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Мать осужденного Хусинова рассказала о его самочувствии - РИА Новости, 27.08.2024
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05:56 27.08.2024
https://ria.ru/20240827/khusinov-1968648009.html
Мать осужденного Хусинова рассказала о его самочувствии
Мать осужденного Хусинова рассказала о его самочувствии - РИА Новости, 27.08.2024
Мать осужденного Хусинова рассказала о его самочувствии
Мать Темура Хусинова, которого называли предполагаемым участником захвата заложников в волгоградской колонии, сообщила РИА Новости, что с ее сыном все в... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T05:56
2024-08-27T05:56
происшествия
волгоградская область
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
захват заложников в волгоградской колонии
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Мать Темура Хусинова, которого называли предполагаемым участником захвата заложников в волгоградской колонии, сообщила РИА Новости, что с ее сыном все в порядке. Ранее в ряде Telegram-каналов были опубликованы ориентировки на предполагаемых преступников, среди них был и Темур Хусинов 1995 года рождения. Также в СМИ публиковались видео от якобы самих преступников, которые они записывали в момент непосредственного захвата заложников. Согласно данным на сайте Тракторозаводского районного суда Волгограда, Темур Хусинов отбывал наказание за избиение оппонента до смерти в ходе уличной потасовки. Позже мать осужденного заявила РИА Новости, на распространенных в сети видеокадрах ее сына нет. Волгоградское управление ФСИН еще позднее подтвердило, что осужденный Темур Хусинов не принимал участия в захвате заложников в ИК-19. "(Нам сообщили - ред.), что он жив, здоров и не имеет к террору никакого отношения, то есть не причастен", - сказала собеседница агентства. В минувшую пятницу заключенные колонии №19 в Волгоградской области захватили заложников. Через несколько часов снайперы нейтрализовали четверых преступников, заложники были освобождены. В результате ЧП четверо сотрудников УФСИН погибли, еще четверо пострадали.
https://ria.ru/20240826/matpomosch-1968602022.html
https://ria.ru/20240823/koloniya-1968015588.html
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происшествия, волгоградская область, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), захват заложников в волгоградской колонии
Происшествия, Волгоградская область, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Захват заложников в волгоградской колонии
Мать осужденного Хусинова рассказала о его самочувствии

Мать находящегося в волгоградской ИК Хусинова сообщила, что с ним все в порядке

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкБольница, куда привезли пострадавших из исправительной колонии № 19 в Волгоградской области, где заключенные захватили заложников
Больница, куда привезли пострадавших из исправительной колонии № 19 в Волгоградской области, где заключенные захватили заложников - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Больница, куда привезли пострадавших из исправительной колонии № 19 в Волгоградской области, где заключенные захватили заложников. Архивное фото
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Мать Темура Хусинова, которого называли предполагаемым участником захвата заложников в волгоградской колонии, сообщила РИА Новости, что с ее сыном все в порядке.
Ранее в ряде Telegram-каналов были опубликованы ориентировки на предполагаемых преступников, среди них был и Темур Хусинов 1995 года рождения. Также в СМИ публиковались видео от якобы самих преступников, которые они записывали в момент непосредственного захвата заложников. Согласно данным на сайте Тракторозаводского районного суда Волгограда, Темур Хусинов отбывал наказание за избиение оппонента до смерти в ходе уличной потасовки.
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Вчера, 19:01
Позже мать осужденного заявила РИА Новости, на распространенных в сети видеокадрах ее сына нет. Волгоградское управление ФСИН еще позднее подтвердило, что осужденный Темур Хусинов не принимал участия в захвате заложников в ИК-19.
"(Нам сообщили - ред.), что он жив, здоров и не имеет к террору никакого отношения, то есть не причастен", - сказала собеседница агентства.
В минувшую пятницу заключенные колонии №19 в Волгоградской области захватили заложников. Через несколько часов снайперы нейтрализовали четверых преступников, заложники были освобождены. В результате ЧП четверо сотрудников УФСИН погибли, еще четверо пострадали.
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ПроисшествияВолгоградская областьФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Захват заложников в волгоградской колонии
 
 
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