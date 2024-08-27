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Компенсацию за ЖКУ оформили более 160 тысяч жителей сел и деревень МО - РИА Новости, 27.08.2024
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Новости Подмосковья
 
15:11 27.08.2024
https://ria.ru/20240827/kompensatsiya-1968763325.html
Компенсацию за ЖКУ оформили более 160 тысяч жителей сел и деревень МО
Компенсацию за ЖКУ оформили более 160 тысяч жителей сел и деревень МО - РИА Новости, 27.08.2024
Компенсацию за ЖКУ оформили более 160 тысяч жителей сел и деревень МО
Сотрудники сельских образовательных, культурных, спортивных и медицинских учреждений в Подмосковье имеют возможность получать компенсацию на оплату коммунальных РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T15:11
2024-08-27T15:11
новости подмосковья
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Сотрудники сельских образовательных, культурных, спортивных и медицинских учреждений в Подмосковье имеют возможность получать компенсацию на оплату коммунальных услуг. Более 160 тысяч человек уже воспользовались данной инициативой. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на министерство социального развития региона.Эта социальная программа предназначена для оказания помощи специалистам, работающим в удаленных районах региона."В нашем регионе свыше 160 тысяч сельских бюджетников получают льготы на ЖКУ. Мы упростили оформление этих льгот – исключили рутину и бумажную волокиту. Теперь вся информация о трудоустройстве оцифрована", – рассказала первый зампредседателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.Компенсация включает покрытие расходов на жилье, отопление и электроэнергию по установленным нормам. Размер выплат зависит от льготной категории и составляет от 50 до 100%. Поддержку также получают педагоги, ветераны труда и военной службы, доноры, многодетные семьи и пенсионеры.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Компенсацию за ЖКУ оформили более 160 тысяч жителей сел и деревень МО

© РИА Новости / Кирилл Шипицин | Перейти в медиабанкПолучение компенсации
Получение компенсации - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Сотрудники сельских образовательных, культурных, спортивных и медицинских учреждений в Подмосковье имеют возможность получать компенсацию на оплату коммунальных услуг. Более 160 тысяч человек уже воспользовались данной инициативой. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на министерство социального развития региона.
Эта социальная программа предназначена для оказания помощи специалистам, работающим в удаленных районах региона.
"В нашем регионе свыше 160 тысяч сельских бюджетников получают льготы на ЖКУ. Мы упростили оформление этих льгот – исключили рутину и бумажную волокиту. Теперь вся информация о трудоустройстве оцифрована", – рассказала первый зампредседателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.
Компенсация включает покрытие расходов на жилье, отопление и электроэнергию по установленным нормам. Размер выплат зависит от льготной категории и составляет от 50 до 100%. Поддержку также получают педагоги, ветераны труда и военной службы, доноры, многодетные семьи и пенсионеры.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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