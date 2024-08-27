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В РХБЗ предупредили о провокациях ВСУ с токсичными химикатами в зоне СВО - РИА Новости, 27.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:13 27.08.2024 (обновлено: 10:11 27.08.2024)
https://ria.ru/20240827/khimikaty-1968660572.html
В РХБЗ предупредили о провокациях ВСУ с токсичными химикатами в зоне СВО
В РХБЗ предупредили о провокациях ВСУ с токсичными химикатами в зоне СВО - РИА Новости, 27.08.2024
В РХБЗ предупредили о провокациях ВСУ с токсичными химикатами в зоне СВО
Киев может готовить очередные провокации с токсичными химикатами в зоне СВО, есть информация о подвозе химбоеприпасов в подразделения 3-го аэромобильного... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T09:13
2024-08-27T10:11
киев
украина
игорь кириллов
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Киев может готовить очередные провокации с токсичными химикатами в зоне СВО, есть информация о подвозе химбоеприпасов в подразделения 3-го аэромобильного батальона ВСУ, сообщил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "Имеющаяся информация об импорте Украиной химических реагентов и средств защиты не исключает подготовки Киевом очередных провокаций с токсичными химикатами в зоне проведения специальной военной операции. Так, 13 июля 2024 года была получена информация о подвозе боеприпасов с химическими веществами раздражающего действия в подразделения третьего аэромобильного батальона ВСУ", - сказал Кириллов.
https://ria.ru/20240813/minoborony-1965920484.html
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киев, украина, игорь кириллов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Киев, Украина, Игорь Кириллов, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Специальная военная операция на Украине
В РХБЗ предупредили о провокациях ВСУ с токсичными химикатами в зоне СВО

МО РФ: Киев может готовить провокации с токсичными химикатами в зоне СВО

© AP Photo / Efrem LukatskyСолдат ВСУ в противогазе
Солдат ВСУ в противогазе - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Солдат ВСУ в противогазе. Архивное фото
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Киев может готовить очередные провокации с токсичными химикатами в зоне СВО, есть информация о подвозе химбоеприпасов в подразделения 3-го аэромобильного батальона ВСУ, сообщил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
"Имеющаяся информация об импорте Украиной химических реагентов и средств защиты не исключает подготовки Киевом очередных провокаций с токсичными химикатами в зоне проведения специальной военной операции. Так, 13 июля 2024 года была получена информация о подвозе боеприпасов с химическими веществами раздражающего действия в подразделения третьего аэромобильного батальона ВСУ", - сказал Кириллов.
Начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Игорь Кириллов на брифинге Министерства обороны РФ по биологическому оружию - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
ВСУ применяли отравляющие вещества, произведенные в США, заявили в РХБЗ
13 августа, 13:54
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевУкраинаИгорь КирилловВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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