https://ria.ru/20240827/kurskaya-1968746939.html

Российские военные отразили 11 атак ВСУ в курском приграничье

Российские военные отразили 11 атак ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 27.08.2024

Российские военные отразили 11 атак ВСУ в курском приграничье

Подразделения группировки российских войск "Север" отразили 11 атак штурмовых групп ВСУ в направлении четырех населенных пунктов, сорвали попытки атак около... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T14:31

2024-08-27T14:31

2024-08-27T14:31

специальная военная операция на украине

россия

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безопасность

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Север" отразили 11 атак штурмовых групп ВСУ в направлении четырех населенных пунктов, сорвали попытки атак около трех населенных пунктов, противник потерял до 65 человек, сообщило во вторник Минобороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Север" при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены 11 атак штурмовых групп противника в направлении населенных пунктов Борки, Кульбаки, Кремяное, Малая Локня, а также сорваны попытки атак в направлении Краснооктябрьское, Ольговка и Черкасское Поречное. В результате ВСУ потеряли до 65 человек убитыми и ранеными, уничтожены бронетранспортер и восемь боевых бронированных машины", - говорится в сообщении. Оборонное ведомство также отмечает, что проведение разведывательно-поисковых действий по выявлению и уничтожению в лесных массивах диверсионных групп противника, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории, продолжается.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф