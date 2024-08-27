https://ria.ru/20240827/kurskaya-1968743622.html
Минобороны рассказало о ситуации в Курской области
Минобороны рассказало о ситуации в Курской области - РИА Новости, 27.08.2024
Минобороны рассказало о ситуации в Курской области
Российские войска нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Апанасовка, Борки, Богдановка, Викторовка, 10-й Октябрь, Кругленькое, Казачая Локня,... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T14:23
2024-08-27T14:23
2024-08-27T14:24
курская область
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вооруженные силы украины
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безопасность
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Российские войска нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Апанасовка, Борки, Богдановка, Викторовка, 10-й Октябрь, Кругленькое, Казачая Локня, Любимовка, Михайловка, Новоивановка, Плехово и Снагость Курской области, сообщило во вторник Минобороны РФ. "Ударами авиации, огнем артиллерии и действиями войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 61-й и 115-й механизированных, 80-й и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, а также 1004-й бригады охраны и обеспечения в районах населенных пунктов Апанасовка, Борки, Богдановка, Викторовка, 10-й Октябрь, Кругленькое, Казачая Локня, Любимовка, Михайловка, Новоивановка, Плехово и Снагость", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240823/spetsoperatsiya-1967886580.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность
Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Безопасность
Минобороны рассказало о ситуации в Курской области
ВС России нанесли поражение ВСУ в районах 12 населенных пунктов Курской области