https://ria.ru/20240827/kurorty-1968719514.html

Курорты Кубанского Приазовья реализуют 18 инвестпроектов на 32 млрд рублей

Курорты Кубанского Приазовья реализуют 18 инвестпроектов на 32 млрд рублей - РИА Новости, 27.08.2024

Курорты Кубанского Приазовья реализуют 18 инвестпроектов на 32 млрд рублей

Власти Краснодарского края рассказали РИА Новости о повышении доступности туристических услуг курортов региона, и, в частности, о восстановлении инфраструктуры... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T13:05

2024-08-27T13:05

2024-08-27T13:39

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КРАСНОДАР, 27 авг - РИА Новости. Власти Краснодарского края рассказали РИА Новости о повышении доступности туристических услуг курортов региона, и, в частности, о восстановлении инфраструктуры Приазовья, где реализуется 18 инвестпроектов на сумму порядка 32 миллиарда рублей. Развитие курортов Краснодарского края в рамках нацпроекта По данным министерства курортов Кубани, количество туристов, посетивших Краснодарский край в 2024 году, уже превысило 12,6 миллиона человек, что на 8% выше прошлогодних показателей. При этом номерной фонд Черноморского побережья загружен на 95,1 %, Азовского - на 88,7 %. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал журналистам, что на развитие инфраструктуры и повышение доступности туристических услуг Кубани за 4 года в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" было выделено больше 1,7 миллиарда рублей. "Так, 33 пляжа оснастили современным оборудованием и объектами для отдыха, активно продвигаем турмаршруты", – подчеркнул Кондратьев. За время действия отраслевого нацпроекта турпоток в Краснодарский край, по данным властей, вырос почти на 10%: с 16,8 миллиона человек в 2021 году до рекордных 18,6 миллиона человек в 2023-м. Потенциал санкура Кубанского Приазовья Однако ранее Кондратьев отметил, что несмотря на общий рост турпотока в регион - на Азовском побережье традиционно отдыхают около 1 миллиона человек. Для привлечения новых туристов и развития инфраструктуры губернатор поручил разработать "дорожные карты" социально-экономического развития каждого муниципалитета Приазовья. Вице-губернатор Александр Руппель рассказал РИА Новости, что на территории Азовского побережья Кубани не функционируют порядка 30 объектов отрасли. При этом около 20 – это базы отдыха. "В данный момент по поручению губернатора проводятся работы по возобновлению деятельности ряда нефункционирующих объектов. Девять из них на территории Темрюкского и Ейского районов планируют возобновить свою деятельность в 2025-2027 годах, что позволит вернуть отрасли около 1000 койко-мест", - сказал Руппель. По его словам, в Темрюкском районе также находятся три нефункционирующих детских оздоровительных лагеря. Объектам необходим капитальный ремонт всех строений и сооружений. В 2026 году планируется закончить работы, и открыть два лагеря. Инвестиционная привлекательность Азовского побережья "В данный момент на территории Ейского, Приморско-Ахтарского, Темрюкского, Славянского и Щербиновского районов, входящих в состав "Кубанского Приазовья" в сфере курортов, в том числе и с использованием мер поддержки краевых властей реализуются 18 инвестиционных проектов с общей суммой инвестиций порядка 32 миллиардов рублей. Также на территории районов расположено 22 инвестиционно-привлекательных земельных участка в санаторно-курортной сфере", - добавил Руппель. Среди реализуемых на Азовском побережье проектов санкура заместитель губернатора назвал Центр с грязелечебницей стоимостью более 1,8 миллиона рублей, который позволит создать 255 рабочих мест в Ейском районе. В Славянском районе появится агротуристический комплекс стоимостью 170 миллионов рублей. Кроме того, в муниципалитете планируется построить марину с общим объемом инвестиций - 432,9 миллиона рублей. Одним из самых крупных инвестпроектов власти называют строительство гостиничного комплекса в станице Голубицкой стоимостью 7,5 миллиардов рублей, который позволит создать 460 рабочих мест. Господдержка инвестиционных проектов санкура на всем побережье Кубани В свою очередь, Руппель также напомнил об уникальной мере поддержки инвесторов в Краснодарском крае. "В регионе реализуется беспрецедентная для РФ мера поддержки в санаторно-курортной сфере. Регион готов практически обнулить отельерам ставку по налогу на имущество на 10 лет. Таким образом предприниматель сможет быстрее выходить на самоокупаемость. Именно в результате существующих преференций в сфере санкура объем инвестиций в отрасль за пять лет уже увеличился почти в 40 раз", - сказал собеседник агентства. По его словам, сейчас в отрасли реализуется 63 крупных проекта на общую сумму более 700 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20240803/azovskoe-1949722933.html

https://ria.ru/20240623/kobischanov-1954576959.html

https://ria.ru/20240619/otdykh-1808166408.html

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Артем Смирнов

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