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Российские военные отразили 11 атак ВСУ в курском приграничье
Российские военные отразили 11 атак ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 27.08.2024
Российские военные отразили 11 атак ВСУ в курском приграничье
Подразделения группировки российских войск "Север" отразили 11 атак штурмовых групп ВСУ в направлении четырех населенных пунктов, сорвали попытки атак около... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T14:31
2024-08-27T14:31
2024-08-27T14:31
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Север" отразили 11 атак штурмовых групп ВСУ в направлении четырех населенных пунктов, сорвали попытки атак около трех населенных пунктов, противник потерял до 65 человек, сообщило во вторник Минобороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Север" при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены 11 атак штурмовых групп противника в направлении населенных пунктов Борки, Кульбаки, Кремяное, Малая Локня, а также сорваны попытки атак в направлении Краснооктябрьское, Ольговка и Черкасское Поречное. В результате ВСУ потеряли до 65 человек убитыми и ранеными, уничтожены бронетранспортер и восемь боевых бронированных машины", - говорится в сообщении. Оборонное ведомство также отмечает, что проведение разведывательно-поисковых действий по выявлению и уничтожению в лесных массивах диверсионных групп противника, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории, продолжается.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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Российские военные отразили 11 атак ВСУ в курском приграничье
МО: ВС РФ отразили 11 атак в курском приграничье, ВСУ потеряли до 65 военных
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости.
Подразделения группировки российских войск "Север" отразили 11 атак штурмовых групп ВСУ в направлении четырех населенных пунктов, сорвали попытки атак около трех населенных пунктов, противник потерял до 65 человек, сообщило во вторник Минобороны РФ
.
"Подразделениями группировки войск "Север" при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены 11 атак штурмовых групп противника в направлении населенных пунктов Борки, Кульбаки, Кремяное, Малая Локня, а также сорваны попытки атак в направлении Краснооктябрьское, Ольговка и Черкасское Поречное. В результате ВСУ потеряли до 65 человек убитыми и ранеными, уничтожены бронетранспортер и восемь боевых бронированных машины", - говорится в сообщении.
Оборонное ведомство также отмечает, что проведение разведывательно-поисковых действий по выявлению и уничтожению в лесных массивах диверсионных групп противника, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории, продолжается.