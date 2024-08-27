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В Сочи уровень воды в реке Хосте достиг опасных отметок после ливня - РИА Новости, 27.08.2024
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09:02 27.08.2024 (обновлено: 10:40 27.08.2024)
https://ria.ru/20240827/khosta-1968658545.html
В Сочи уровень воды в реке Хосте достиг опасных отметок после ливня
В Сочи уровень воды в реке Хосте достиг опасных отметок после ливня - РИА Новости, 27.08.2024
В Сочи уровень воды в реке Хосте достиг опасных отметок после ливня
Не менее 125 миллиметров осадков выпало за минувшую ночь в Хостинском районе Сочи, уровень воды в реке Хосте достиг опасных отметок, сообщил мэр Андрей Прошунин РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T09:02
2024-08-27T10:40
сочи
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СОЧИ, 27 авг — РИА Новости. Не менее 125 миллиметров осадков выпало за минувшую ночь в Хостинском районе Сочи, уровень воды в реке Хосте достиг опасных отметок, сообщил мэр Андрей Прошунин в Telegram-канале.&quot;За полночь уровень воды в реке Хосте достиг опасных отметок, был подтоплен цоколь больницы. От жителей поступали сообщения о подтоплениях территорий на Сухумском шоссе, улицах Абовяна, Сухумской и Железнодорожной и упавших деревьях&quot;, — говорится в публикации.Спасатели откачивали воду и расчищали территории. В работах приняли участие около 60 человек и 38 единиц техники.Прошунин уточнил, что погода нормализовалась, инфраструктура курорта работает штатно.Штормовое предупреждение в Сочи объявили 23 августа, оно действовало четыре дня. В МЧС прогнозировали ливни с грозой, шквалистый ветер с порывами от 15 до 17 метров в секунду, смерчи над морем.
https://ria.ru/20240826/sochi-1968618724.html
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сочи, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Сочи, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Сочи уровень воды в реке Хосте достиг опасных отметок после ливня

Мэр Прошунин: в Хостинском районе Сочи ливнем подтопило цоколь больницы

© Фото : соцсетиРека Хоста в Сочи после сильных ливней. 26 августа 2024
Река Хоста в Сочи после сильных ливней. 26 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© Фото : соцсети
Река Хоста в Сочи после сильных ливней. 26 августа 2024
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СОЧИ, 27 авг — РИА Новости. Не менее 125 миллиметров осадков выпало за минувшую ночь в Хостинском районе Сочи, уровень воды в реке Хосте достиг опасных отметок, сообщил мэр Андрей Прошунин в Telegram-канале.
«

"За полночь уровень воды в реке Хосте достиг опасных отметок, был подтоплен цоколь больницы. От жителей поступали сообщения о подтоплениях территорий на Сухумском шоссе, улицах Абовяна, Сухумской и Железнодорожной и упавших деревьях", — говорится в публикации.

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Спасатели откачивали воду и расчищали территории. В работах приняли участие около 60 человек и 38 единиц техники.
Прошунин уточнил, что погода нормализовалась, инфраструктура курорта работает штатно.
Штормовое предупреждение в Сочи объявили 23 августа, оно действовало четыре дня. В МЧС прогнозировали ливни с грозой, шквалистый ветер с порывами от 15 до 17 метров в секунду, смерчи над морем.
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СочиПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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