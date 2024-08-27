https://ria.ru/20240827/khusinov-1968648009.html

Мать осужденного Хусинова рассказала о его самочувствии

Мать осужденного Хусинова рассказала о его самочувствии - РИА Новости, 27.08.2024

Мать осужденного Хусинова рассказала о его самочувствии

Мать Темура Хусинова, которого называли предполагаемым участником захвата заложников в волгоградской колонии, сообщила РИА Новости, что с ее сыном все в... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T05:56

2024-08-27T05:56

2024-08-27T05:56

происшествия

волгоградская область

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

захват заложников в волгоградской колонии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/17/1968153428_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f9899b705f6167ddd5bac32572f12e44.jpg

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Мать Темура Хусинова, которого называли предполагаемым участником захвата заложников в волгоградской колонии, сообщила РИА Новости, что с ее сыном все в порядке. Ранее в ряде Telegram-каналов были опубликованы ориентировки на предполагаемых преступников, среди них был и Темур Хусинов 1995 года рождения. Также в СМИ публиковались видео от якобы самих преступников, которые они записывали в момент непосредственного захвата заложников. Согласно данным на сайте Тракторозаводского районного суда Волгограда, Темур Хусинов отбывал наказание за избиение оппонента до смерти в ходе уличной потасовки. Позже мать осужденного заявила РИА Новости, на распространенных в сети видеокадрах ее сына нет. Волгоградское управление ФСИН еще позднее подтвердило, что осужденный Темур Хусинов не принимал участия в захвате заложников в ИК-19. "(Нам сообщили - ред.), что он жив, здоров и не имеет к террору никакого отношения, то есть не причастен", - сказала собеседница агентства. В минувшую пятницу заключенные колонии №19 в Волгоградской области захватили заложников. Через несколько часов снайперы нейтрализовали четверых преступников, заложники были освобождены. В результате ЧП четверо сотрудников УФСИН погибли, еще четверо пострадали.

https://ria.ru/20240826/matpomosch-1968602022.html

https://ria.ru/20240823/koloniya-1968015588.html

волгоградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, волгоградская область, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), захват заложников в волгоградской колонии