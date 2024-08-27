https://ria.ru/20240827/kishinev-1968859420.html

В центре Кишинева начался митинг против неэффективного управления властей

В центре Кишинева начался митинг против неэффективного управления властей - РИА Новости, 27.08.2024

В центре Кишинева начался митинг против неэффективного управления властей

В центре Кишинева полиция попыталась разогнать митинг, организованный гражданскими активистами, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T22:47

2024-08-27T22:47

2024-08-27T22:48

в мире

молдавия

кишинев

майя санду

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КИШИНЕВ, 27 авг - РИА Новости. В центре Кишинева полиция попыталась разогнать митинг, организованный гражданскими активистами, передает корреспондент РИА Новости. Молдавия отмечает 33-ю годовщину независимости. В центре столицы проходят концерты и массовые гуляния, начавшиеся 26 августа, они продлятся три дня. Протестующие развернули перед памятником молдавского господаря Стефана Великого красную растяжку с надписью "Долой Майю Санду". На место прибыли группы карабинеров и спецназа, которые оттеснили демонстрантов с площади. Активисты, представляющие общественные организации "Гайдуки" и "Источник надежды", критикуют правящую партию "Действие и солидарность" (ПДС) и президента Молдавии Майю Санду за неэффективное управление, которое, по их мнению, усугубило экономический кризис в стране. После столкновения с правоохранителями протестующие вернулись к памятнику и вновь развернули свои плакаты. Лидер движения "Гайдуки" Адриан Доментюк заявил корреспонденту агентства, что полиция не имела права вмешиваться, так как митинг был санкционирован мэрией Кишинева. "Это нарушение Конституции и свободы выражения. Протест был санкционирован мэрией, и мы собрались в месте, указанном в заявке", - сказал Доментюк. Молдавия уже несколько лет переживает экономический кризис. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. Тарифы на газ выросли почти в семь раз, а на электроэнергию — почти в четыре раза. В 2023 году инфляция составила 13,4%. На фоне подорожания энергоресурсов и роста долгов за коммунальные услуги в стране регулярно проходят антиправительственные протесты.

https://ria.ru/20240826/finlyandiya-1968088557.html

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молдавия

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в мире, молдавия, кишинев, майя санду