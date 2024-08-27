ВС России полностью зачистили Нижнюю Паровую и Нечаев в Курской области
Алаудинов сообщил о зачистке от ВСУ Нижней Паровой и Нечаева в Курской области
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Российские войска окончательно зачистили от ВСУ и взяли под контроль населенные пункты Нижняя Паровая и Нечаев в Курской области, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов.
«
"Получается, этот участок (Нижняя Паровая и Нечаев — Прим. Ред.) тоже зачищен и взят под контроль... Линия боевого соприкосновения особого изменения не претерпела, кроме того что наши подразделения озвученные (населенные пункты) освободили, зачистили", — сказал он в видео, опубликованном в его Telegram-канале.
Алаудинов также сообщил, что противник "напирал" весь день, однако все попытки закончились безрезультатно.
"Единственное — у нас, конечно, улов не очень большой за сегодня уничтоженной техники. В общей сложности на нашем направлении за сегодня уничтожены два БМП, две ББМ (боевая бронированная машина — Прим. Ред.) и три (единицы) автотранспорта, но зато уничтожено большое количество личного состава (противника — Прим. ред.)", — добавил генерал.
Подразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.
По данным Минобороны на 26 августа, за время боевых действий в этом регионе армия противника потеряла более 6,2 тысячи военнослужащих и 73 танка.
В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.