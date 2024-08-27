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ВС России полностью зачистили Нижнюю Паровую и Нечаев в Курской области - РИА Новости, 27.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
00:57 27.08.2024 (обновлено: 01:15 27.08.2024)
https://ria.ru/20240827/kurskaya_oblast-1968635820.html
ВС России полностью зачистили Нижнюю Паровую и Нечаев в Курской области
ВС России полностью зачистили Нижнюю Паровую и Нечаев в Курской области - РИА Новости, 27.08.2024
ВС России полностью зачистили Нижнюю Паровую и Нечаев в Курской области
Российские войска окончательно зачистили от ВСУ и взяли под контроль населенные пункты Нижняя Паровая и Нечаев в Курской области, заявил командир спецназа... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T00:57
2024-08-27T01:15
специальная военная операция на украине
апты алаудинов
владимир путин
курская область
россия
вооруженные силы украины
валерий герасимов
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Российские войска окончательно зачистили от ВСУ и взяли под контроль населенные пункты Нижняя Паровая и Нечаев в Курской области, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов."Получается, этот участок (Нижняя Паровая и Нечаев — Прим. Ред.) тоже зачищен и взят под контроль... Линия боевого соприкосновения особого изменения не претерпела, кроме того что наши подразделения озвученные (населенные пункты) освободили, зачистили", — сказал он в видео, опубликованном в его Telegram-канале.Алаудинов также сообщил, что противник "напирал" весь день, однако все попытки закончились безрезультатно."Единственное — у нас, конечно, улов не очень большой за сегодня уничтоженной техники. В общей сложности на нашем направлении за сегодня уничтожены два БМП, две ББМ (боевая бронированная машина — Прим. Ред.) и три (единицы) автотранспорта, но зато уничтожено большое количество личного состава (противника — Прим. ред.)", — добавил генерал.Подразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.По данным Минобороны на 26 августа, за время боевых действий в этом регионе армия противника потеряла более 6,2 тысячи военнослужащих и 73 танка.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20240826/naemnik-1968625829.html
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апты алаудинов, владимир путин, курская область, россия, вооруженные силы украины, валерий герасимов, брянская область
Специальная военная операция на Украине, Апты Алаудинов, Владимир Путин, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Валерий Герасимов, Брянская область
ВС России полностью зачистили Нижнюю Паровую и Нечаев в Курской области

Алаудинов сообщил о зачистке от ВСУ Нижней Паровой и Нечаева в Курской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Российские войска окончательно зачистили от ВСУ и взяли под контроль населенные пункты Нижняя Паровая и Нечаев в Курской области, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов.
«
"Получается, этот участок (Нижняя Паровая и Нечаев — Прим. Ред.) тоже зачищен и взят под контроль... Линия боевого соприкосновения особого изменения не претерпела, кроме того что наши подразделения озвученные (населенные пункты) освободили, зачистили", — сказал он в видео, опубликованном в его Telegram-канале.
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Алаудинов также сообщил, что противник "напирал" весь день, однако все попытки закончились безрезультатно.
"Единственное — у нас, конечно, улов не очень большой за сегодня уничтоженной техники. В общей сложности на нашем направлении за сегодня уничтожены два БМП, две ББМ (боевая бронированная машина — Прим. Ред.) и три (единицы) автотранспорта, но зато уничтожено большое количество личного состава (противника — Прим. ред.)", — добавил генерал.
Подразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.
По данным Минобороны на 26 августа, за время боевых действий в этом регионе армия противника потеряла более 6,2 тысячи военнослужащих и 73 танка.
В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
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Специальная военная операция на УкраинеАпты АлаудиновВладимир ПутинКурская областьРоссияВооруженные силы УкраиныВалерий ГерасимовБрянская область
 
 
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