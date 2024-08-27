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Российские военные отразили 11 атак ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 27.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:31 27.08.2024
https://ria.ru/20240827/kurskaya-1968746939.html
Российские военные отразили 11 атак ВСУ в курском приграничье
Российские военные отразили 11 атак ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 27.08.2024
Российские военные отразили 11 атак ВСУ в курском приграничье
Подразделения группировки российских войск "Север" отразили 11 атак штурмовых групп ВСУ в направлении четырех населенных пунктов, сорвали попытки атак около... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T14:31
2024-08-27T14:31
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Север" отразили 11 атак штурмовых групп ВСУ в направлении четырех населенных пунктов, сорвали попытки атак около трех населенных пунктов, противник потерял до 65 человек, сообщило во вторник Минобороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Север" при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены 11 атак штурмовых групп противника в направлении населенных пунктов Борки, Кульбаки, Кремяное, Малая Локня, а также сорваны попытки атак в направлении Краснооктябрьское, Ольговка и Черкасское Поречное. В результате ВСУ потеряли до 65 человек убитыми и ранеными, уничтожены бронетранспортер и восемь боевых бронированных машины", - говорится в сообщении. Оборонное ведомство также отмечает, что проведение разведывательно-поисковых действий по выявлению и уничтожению в лесных массивах диверсионных групп противника, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории, продолжается.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Российские военные отразили 11 атак ВСУ в курском приграничье

МО: ВС РФ отразили 11 атак в курском приграничье, ВСУ потеряли до 65 военных

© Минобороны РоссииТанк ВС РФ на боевой позиции в приграничном районе Курской области. Кадр видео
Танк ВС РФ на боевой позиции в приграничном районе Курской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© Минобороны России
Танк ВС РФ на боевой позиции в приграничном районе Курской области. Кадр видео. Архивное фото
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Север" отразили 11 атак штурмовых групп ВСУ в направлении четырех населенных пунктов, сорвали попытки атак около трех населенных пунктов, противник потерял до 65 человек, сообщило во вторник Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Север" при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены 11 атак штурмовых групп противника в направлении населенных пунктов Борки, Кульбаки, Кремяное, Малая Локня, а также сорваны попытки атак в направлении Краснооктябрьское, Ольговка и Черкасское Поречное. В результате ВСУ потеряли до 65 человек убитыми и ранеными, уничтожены бронетранспортер и восемь боевых бронированных машины", - говорится в сообщении.
Оборонное ведомство также отмечает, что проведение разведывательно-поисковых действий по выявлению и уничтожению в лесных массивах диверсионных групп противника, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории, продолжается.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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