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В Ростовской области задержали осужденного, сбежавшего из колонии - РИА Новости, 27.08.2024
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15:43 27.08.2024
https://ria.ru/20240827/koloniya-1968773714.html
В Ростовской области задержали осужденного, сбежавшего из колонии
В Ростовской области задержали осужденного, сбежавшего из колонии - РИА Новости, 27.08.2024
В Ростовской области задержали осужденного, сбежавшего из колонии
Правоохранители задержали осужденного за кражу, который около двух недель назад сбежал из колонии-поселения №8 в Ростовской области, сообщило ГУФСИН России по... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T15:43
2024-08-27T15:43
происшествия
ростовская область
россия
каменск-шахтинский
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 авг — РИА Новости. Правоохранители задержали осужденного за кражу, который около двух недель назад сбежал из колонии-поселения №8 в Ростовской области, сообщило ГУФСИН России по региону. Как сообщалось ранее, осужденный Николай Михайленко 1987 года рождения 13 августа ушел в продуктовый магазин и на территорию исправительного учреждения не вернулся. Был организован его розыск. "В городе Каменск-Шахтинский сотрудники ППС МО МВД России "Каменский" совместно с сотрудниками оперативного управления ГУФСИН России по Ростовской области задержали осужденного Михайленко, который 13 августа 2024 года не вернулся на территорию колонии-поселения", - говорится в сообщении. При задержании осужденный сопротивления не оказал. Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, осужденный был задержан днем. "Сказал, что якобы его родственник заболел, и он поехал лечить", - уточнил собеседник. За уход из-под надзора из колонии-поселения осужденному грозит уголовное наказание сроком до 4 лет лишения свободы.
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ростовская область
россия
каменск-шахтинский
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происшествия, ростовская область, россия, каменск-шахтинский
Происшествия, Ростовская область, Россия, Каменск-Шахтинский
В Ростовской области задержали осужденного, сбежавшего из колонии

В Ростовской области задержали осужденного, сбежавшего из колонии-поселения

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСотрудник ФСИН в режимном корпусе
Сотрудник ФСИН в режимном корпусе - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Сотрудник ФСИН в режимном корпусе. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 авг — РИА Новости. Правоохранители задержали осужденного за кражу, который около двух недель назад сбежал из колонии-поселения №8 в Ростовской области, сообщило ГУФСИН России по региону.
Как сообщалось ранее, осужденный Николай Михайленко 1987 года рождения 13 августа ушел в продуктовый магазин и на территорию исправительного учреждения не вернулся. Был организован его розыск.
"В городе Каменск-Шахтинский сотрудники ППС МО МВД России "Каменский" совместно с сотрудниками оперативного управления ГУФСИН России по Ростовской области задержали осужденного Михайленко, который 13 августа 2024 года не вернулся на территорию колонии-поселения", - говорится в сообщении. При задержании осужденный сопротивления не оказал.
Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, осужденный был задержан днем. "Сказал, что якобы его родственник заболел, и он поехал лечить", - уточнил собеседник.
За уход из-под надзора из колонии-поселения осужденному грозит уголовное наказание сроком до 4 лет лишения свободы.
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