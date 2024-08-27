https://ria.ru/20240827/kolumbiya-1968812522.html

Россиянин, ставший мэром колумбийского города, рассказал о своей работе

Россиянин, ставший мэром колумбийского города, рассказал о своей работе - РИА Новости, 27.08.2024

Россиянин, ставший мэром колумбийского города, рассказал о своей работе

Мэр колумбийского города Тунха Михаил Краснов, победивший на выборах главы города в конце 2023 года, рассказал РИА Новости, что в работе сталкивается с активным РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T17:43

2024-08-27T17:43

2024-08-27T17:43

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Мэр колумбийского города Тунха Михаил Краснов, победивший на выборах главы города в конце 2023 года, рассказал РИА Новости, что в работе сталкивается с активным противостоянием политических оппонентов, хотя открыто агентом Кремля его не называют. Краснов, который более 10 лет проживает в Колумбии и имеет местное гражданство, по итогам голосования в октябре обошел представителей традиционных партий на 10 и более процентов. До победы на выборах он преподавал экономику в местном университете. В интервью РИА Новости он ранее рассказывал, что несмотря на антироссийскую пропаганду в мире, встретил большую поддержку среди местных жителей в своих политических устремлениях. "Так как я выиграл самостоятельно, у меня не было никакой политической партии, за мной нет никакого сектора, который меня поддерживает. Много нападок в соцсетях, много критики со стороны политических оппонентов. Победить я победил, но у нас борьба постоянная", - сказал Краснов агентству на полях Международного муниципального форума БРИКС. При этом собеседник отметил, что агентом Кремля его называют только редкие комментаторы. Открыто его так назвать нельзя, поскольку это было бы проявлением ксенофобии к нему, гражданину Колумбии, объяснил Краснов.

https://ria.ru/20240123/mer-1923079267.html

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в мире, колумбия, брикс