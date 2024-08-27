https://ria.ru/20240827/klaster-1968628324.html

Экопромышленный и автокластер появятся в Новой Москве

Экопромышленный и автокластер появятся в Новой Москве - РИА Новости, 27.08.2024

Экопромышленный и автокластер появятся в Новой Москве

В Новой Москве создадут 2 новых промышленных межотраслевых кластера – экопромышленный и автомобильный, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T09:13

2024-08-27T09:13

2024-08-27T09:13

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

экономика

москва

максим ликсутов

новая москва

сергей собянин

анатолий гарбузов

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МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. В Новой Москве создадут 2 новых промышленных межотраслевых кластера – экопромышленный и автомобильный, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.По его словам, новые площадки будут созданы по поручению столичного градоначальника Сергея Собянина."Земельные участки под размещение здесь производств Москва будет предоставлять инвесторам в рамках крупных инвестпроектов. Их реализация даст городу свыше двадцати трех тысяч новых высокотехнологичных рабочих мест", — рассказал Ликсутов, слова которого привели в пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Город успешно использует кластеры для развития индустриального сектора экономики, что дает возможность объединить предприятия, научные и техразработки, ссузы и ввузы, центры коллективного пользования и другие учреждения.Автокластер создадут в окрестностях деревни деревни Костишово. На его территории будут работать крупные предприятия по выпуску деталей для кузовов, электроники, приборов и прочие автомобильные детали, пояснили в ДИПП."Предполагается, что под локализацию предприятий автомобилестроительного кластера будет выделено в общей сложности 236 га земли, на которых инвесторы смогут возвести свыше 1 млн кв. м. промплощадей", – отметил министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов, слова которого приводятся в сообщении.Он добавил, что на производствах организуют порядка семнадцати тысяч рабочих мест.Экопромышленный кластер построят около полигона "Малинки". Там будут вести свою деятельность компании, занимающиеся переработкой электрического оборудования, пластмассы, стройотходов. Кроме того, резидентами кластера станут предприятия по выпуску рециклированной пластиковой гранулы, брикетированного волокна, а также продукции из сплавов. Компании обеспечат рабочими местами 6 тысяч человек. На территории кластера площадью сто гектаров построят семьсот тысяч кв. м. промобъектов.На сегодняшний день в Москве создано 4 межотраслевых кластера: электромобилестроения, фотоники и микроэлектроники, фармацевтический и Федеральный центр БАС. В них работают более 140 крупных отраслевых предприятий, на которых трудоустроено свыше 24 тысяч специалистов.Также находится в процессе создания еще два кластера в Краснопахорском районе общей площадью 350 га – пищевой и строительный. После запуска производств будет трудоустроено свыше 41 тысячи человек, заключили в ДИПП.

https://ria.ru/20240826/tinao-1968488796.html

https://ria.ru/20240826/moskva-1968460366.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, москва, максим ликсутов , новая москва, сергей собянин, анатолий гарбузов