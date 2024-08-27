https://ria.ru/20240827/kurskaya_oblast-1968635820.html

ВС России полностью зачистили Нижнюю Паровую и Нечаев в Курской области

ВС России полностью зачистили Нижнюю Паровую и Нечаев в Курской области - РИА Новости, 27.08.2024

ВС России полностью зачистили Нижнюю Паровую и Нечаев в Курской области

Российские войска окончательно зачистили от ВСУ и взяли под контроль населенные пункты Нижняя Паровая и Нечаев в Курской области, заявил командир спецназа... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T00:57

2024-08-27T00:57

2024-08-27T01:15

специальная военная операция на украине

апты алаудинов

владимир путин

курская область

россия

вооруженные силы украины

валерий герасимов

брянская область

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Российские войска окончательно зачистили от ВСУ и взяли под контроль населенные пункты Нижняя Паровая и Нечаев в Курской области, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов."Получается, этот участок (Нижняя Паровая и Нечаев — Прим. Ред.) тоже зачищен и взят под контроль... Линия боевого соприкосновения особого изменения не претерпела, кроме того что наши подразделения озвученные (населенные пункты) освободили, зачистили", — сказал он в видео, опубликованном в его Telegram-канале.Алаудинов также сообщил, что противник "напирал" весь день, однако все попытки закончились безрезультатно."Единственное — у нас, конечно, улов не очень большой за сегодня уничтоженной техники. В общей сложности на нашем направлении за сегодня уничтожены два БМП, две ББМ (боевая бронированная машина — Прим. Ред.) и три (единицы) автотранспорта, но зато уничтожено большое количество личного состава (противника — Прим. ред.)", — добавил генерал.Подразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.По данным Минобороны на 26 августа, за время боевых действий в этом регионе армия противника потеряла более 6,2 тысячи военнослужащих и 73 танка.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20240826/naemnik-1968625829.html

https://ria.ru/20240826/oblasti-1968624594.html

курская область

россия

брянская область

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апты алаудинов, владимир путин, курская область, россия, вооруженные силы украины, валерий герасимов, брянская область