https://ria.ru/20240827/koloniya-1968770048.html

В Адыгее военный получил 23 года колонии за надругательство над дочерью

В Адыгее военный получил 23 года колонии за надругательство над дочерью - РИА Новости, 27.08.2024

В Адыгее военный получил 23 года колонии за надругательство над дочерью

Суд в Адыгее назначил военнослужащему 23 года колонии строгого режима за сексуальные действия в отношении дочери и самовольное оставление воинской части в... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T15:31

2024-08-27T15:31

2024-08-27T15:31

происшествия

республика адыгея

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935724754_0:120:3067:1845_1920x0_80_0_0_e0abd492af5db881e68a6035446bbc50.jpg

КРАСНОДАР, 27 авг - РИА Новости. Суд в Адыгее назначил военнослужащему 23 года колонии строгого режима за сексуальные действия в отношении дочери и самовольное оставление воинской части в Запорожской области, сообщили в объединённой пресс-службе судов республики. По данным пресс-службы, 34-летний житель Белореченска Краснодарского края обвиняется в совершении пяти эпизодов насильственных действий сексуального характера с потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста, и самовольное оставление части в Запорожской области без уважительных причин более чем на месяц в период мобилизации. "Суд назначил ему наказание по совокупности преступлений в виде лишения свободы на срок 23 года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с лишением права заниматься трудовой деятельностью в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства на срок 15 лет", - говорится в сообщении. Отмечается, что подсудимый полностью признал вину в самовольном оставлении части, а в эпизодах насильственных действий сексуального характера - вину не признал. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

https://ria.ru/20240711/prigovor-1959035539.html

республика адыгея

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, республика адыгея