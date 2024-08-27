https://ria.ru/20240827/kurskaya-1968809995.html

В Курской области отменили ракетную опасность

В Курской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 27.08.2024

В Курской области отменили ракетную опасность

Ракетная опасность отменена в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале. РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T17:32

2024-08-27T17:32

2024-08-27T17:33

специальная военная операция на украине

курская область

алексей смирнов (политик)

происшествия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Ракетная опасность отменена в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале. Седьмая за день ракетная опасность была объявлена в 16.33 мск, она продлилась до 17.24. "Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - написал Смирнов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

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Ольга Фомченкова

курская область, алексей смирнов (политик) , происшествия, вооруженные силы украины