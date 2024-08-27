Рейтинг@Mail.ru
Более 100 объектов в Ярославской области признаны памятниками культуры - РИА Новости, 27.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
10:16 27.08.2024
https://ria.ru/20240827/kultura-1968674986.html
Более 100 объектов в Ярославской области признаны памятниками культуры
Более 100 объектов в Ярославской области признаны памятниками культуры - РИА Новости, 27.08.2024
Более 100 объектов в Ярославской области признаны памятниками культуры
Более 100 объектов в Ярославской области в 2024 году признаны памятниками культуры, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T10:16
2024-08-27T10:16
ярославская область
рыбинский район
рыбинск
памятники
ярославль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968675416_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_126eaa59f21d338fef66cd55e407a63e.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 27 авг – РИА Новости. Более 100 объектов в Ярославской области в 2024 году признаны памятниками культуры, сообщает пресс-служба правительства региона. "За шесть месяцев 2024 года более 100 объектов, благодаря планомерной работе руководителя государственной службы охраны объектов культурного наследия правительства Ярославской области, были включены в перечень памятников регионального и местного значения", - говорится в сообщении. По данным областного правительства, в числе таких объектов – ансамбль конного двора Норской мануфактуры, паровая мукомольная мельница Крохоняткиных–Вахрамеевых, дом жилой Ф.Ф. Стрижникова. По словам и. о. руководителя государственной службы охраны объектов культурного наследия Елены Субботиной, неотъемлемой частью работы по включению объектов в перечень памятников культуры является идентификация исторического и культурного наследия. "В области систематически проводятся работы по выявлению и экспертной оценке памятников истории и культуры. В рамках данной работы памятники получают статус регионального или местного значения. У нас с начала года в перечень памятников истории и культуры было включено более 100 объектов", - приводит пресс-служба слова Субботиной. Также по поручению губернатора Михаила Евраева сотрудники службы охраны провели инвентаризацию и обследование всех объектов культурного наследия в регионе. В результате проделанной работы 258 бесхозяйственных объектов переданы в региональную собственность. Государственной службой охраны объектов культурного наследия ведется работа по изъятию объектов, находящихся в неудовлетворительном состоянии, сообщает правительство региона. Суд удовлетворил иски об изъятии промышленного корпуса фарфорового завода в Рыбинском районе, доходного дома Журавлевых в Рыбинске, здания общественного собрания в Переславле-Залесском, дома жилого Кореневых – Поседимовых в Ярославле.
https://ria.ru/20240826/ostanovki-1968441336.html
https://ria.ru/20240822/prodazha-1967752030.html
рыбинский район
рыбинск
ярославль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968675416_61:0:2790:2047_1920x0_80_0_0_1feb4a938dcb5174d1950837fa9cc041.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
рыбинский район, рыбинск, памятники, ярославль
Ярославская область, Рыбинский район, Рыбинск, Памятники, Ярославль

Более 100 объектов в Ярославской области признаны памятниками культуры

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЦентральная набережная Ярославля
Центральная набережная Ярославля - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Центральная набережная Ярославля
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 27 авг – РИА Новости. Более 100 объектов в Ярославской области в 2024 году признаны памятниками культуры, сообщает пресс-служба правительства региона.
"За шесть месяцев 2024 года более 100 объектов, благодаря планомерной работе руководителя государственной службы охраны объектов культурного наследия правительства Ярославской области, были включены в перечень памятников регионального и местного значения", - говорится в сообщении.
Центр Ярославля - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
Новые маршруты и остановки организованы в Ярославской области в этом году
Вчера, 09:51
По данным областного правительства, в числе таких объектов – ансамбль конного двора Норской мануфактуры, паровая мукомольная мельница Крохоняткиных–Вахрамеевых, дом жилой Ф.Ф. Стрижникова.
По словам и. о. руководителя государственной службы охраны объектов культурного наследия Елены Субботиной, неотъемлемой частью работы по включению объектов в перечень памятников культуры является идентификация исторического и культурного наследия.
"В области систематически проводятся работы по выявлению и экспертной оценке памятников истории и культуры. В рамках данной работы памятники получают статус регионального или местного значения. У нас с начала года в перечень памятников истории и культуры было включено более 100 объектов", - приводит пресс-служба слова Субботиной.
Также по поручению губернатора Михаила Евраева сотрудники службы охраны провели инвентаризацию и обследование всех объектов культурного наследия в регионе. В результате проделанной работы 258 бесхозяйственных объектов переданы в региональную собственность.
Государственной службой охраны объектов культурного наследия ведется работа по изъятию объектов, находящихся в неудовлетворительном состоянии, сообщает правительство региона. Суд удовлетворил иски об изъятии промышленного корпуса фарфорового завода в Рыбинском районе, доходного дома Журавлевых в Рыбинске, здания общественного собрания в Переславле-Залесском, дома жилого Кореневых – Поседимовых в Ярославле.
Женщина делает подсчеты на калькуляторе - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
Продажа регионального имущества пополнила бюджет Ярославской области
22 августа, 12:07
 
Ярославская областьРыбинский районРыбинскПамятникиЯрославль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала