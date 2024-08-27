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Группировку "Курск" обеспечат средствами наблюдения и разведки
Группировку "Курск" обеспечат средствами наблюдения и разведки - РИА Новости, 27.08.2024
Группировку "Курск" обеспечат средствами наблюдения и разведки
Группировка "Курск" будет обеспечена средствами наблюдения и разведки, а также поражения, сообщило Минобороны РФ во вторник по итогам заседания Координационного РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T17:22
2024-08-27T17:22
2024-08-27T17:22
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безопасность
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андрей белоусов
курская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Группировка "Курск" будет обеспечена средствами наблюдения и разведки, а также поражения, сообщило Минобороны РФ во вторник по итогам заседания Координационного совета по вопросам безопасности в приграничье, прошедшего под руководством министра обороны Андрея Белоусова. "В стадии выполнения находятся 18 вопросов в интересах группировки "Курск", решения по всем приняты. Восемь из них касаются обеспечения комплексами и приборами наблюдения и разведки, 10 связаны с поставкой отдельных номенклатур средств поражения и другого имущества. Реализация данных вопросов продолжается в плановом порядке", - сказал Белоусов.
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безопасность, россия, андрей белоусов, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Андрей Белоусов, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировку "Курск" обеспечат средствами наблюдения и разведки
Минобороны: "Курск" будет обеспечен средствами наблюдения, разведки и поражения