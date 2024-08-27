Рейтинг@Mail.ru
Украина ввела в Красноармейске почти круглосуточный комендантский час - РИА Новости, 27.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:50 27.08.2024
https://ria.ru/20240827/krasnoarmeysk-1968839291.html
Украина ввела в Красноармейске почти круглосуточный комендантский час
Украина ввела в Красноармейске почти круглосуточный комендантский час - РИА Новости, 27.08.2024
Украина ввела в Красноармейске почти круглосуточный комендантский час
Почти круглосуточный комендантский час введен в Красноармейске (украинское название - Покровск) и Красноармейском районе на контролируемой ВСУ части ДНР,... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T19:50
2024-08-27T19:50
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
красноармейск
вооруженные силы украины
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968574103_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_22bea8f877d704c3299ddc70e3e1183b.jpg
МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Почти круглосуточный комендантский час введен в Красноармейске (украинское название - Покровск) и Красноармейском районе на контролируемой ВСУ части ДНР, сообщил во вторник назначенный Киевом глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин. Ранее на подконтрольной ВСУ части ДНР была объявлена принудительная эвакуация семей с детьми из населенных пунктов Красноармейского района. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил во вторник, что ситуация для ВСУ под Красноармейском складывается катастрофическая. "Сегодня подписал распоряжение об усилении комендантского часа в Покровской общине, в том числе в самом Покровске. Завтра ограничения на передвижение будут действовать с 15.00 до 11.00 (совпадает с мск – ред.)," - написал Филашкин в своем Telegram-канале. Он также добавил, что в Селидовском и Кураховском районах также введен комендантский час с 15.00 до 11.00 мск, а на территории Константиновского района — с 17.00 до 9.00 мск. На Украине во время действия комендантского часа работа заведений – кафе, баров и ресторанов, запрещена, такие ограничения введены на период военного положения. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Красноармейск (украинское название – Покровск) - районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города составляло более 61 тысячи человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР - Краматорском и Славянском.* Внесен в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20240827/rada-1968713281.html
https://ria.ru/20240827/kiev-1968804574.html
донецкая народная республика
украина
красноармейск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968574103_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_657f80d49cffe0caaa69c826cb047d60.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, украина, красноармейск, вооруженные силы украины, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Красноармейск, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
Украина ввела в Красноармейске почти круглосуточный комендантский час

Украинские власти ввели в Красноармейске комендантский час с 15 часов до 11 утра

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЭвакуация жителей Красноармейска (украинское название - Покровск)
Эвакуация жителей Красноармейска (украинское название - Покровск) - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Эвакуация жителей Красноармейска (украинское название - Покровск)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Почти круглосуточный комендантский час введен в Красноармейске (украинское название - Покровск) и Красноармейском районе на контролируемой ВСУ части ДНР, сообщил во вторник назначенный Киевом глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.
Ранее на подконтрольной ВСУ части ДНР была объявлена принудительная эвакуация семей с детьми из населенных пунктов Красноармейского района. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил во вторник, что ситуация для ВСУ под Красноармейском складывается катастрофическая.
Стела на въезде в Красноармейск - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
В Раде назвали ситуацию на красноармейском направлении катастрофической
Вчера, 12:45
"Сегодня подписал распоряжение об усилении комендантского часа в Покровской общине, в том числе в самом Покровске. Завтра ограничения на передвижение будут действовать с 15.00 до 11.00 (совпадает с мск – ред.)," - написал Филашкин в своем Telegram-канале.
Он также добавил, что в Селидовском и Кураховском районах также введен комендантский час с 15.00 до 11.00 мск, а на территории Константиновского района — с 17.00 до 9.00 мск.
На Украине во время действия комендантского часа работа заведений – кафе, баров и ресторанов, запрещена, такие ограничения введены на период военного положения.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
Красноармейск (украинское название – Покровск) - районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города составляло более 61 тысячи человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР - Краматорском и Славянском.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов.
Украинский военнослужащий под Киевом - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
"Вот и все": в Киеве сделали заявление об окончании конфликта
Вчера, 17:16
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаУкраинаКрасноармейскВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала