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В Сочи уровень воды в реке Хосте достиг опасных отметок после ливня
В Сочи уровень воды в реке Хосте достиг опасных отметок после ливня - РИА Новости, 27.08.2024
В Сочи уровень воды в реке Хосте достиг опасных отметок после ливня
Не менее 125 миллиметров осадков выпало за минувшую ночь в Хостинском районе Сочи, уровень воды в реке Хосте достиг опасных отметок, сообщил мэр Андрей Прошунин РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T09:02
2024-08-27T09:02
2024-08-27T10:40
сочи
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СОЧИ, 27 авг — РИА Новости. Не менее 125 миллиметров осадков выпало за минувшую ночь в Хостинском районе Сочи, уровень воды в реке Хосте достиг опасных отметок, сообщил мэр Андрей Прошунин в Telegram-канале."За полночь уровень воды в реке Хосте достиг опасных отметок, был подтоплен цоколь больницы. От жителей поступали сообщения о подтоплениях территорий на Сухумском шоссе, улицах Абовяна, Сухумской и Железнодорожной и упавших деревьях", — говорится в публикации.Спасатели откачивали воду и расчищали территории. В работах приняли участие около 60 человек и 38 единиц техники.Прошунин уточнил, что погода нормализовалась, инфраструктура курорта работает штатно.Штормовое предупреждение в Сочи объявили 23 августа, оно действовало четыре дня. В МЧС прогнозировали ливни с грозой, шквалистый ветер с порывами от 15 до 17 метров в секунду, смерчи над морем.
https://ria.ru/20240826/sochi-1968618724.html
https://ria.ru/20240826/samolety-1968631489.html
сочи
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сочи, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Сочи, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Сочи уровень воды в реке Хосте достиг опасных отметок после ливня
Мэр Прошунин: в Хостинском районе Сочи ливнем подтопило цоколь больницы