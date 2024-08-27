https://ria.ru/20240827/kultura-1968674986.html

Более 100 объектов в Ярославской области признаны памятниками культуры

Более 100 объектов в Ярославской области признаны памятниками культуры - РИА Новости, 27.08.2024

Более 100 объектов в Ярославской области признаны памятниками культуры

Более 100 объектов в Ярославской области в 2024 году признаны памятниками культуры, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T10:16

2024-08-27T10:16

2024-08-27T10:16

ярославская область

рыбинский район

рыбинск

памятники

ярославль

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ЯРОСЛАВЛЬ, 27 авг – РИА Новости. Более 100 объектов в Ярославской области в 2024 году признаны памятниками культуры, сообщает пресс-служба правительства региона. "За шесть месяцев 2024 года более 100 объектов, благодаря планомерной работе руководителя государственной службы охраны объектов культурного наследия правительства Ярославской области, были включены в перечень памятников регионального и местного значения", - говорится в сообщении. По данным областного правительства, в числе таких объектов – ансамбль конного двора Норской мануфактуры, паровая мукомольная мельница Крохоняткиных–Вахрамеевых, дом жилой Ф.Ф. Стрижникова. По словам и. о. руководителя государственной службы охраны объектов культурного наследия Елены Субботиной, неотъемлемой частью работы по включению объектов в перечень памятников культуры является идентификация исторического и культурного наследия. "В области систематически проводятся работы по выявлению и экспертной оценке памятников истории и культуры. В рамках данной работы памятники получают статус регионального или местного значения. У нас с начала года в перечень памятников истории и культуры было включено более 100 объектов", - приводит пресс-служба слова Субботиной. Также по поручению губернатора Михаила Евраева сотрудники службы охраны провели инвентаризацию и обследование всех объектов культурного наследия в регионе. В результате проделанной работы 258 бесхозяйственных объектов переданы в региональную собственность. Государственной службой охраны объектов культурного наследия ведется работа по изъятию объектов, находящихся в неудовлетворительном состоянии, сообщает правительство региона. Суд удовлетворил иски об изъятии промышленного корпуса фарфорового завода в Рыбинском районе, доходного дома Журавлевых в Рыбинске, здания общественного собрания в Переславле-Залесском, дома жилого Кореневых – Поседимовых в Ярославле.

https://ria.ru/20240826/ostanovki-1968441336.html

https://ria.ru/20240822/prodazha-1967752030.html

рыбинский район

рыбинск

ярославль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

рыбинский район, рыбинск, памятники, ярославль