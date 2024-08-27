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В РХБЗ предупредили о провокациях ВСУ с токсичными химикатами в зоне СВО

В РХБЗ предупредили о провокациях ВСУ с токсичными химикатами в зоне СВО - РИА Новости, 27.08.2024

В РХБЗ предупредили о провокациях ВСУ с токсичными химикатами в зоне СВО

Киев может готовить очередные провокации с токсичными химикатами в зоне СВО, есть информация о подвозе химбоеприпасов в подразделения 3-го аэромобильного... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T09:13

2024-08-27T09:13

2024-08-27T10:11

киев

украина

игорь кириллов

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

безопасность

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Киев может готовить очередные провокации с токсичными химикатами в зоне СВО, есть информация о подвозе химбоеприпасов в подразделения 3-го аэромобильного батальона ВСУ, сообщил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "Имеющаяся информация об импорте Украиной химических реагентов и средств защиты не исключает подготовки Киевом очередных провокаций с токсичными химикатами в зоне проведения специальной военной операции. Так, 13 июля 2024 года была получена информация о подвозе боеприпасов с химическими веществами раздражающего действия в подразделения третьего аэромобильного батальона ВСУ", - сказал Кириллов.

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Ольга Фомченкова

киев, украина, игорь кириллов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность