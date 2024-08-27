https://ria.ru/20240827/krasnoarmeysk-1968839291.html
Украина ввела в Красноармейске почти круглосуточный комендантский час
Украина ввела в Красноармейске почти круглосуточный комендантский час - РИА Новости, 27.08.2024
Украина ввела в Красноармейске почти круглосуточный комендантский час
Почти круглосуточный комендантский час введен в Красноармейске (украинское название - Покровск) и Красноармейском районе на контролируемой ВСУ части ДНР,... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T19:50
2024-08-27T19:50
2024-08-27T19:50
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МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Почти круглосуточный комендантский час введен в Красноармейске (украинское название - Покровск) и Красноармейском районе на контролируемой ВСУ части ДНР, сообщил во вторник назначенный Киевом глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин. Ранее на подконтрольной ВСУ части ДНР была объявлена принудительная эвакуация семей с детьми из населенных пунктов Красноармейского района. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил во вторник, что ситуация для ВСУ под Красноармейском складывается катастрофическая. "Сегодня подписал распоряжение об усилении комендантского часа в Покровской общине, в том числе в самом Покровске. Завтра ограничения на передвижение будут действовать с 15.00 до 11.00 (совпадает с мск – ред.)," - написал Филашкин в своем Telegram-канале. Он также добавил, что в Селидовском и Кураховском районах также введен комендантский час с 15.00 до 11.00 мск, а на территории Константиновского района — с 17.00 до 9.00 мск. На Украине во время действия комендантского часа работа заведений – кафе, баров и ресторанов, запрещена, такие ограничения введены на период военного положения. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Красноармейск (украинское название – Покровск) - районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города составляло более 61 тысячи человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР - Краматорском и Славянском.* Внесен в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20240827/rada-1968713281.html
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донецкая народная республика, украина, красноармейск, вооруженные силы украины, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Красноармейск, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
Украина ввела в Красноармейске почти круглосуточный комендантский час
Украинские власти ввели в Красноармейске комендантский час с 15 часов до 11 утра
МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Почти круглосуточный комендантский час введен в Красноармейске (украинское название - Покровск) и Красноармейском районе на контролируемой ВСУ части ДНР, сообщил во вторник назначенный Киевом глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.
Ранее на подконтрольной ВСУ части ДНР была объявлена принудительная эвакуация семей с детьми из населенных пунктов Красноармейского района. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил во вторник, что ситуация для ВСУ под Красноармейском складывается катастрофическая.
"Сегодня подписал распоряжение об усилении комендантского часа в Покровской общине, в том числе в самом Покровске. Завтра ограничения на передвижение будут действовать с 15.00 до 11.00 (совпадает с мск – ред.)," - написал Филашкин в своем Telegram-канале.
Он также добавил, что в Селидовском и Кураховском районах также введен комендантский час с 15.00 до 11.00 мск, а на территории Константиновского района — с 17.00 до 9.00 мск.
На Украине во время действия комендантского часа работа заведений – кафе, баров и ресторанов, запрещена, такие ограничения введены на период военного положения.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
Красноармейск (украинское название – Покровск) - районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города составляло более 61 тысячи человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР - Краматорском и Славянском.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов.