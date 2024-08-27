https://ria.ru/20240827/kurorty-1968719514.html
Курорты Кубанского Приазовья реализуют 18 инвестпроектов на 32 млрд рублей
Курорты Кубанского Приазовья реализуют 18 инвестпроектов на 32 млрд рублей - РИА Новости, 27.08.2024
Курорты Кубанского Приазовья реализуют 18 инвестпроектов на 32 млрд рублей
Власти Краснодарского края рассказали РИА Новости о повышении доступности туристических услуг курортов региона, и, в частности, о восстановлении инфраструктуры... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T13:05
2024-08-27T13:05
2024-08-27T13:39
краснодарский край
ейский район
темрюкский район
щербиновский район
вениамин кондратьев
отдых в россии
отдых на море
туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947961694_0:115:3068:1842_1920x0_80_0_0_347267ed38c72ca4deea4f1d5b3c6e91.jpg
КРАСНОДАР, 27 авг - РИА Новости. Власти Краснодарского края рассказали РИА Новости о повышении доступности туристических услуг курортов региона, и, в частности, о восстановлении инфраструктуры Приазовья, где реализуется 18 инвестпроектов на сумму порядка 32 миллиарда рублей. Развитие курортов Краснодарского края в рамках нацпроекта По данным министерства курортов Кубани, количество туристов, посетивших Краснодарский край в 2024 году, уже превысило 12,6 миллиона человек, что на 8% выше прошлогодних показателей. При этом номерной фонд Черноморского побережья загружен на 95,1 %, Азовского - на 88,7 %. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал журналистам, что на развитие инфраструктуры и повышение доступности туристических услуг Кубани за 4 года в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" было выделено больше 1,7 миллиарда рублей. "Так, 33 пляжа оснастили современным оборудованием и объектами для отдыха, активно продвигаем турмаршруты", – подчеркнул Кондратьев. За время действия отраслевого нацпроекта турпоток в Краснодарский край, по данным властей, вырос почти на 10%: с 16,8 миллиона человек в 2021 году до рекордных 18,6 миллиона человек в 2023-м. Потенциал санкура Кубанского Приазовья Однако ранее Кондратьев отметил, что несмотря на общий рост турпотока в регион - на Азовском побережье традиционно отдыхают около 1 миллиона человек. Для привлечения новых туристов и развития инфраструктуры губернатор поручил разработать "дорожные карты" социально-экономического развития каждого муниципалитета Приазовья. Вице-губернатор Александр Руппель рассказал РИА Новости, что на территории Азовского побережья Кубани не функционируют порядка 30 объектов отрасли. При этом около 20 – это базы отдыха. "В данный момент по поручению губернатора проводятся работы по возобновлению деятельности ряда нефункционирующих объектов. Девять из них на территории Темрюкского и Ейского районов планируют возобновить свою деятельность в 2025-2027 годах, что позволит вернуть отрасли около 1000 койко-мест", - сказал Руппель. По его словам, в Темрюкском районе также находятся три нефункционирующих детских оздоровительных лагеря. Объектам необходим капитальный ремонт всех строений и сооружений. В 2026 году планируется закончить работы, и открыть два лагеря. Инвестиционная привлекательность Азовского побережья "В данный момент на территории Ейского, Приморско-Ахтарского, Темрюкского, Славянского и Щербиновского районов, входящих в состав "Кубанского Приазовья" в сфере курортов, в том числе и с использованием мер поддержки краевых властей реализуются 18 инвестиционных проектов с общей суммой инвестиций порядка 32 миллиардов рублей. Также на территории районов расположено 22 инвестиционно-привлекательных земельных участка в санаторно-курортной сфере", - добавил Руппель. Среди реализуемых на Азовском побережье проектов санкура заместитель губернатора назвал Центр с грязелечебницей стоимостью более 1,8 миллиона рублей, который позволит создать 255 рабочих мест в Ейском районе. В Славянском районе появится агротуристический комплекс стоимостью 170 миллионов рублей. Кроме того, в муниципалитете планируется построить марину с общим объемом инвестиций - 432,9 миллиона рублей. Одним из самых крупных инвестпроектов власти называют строительство гостиничного комплекса в станице Голубицкой стоимостью 7,5 миллиардов рублей, который позволит создать 460 рабочих мест. Господдержка инвестиционных проектов санкура на всем побережье Кубани В свою очередь, Руппель также напомнил об уникальной мере поддержки инвесторов в Краснодарском крае. "В регионе реализуется беспрецедентная для РФ мера поддержки в санаторно-курортной сфере. Регион готов практически обнулить отельерам ставку по налогу на имущество на 10 лет. Таким образом предприниматель сможет быстрее выходить на самоокупаемость. Именно в результате существующих преференций в сфере санкура объем инвестиций в отрасль за пять лет уже увеличился почти в 40 раз", - сказал собеседник агентства. По его словам, сейчас в отрасли реализуется 63 крупных проекта на общую сумму более 700 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20240803/azovskoe-1949722933.html
https://ria.ru/20240623/kobischanov-1954576959.html
https://ria.ru/20240619/otdykh-1808166408.html
ейский район
темрюкский район
щербиновский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947961694_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_8618298ef6ebbaa17b0eec8726302a07.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ейский район, темрюкский район, щербиновский район, вениамин кондратьев, отдых в россии, отдых на море, туризм
Краснодарский край, Ейский район, Темрюкский район, Щербиновский район, Вениамин Кондратьев, отдых в России, Отдых на море, Туризм
КРАСНОДАР, 27 авг - РИА Новости. Власти Краснодарского края рассказали РИА Новости о повышении доступности туристических услуг курортов региона, и, в частности, о восстановлении инфраструктуры Приазовья, где реализуется 18 инвестпроектов на сумму порядка 32 миллиарда рублей.
Развитие курортов Краснодарского края в рамках нацпроекта
По данным министерства курортов Кубани, количество туристов, посетивших Краснодарский край в 2024 году, уже превысило 12,6 миллиона человек, что на 8% выше прошлогодних показателей. При этом номерной фонд Черноморского побережья загружен на 95,1 %, Азовского - на 88,7 %.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
рассказал журналистам, что на развитие инфраструктуры и повышение доступности туристических услуг Кубани за 4 года в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" было выделено больше 1,7 миллиарда рублей.
"Так, 33 пляжа оснастили современным оборудованием и объектами для отдыха, активно продвигаем турмаршруты", – подчеркнул Кондратьев.
За время действия отраслевого нацпроекта турпоток в Краснодарский край, по данным властей, вырос почти на 10%: с 16,8 миллиона человек в 2021 году до рекордных 18,6 миллиона человек в 2023-м.
Потенциал санкура Кубанского Приазовья
Однако ранее Кондратьев отметил, что несмотря на общий рост турпотока в регион - на Азовском побережье традиционно отдыхают около 1 миллиона человек. Для привлечения новых туристов и развития инфраструктуры губернатор поручил разработать "дорожные карты" социально-экономического развития каждого муниципалитета Приазовья.
Вице-губернатор Александр Руппель рассказал РИА Новости, что на территории Азовского побережья Кубани не функционируют порядка 30 объектов отрасли. При этом около 20 – это базы отдыха.
"В данный момент по поручению губернатора проводятся работы по возобновлению деятельности ряда нефункционирующих объектов. Девять из них на территории Темрюкского и Ейского районов
планируют возобновить свою деятельность в 2025-2027 годах, что позволит вернуть отрасли около 1000 койко-мест", - сказал Руппель.
По его словам, в Темрюкском районе
также находятся три нефункционирующих детских оздоровительных лагеря. Объектам необходим капитальный ремонт всех строений и сооружений. В 2026 году планируется закончить работы, и открыть два лагеря.
Инвестиционная привлекательность Азовского побережья
"В данный момент на территории Ейского, Приморско-Ахтарского, Темрюкского, Славянского и Щербиновского районов
, входящих в состав "Кубанского Приазовья" в сфере курортов, в том числе и с использованием мер поддержки краевых властей реализуются 18 инвестиционных проектов с общей суммой инвестиций порядка 32 миллиардов рублей. Также на территории районов расположено 22 инвестиционно-привлекательных земельных участка в санаторно-курортной сфере", - добавил Руппель.
Среди реализуемых на Азовском побережье проектов санкура заместитель губернатора назвал Центр с грязелечебницей стоимостью более 1,8 миллиона рублей, который позволит создать 255 рабочих мест в Ейском районе.
В Славянском районе
появится агротуристический комплекс стоимостью 170 миллионов рублей. Кроме того, в муниципалитете планируется построить марину с общим объемом инвестиций - 432,9 миллиона рублей.
Одним из самых крупных инвестпроектов власти называют строительство гостиничного комплекса в станице Голубицкой стоимостью 7,5 миллиардов рублей, который позволит создать 460 рабочих мест.
Господдержка инвестиционных проектов санкура на всем побережье Кубани
В свою очередь, Руппель также напомнил об уникальной мере поддержки инвесторов в Краснодарском крае.
"В регионе реализуется беспрецедентная для РФ
мера поддержки в санаторно-курортной сфере. Регион готов практически обнулить отельерам ставку по налогу на имущество на 10 лет. Таким образом предприниматель сможет быстрее выходить на самоокупаемость. Именно в результате существующих преференций в сфере санкура объем инвестиций в отрасль за пять лет уже увеличился почти в 40 раз", - сказал собеседник агентства.
По его словам, сейчас в отрасли реализуется 63 крупных проекта на общую сумму более 700 миллиардов рублей.