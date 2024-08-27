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Минобороны рассказало о ситуации в Курской области - РИА Новости, 27.08.2024
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14:23 27.08.2024 (обновлено: 14:24 27.08.2024)
https://ria.ru/20240827/kurskaya-1968743622.html
Минобороны рассказало о ситуации в Курской области
Минобороны рассказало о ситуации в Курской области - РИА Новости, 27.08.2024
Минобороны рассказало о ситуации в Курской области
Российские войска нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Апанасовка, Борки, Богдановка, Викторовка, 10-й Октябрь, Кругленькое, Казачая Локня,... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T14:23
2024-08-27T14:24
курская область
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
безопасность
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Российские войска нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Апанасовка, Борки, Богдановка, Викторовка, 10-й Октябрь, Кругленькое, Казачая Локня, Любимовка, Михайловка, Новоивановка, Плехово и Снагость Курской области, сообщило во вторник Минобороны РФ. "Ударами авиации, огнем артиллерии и действиями войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 61-й и 115-й механизированных, 80-й и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, а также 1004-й бригады охраны и обеспечения в районах населенных пунктов Апанасовка, Борки, Богдановка, Викторовка, 10-й Октябрь, Кругленькое, Казачая Локня, Любимовка, Михайловка, Новоивановка, Плехово и Снагость", - говорится в сообщении.
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курская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность
Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Безопасность
Минобороны рассказало о ситуации в Курской области

ВС России нанесли поражение ВСУ в районах 12 населенных пунктов Курской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Российские войска нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Апанасовка, Борки, Богдановка, Викторовка, 10-й Октябрь, Кругленькое, Казачая Локня, Любимовка, Михайловка, Новоивановка, Плехово и Снагость Курской области, сообщило во вторник Минобороны РФ.
"Ударами авиации, огнем артиллерии и действиями войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 61-й и 115-й механизированных, 80-й и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, а также 1004-й бригады охраны и обеспечения в районах населенных пунктов Апанасовка, Борки, Богдановка, Викторовка, 10-й Октябрь, Кругленькое, Казачая Локня, Любимовка, Михайловка, Новоивановка, Плехово и Снагость", - говорится в сообщении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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