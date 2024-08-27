https://ria.ru/20240827/khimikaty-1968660572.html
В РХБЗ предупредили о провокациях ВСУ с токсичными химикатами в зоне СВО
В РХБЗ предупредили о провокациях ВСУ с токсичными химикатами в зоне СВО - РИА Новости, 27.08.2024
В РХБЗ предупредили о провокациях ВСУ с токсичными химикатами в зоне СВО
Киев может готовить очередные провокации с токсичными химикатами в зоне СВО, есть информация о подвозе химбоеприпасов в подразделения 3-го аэромобильного... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T09:13
2024-08-27T09:13
2024-08-27T10:11
киев
украина
игорь кириллов
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106712/45/1067124550_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_02b52106b97ed65cc7de123450bc35ec.jpg
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Киев может готовить очередные провокации с токсичными химикатами в зоне СВО, есть информация о подвозе химбоеприпасов в подразделения 3-го аэромобильного батальона ВСУ, сообщил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "Имеющаяся информация об импорте Украиной химических реагентов и средств защиты не исключает подготовки Киевом очередных провокаций с токсичными химикатами в зоне проведения специальной военной операции. Так, 13 июля 2024 года была получена информация о подвозе боеприпасов с химическими веществами раздражающего действия в подразделения третьего аэромобильного батальона ВСУ", - сказал Кириллов.
https://ria.ru/20240813/minoborony-1965920484.html
киев
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106712/45/1067124550_0:0:1896:1422_1920x0_80_0_0_a109467d11843f8e409e130d48dc6a5b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, украина, игорь кириллов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Киев, Украина, Игорь Кириллов, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Специальная военная операция на Украине
В РХБЗ предупредили о провокациях ВСУ с токсичными химикатами в зоне СВО
МО РФ: Киев может готовить провокации с токсичными химикатами в зоне СВО