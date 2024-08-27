https://ria.ru/20240827/khimki-1968727496.html

В число лучших школ Подмосковья вошли 17 учреждений образования Химок

В число лучших школ Подмосковья вошли 17 учреждений образования Химок - РИА Новости, 27.08.2024

В число лучших школ Подмосковья вошли 17 учреждений образования Химок

В рейтинг 100 лучших образовательных учреждений Подмосковья вошли 17 школ Химок, сообщает пресс-служба администрации городского округа. РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T13:41

2024-08-27T13:41

2024-08-27T13:41

химки (городской округ в московской области)

дмитрий волошин (глава городского округа химки)

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. В рейтинг 100 лучших образовательных учреждений Подмосковья вошли 17 школ Химок, сообщает пресс-служба администрации городского округа. Рейтинг является ежегодным и составлен министерством образования региона. "Ежегодно школы Химок входят в число лучших в Подмосковье. Это колоссальный труд наших уважаемых учителей и всего педагогического состава. Вместе мы продолжим развивать проекты, которые помогут нашим ученикам достичь высоких результатов на олимпиадах, государственных экзаменах, всероссийских конкурсах", — прокомментировал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин. В числе лучших — Химкинский лицей, школы "Триумф", "Флагман", "Лига первых", №14, №19, №20, №29, №8 имени В. И. Матвеева, образовательный комплекс "Перспектива", Аэрокосмический лицей, лицеи №10, №12, №15, №21, а также гимназии №9 и №23. "Наша задача — создать для подрастающего поколения максимально комфортные условия обучения. В этом нам также помогает современное оборудование — компьютеры, интерактивные панели", — отметил директор школы "Флагман" Евгений Иноземцев, его слова приводит пресс-служба. Ранее шесть школ Химок вошли в общенациональный рейтинг и стали лучшими в стране. Это Химкинский лицей, Аэрокосмический лицей, школы №14 и "Триумф", лицеи №12 и №15. В оценке учитывалось число поступивших в престижные вузы выпускников и конкурентоспособность учебного заведения.

https://ria.ru/20240822/voloshin--1967882818.html

химки (городской округ в московской области)

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Артем Смирнов

химки (городской округ в московской области), дмитрий волошин (глава городского округа химки)