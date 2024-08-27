https://ria.ru/20240827/konflikt-1968858671.html

США не стремятся к конфликту с Россией, заявил Пентагон

США не стремятся к конфликту с Россией, заявил Пентагон - РИА Новости, 27.08.2024

США не стремятся к конфликту с Россией, заявил Пентагон

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер во вторник отреагировал на предупреждение МИД РФ о серьезности последствий поддержки Украины, заверив, что США РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T22:36

2024-08-27T22:36

2024-08-27T22:36

специальная военная операция на украине

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ВАШИНГТОН, 27 авг - РИА Новости. Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер во вторник отреагировал на предупреждение МИД РФ о серьезности последствий поддержки Украины, заверив, что США не стремятся к войне с Россией. Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил журналистам, что эскалационный курс США становится все более вызывающим в ситуации вокруг Украины, а последствия для Вашингтона могут быть гораздо более серьезными, чем были до настоящего момента. "Я не знаю, что это значит. Опять же, мы не находимся в состоянии войны с Россией и не стремимся к конфликту с Россией", - сообщил Райдер журналистам на просьбу прокомментировать позицию МИД РФ. Представитель Пентагон попытался заверить, что Соединенные Штаты Америки якобы просто "поддерживают демократическую страну", которая нуждается в оружии ради самообороны. Ранее президент России Владимир Путин на оперативном совещании заявил, что противник при помощи своих западных хозяев выполняет их волю и Запад руками украинцев воюет с Россией. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240826/ssha-1968378251.html

https://ria.ru/20240821/bayden-1967392476.html

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