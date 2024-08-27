https://ria.ru/20240827/kurchatov-1968719421.html
Работающее население Курчатова остается в городе
Работающее население Курчатова остается в городе - РИА Новости, 27.08.2024
Работающее население Курчатова остается в городе
Работающее население остается в городе, некоторые вывезли семьи детей, но это небольшой процент, сообщил глава города Курчатов Курской области Игорь Корпунков. РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T13:05
2024-08-27T13:05
2024-08-27T13:27
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КУРЧАТОВ (Курская область), 27 авг - РИА Новости. Работающее население остается в городе, некоторые вывезли семьи детей, но это небольшой процент, сообщил глава города Курчатов Курской области Игорь Корпунков."Небольшое количество, как правило, как я уже сказал, так как все работает, поэтому работающее население - оно здесь на месте. Некоторые вывезли детей, семьи, но такой процент он не очень большой", - сказал он журналистам.Президент России Владимир Путин ранее сообщал, что ВСУ попытались ударить по Курской АЭС в ночь с 22 на 23 августа. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отмечала, что Россия находится в плотном контакте с секретариатом МАГАТЭ в связи с провокациями киевского режима в отношении Запорожской АЭС и Курской АЭС. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во вторник прибыл на Курскую АЭС.Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 26 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 6,2 тысячи военнослужащих, 73 танка и 11 пусковых установок РСЗО.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240827/kurchatov-1968724748.html
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курчатов, россия, курская область, вооруженные силы украины, курская аэс
Курчатов, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Курская АЭС
Работающее население Курчатова остается в городе
Мэр Корпунков: из Курчатова выехал лишь небольшой процент семей с детьми
КУРЧАТОВ (Курская область), 27 авг - РИА Новости. Работающее население остается в городе, некоторые вывезли семьи детей, но это небольшой процент, сообщил глава города Курчатов Курской области Игорь Корпунков.
"Небольшое количество, как правило, как я уже сказал, так как все работает, поэтому работающее население - оно здесь на месте. Некоторые вывезли детей, семьи, но такой процент он не очень большой", - сказал он журналистам.
Президент России Владимир Путин
ранее сообщал, что ВСУ
попытались ударить по Курской АЭС
в ночь с 22 на 23 августа. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова
отмечала, что Россия находится в плотном контакте с секретариатом МАГАТЭ
в связи с провокациями киевского режима в отношении Запорожской АЭС
и Курской АЭС. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
во вторник прибыл на Курскую АЭС.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов
. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 26 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 6,2 тысячи военнослужащих, 73 танка и 11 пусковых установок РСЗО.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях
для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.