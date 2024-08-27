https://ria.ru/20240827/khosta-1968658545.html

В Сочи уровень воды в реке Хосте достиг опасных отметок после ливня

В Сочи уровень воды в реке Хосте достиг опасных отметок после ливня - РИА Новости, 27.08.2024

В Сочи уровень воды в реке Хосте достиг опасных отметок после ливня

Не менее 125 миллиметров осадков выпало за минувшую ночь в Хостинском районе Сочи, уровень воды в реке Хосте достиг опасных отметок, сообщил мэр Андрей Прошунин РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T09:02

2024-08-27T09:02

2024-08-27T10:40

сочи

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СОЧИ, 27 авг — РИА Новости. Не менее 125 миллиметров осадков выпало за минувшую ночь в Хостинском районе Сочи, уровень воды в реке Хосте достиг опасных отметок, сообщил мэр Андрей Прошунин в Telegram-канале."За полночь уровень воды в реке Хосте достиг опасных отметок, был подтоплен цоколь больницы. От жителей поступали сообщения о подтоплениях территорий на Сухумском шоссе, улицах Абовяна, Сухумской и Железнодорожной и упавших деревьях", — говорится в публикации.Спасатели откачивали воду и расчищали территории. В работах приняли участие около 60 человек и 38 единиц техники.Прошунин уточнил, что погода нормализовалась, инфраструктура курорта работает штатно.Штормовое предупреждение в Сочи объявили 23 августа, оно действовало четыре дня. В МЧС прогнозировали ливни с грозой, шквалистый ветер с порывами от 15 до 17 метров в секунду, смерчи над морем.

https://ria.ru/20240826/sochi-1968618724.html

https://ria.ru/20240826/samolety-1968631489.html

сочи

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сочи, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)