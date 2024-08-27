https://ria.ru/20240827/kurskaya-1968743622.html

Минобороны рассказало о ситуации в Курской области

Минобороны рассказало о ситуации в Курской области - РИА Новости, 27.08.2024

Минобороны рассказало о ситуации в Курской области

Российские войска нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Апанасовка, Борки, Богдановка, Викторовка, 10-й Октябрь, Кругленькое, Казачая Локня,... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T14:23

2024-08-27T14:23

2024-08-27T14:24

курская область

россия

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

безопасность

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Российские войска нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Апанасовка, Борки, Богдановка, Викторовка, 10-й Октябрь, Кругленькое, Казачая Локня, Любимовка, Михайловка, Новоивановка, Плехово и Снагость Курской области, сообщило во вторник Минобороны РФ. "Ударами авиации, огнем артиллерии и действиями войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 61-й и 115-й механизированных, 80-й и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, а также 1004-й бригады охраны и обеспечения в районах населенных пунктов Апанасовка, Борки, Богдановка, Викторовка, 10-й Октябрь, Кругленькое, Казачая Локня, Любимовка, Михайловка, Новоивановка, Плехово и Снагость", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240823/spetsoperatsiya-1967886580.html

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Ольга Фомченкова

курская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность