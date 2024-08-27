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В ЕК прокомментировали ужесточение требований Латвии к ВНЖ для россиян - РИА Новости, 27.08.2024
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11:23 27.08.2024 (обновлено: 11:30 27.08.2024)
https://ria.ru/20240827/latviya-1968691080.html
В ЕК прокомментировали ужесточение требований Латвии к ВНЖ для россиян
В ЕК прокомментировали ужесточение требований Латвии к ВНЖ для россиян - РИА Новости, 27.08.2024
В ЕК прокомментировали ужесточение требований Латвии к ВНЖ для россиян
В Европейской комиссии, комментируя РИА Новости новые дискриминационные требования Латвии для продления вида на жительство гражданам РФ, заявили, что в курсе и... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T11:23
2024-08-27T11:30
латвия
россия
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 27 авг – РИА Новости. В Европейской комиссии, комментируя РИА Новости новые дискриминационные требования Латвии для продления вида на жительство гражданам РФ, заявили, что в курсе и продолжат следить за ситуацией.Ранее в СМИ появились сообщения о том, что власти Латвии усложнили процедуру продления вида на жительство для российских граждан. Теперь для этого требуется подтверждение знания латышского языка, а также заполнение анкеты, касающейся их отношения к специальной военной операции и Крыму."Еврокомиссия осведомлена о поправках к закону об иммиграции в Латвии, которые вступили в силу 22 сентября 2022 года и требуют от граждан, имеющих российское гражданство и обладающих латвийским постоянным видом на жительство, проходить языковой тест для сохранения своего статуса. Комиссия продолжит следить за развитием ситуации", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос РИА Новости о том, планирует ли Еврокомиссия (по аналогии с запросом Венгрии о решении упростить визовые процедуры для граждан России и Беларуси) направить запрос и в Латвию в связи с ужесточением Ригой условий продления вида на жительство для граждан России.Ранее Еврокомиссия направила официальный запрос Венгрии, которая, в отличие от Латвии не ужесточила, а, напротив, упростила получение рабочего вида на жительства для граждан России и Белоруссии. В Брюсселе заявили, что намерены проверить, не нарушила ли Венгрия своим решением европейское законодательство. Решение Риги таких опасений в ЕС, видимо, не вызвало.Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости усложнение Ригой продления вида на жительство для граждан РФ, заявила, что оно носит русофобский характер и нарушает основополагающие международно-правовые нормы, включая Всеобщую декларацию прав человека, Международный пакт о гражданских и политических правах, Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации, Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод и другие.В свою очередь, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала изменение Латвией условия продления вида на жительство для русскоязычных жителей актом русофобии и травлей, заявила, что требует от европейских правозащитных институтов жесткой реакции.
https://ria.ru/20240825/aktivy-1968069707.html
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латвия, россия, еврокомиссия, в мире
Латвия, Россия, Еврокомиссия, В мире
В ЕК прокомментировали ужесточение требований Латвии к ВНЖ для россиян

В ЕК следят за ситуацией с ужесточением требований Латвии для ВНЖ гражданам РФ

© Depositphotos.com / Vitalez1988Город Рига, столица Латвии
Город Рига, столица Латвии - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© Depositphotos.com / Vitalez1988
Город Рига, столица Латвии. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 27 авг – РИА Новости. В Европейской комиссии, комментируя РИА Новости новые дискриминационные требования Латвии для продления вида на жительство гражданам РФ, заявили, что в курсе и продолжат следить за ситуацией.
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что власти Латвии усложнили процедуру продления вида на жительство для российских граждан. Теперь для этого требуется подтверждение знания латышского языка, а также заполнение анкеты, касающейся их отношения к специальной военной операции и Крыму.
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"Еврокомиссия осведомлена о поправках к закону об иммиграции в Латвии, которые вступили в силу 22 сентября 2022 года и требуют от граждан, имеющих российское гражданство и обладающих латвийским постоянным видом на жительство, проходить языковой тест для сохранения своего статуса. Комиссия продолжит следить за развитием ситуации", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос РИА Новости о том, планирует ли Еврокомиссия (по аналогии с запросом Венгрии о решении упростить визовые процедуры для граждан России и Беларуси) направить запрос и в Латвию в связи с ужесточением Ригой условий продления вида на жительство для граждан России.
Ранее Еврокомиссия направила официальный запрос Венгрии, которая, в отличие от Латвии не ужесточила, а, напротив, упростила получение рабочего вида на жительства для граждан России и Белоруссии. В Брюсселе заявили, что намерены проверить, не нарушила ли Венгрия своим решением европейское законодательство. Решение Риги таких опасений в ЕС, видимо, не вызвало.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости усложнение Ригой продления вида на жительство для граждан РФ, заявила, что оно носит русофобский характер и нарушает основополагающие международно-правовые нормы, включая Всеобщую декларацию прав человека, Международный пакт о гражданских и политических правах, Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации, Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод и другие.
В свою очередь, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала изменение Латвией условия продления вида на жительство для русскоязычных жителей актом русофобии и травлей, заявила, что требует от европейских правозащитных институтов жесткой реакции.
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