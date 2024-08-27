https://ria.ru/20240827/kolledzh-1968823094.html

Более 9400 первокурсников идут 1 сентября в колледжи Тверской области

Более 9400 первокурсников идут 1 сентября в колледжи Тверской области - РИА Новости, 27.08.2024

Более 9400 первокурсников идут 1 сентября в колледжи Тверской области

В новом учебном году в Верхневолжье увеличится количество обучающихся в колледжах, на занятия придут 9400 первокурсников, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T18:12

2024-08-27T18:12

2024-08-27T18:21

тверская область

игорь руденя

тверь

тверская область

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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. В новом учебном году в Верхневолжье увеличится количество обучающихся в колледжах, на занятия придут 9400 первокурсников, сообщает пресс-служба регионального правительства. Готовность системы среднего профессионального образования к новому учебному году обсуждалась на заседании правительства Тверской области, которое во вторник провел губернатор Игорь Руденя. В 58 колледжах Верхневолжья в новом учебном году будут обучаться свыше 29 тысяч студентов. Из них 9476 – первокурсники, что на 747 человек больше, чем годом ранее. В этом году в колледжи региона поступили на обучение 66,7% выпускников девятых классов – на 4,2% выше показателя прошлого года. Востребованность образования в колледжах подтверждается высоким конкурсом при поступлении на ряд специальностей. Так, конкурс на бюджетные места в Тверской колледж сервиса и туризма на специальность "Туризм и гостеприимство" в этом году был восемь человек на одно место. А средний балл при поступлении в это учреждение составил 4,4, то есть обучение в колледже выбирают "хорошисты" и "отличники". В шесть медицинских колледжей региона в этом году поступили 922 человека. Предусмотрено 270 мест для обучения по целевому договору. Механизм подготовки студентов по целевым договорам с нового учебного года по инициативе главы региона внедрен и в педагогических колледжах области. С образовательными организациями заключено 150 целевых договоров. Для студентов-целевиков предусмотрены ежемесячные стипендии и ежегодные выплаты. Глава региона подчеркнул, что в профессиональной подготовке кадров, необходимых для экономики региона, активное участие должны принимать предприятия Верхневолжья - потенциальные работодатели будущих молодых специалистов. Губернатор поставил задачу провести дополнительный набор студентов на бюджетные места в те колледжи, где не были в полном объеме выполнены контрольные цифры приема. Кроме того, глава региона поручил возобновить прием на бюджетные места на специальность "Технология парикмахерского искусства" в Тверском колледже транспорта и сервиса. С 1 сентября на базе 28 колледжей начнут работать учебно-производственные комбинаты для обучения старшеклассников начальным профессиональным трудовым навыкам по направлениям столярное производство, строительство, поварское дело, информационные технологии, легкая промышленность, образование, машиностроение, сфера услуг. В Тверской области ведется модернизация учреждений среднего профессионального образования, обновляется их материально-техническая база, обустраиваются современные мастерские. В этом году предусмотрено укрепление материально-технической базы 60 учебных корпусов колледжей и 39 студенческих общежитий. В план работ на объектах включен ремонт кровель, входных групп, инженерных сетей, санитарных узлов, кухонь, оконных блоков, фасадов, внутренних помещений, обеспечение комплексной безопасности.

https://ria.ru/20240827/verkhnevolzhe-1968782616.html

https://ria.ru/20240823/audiogid-1968114604.html

https://ria.ru/20240814/rudenya-1966174802.html

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игорь руденя, тверь, тверская область