Команда Харрис не позволяет ей общаться с журналистами, сообщили СМИ
Fox News: команда Харрис не доверяют ей регулярно общаться с журналистами
© AP Photo / Evan VucciКамала Харрис
© AP Photo / Evan Vucci
Камала Харрис. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 27 авг - РИА Новости. Команда вице-президента США и кандидата на пост главы государства Камалы Харрис не испытывает к ней достаточно доверия для регулярного общения с журналистами и поездок в одиночку, заявила ведущая в эфире телеканала Fox News.
"Нет сомнения в том, что они (команда - ред.) не доверяют Камале Харрис в достаточной степени для регулярного общения… В ходе ее кампании не позволяют ей путешествовать в одиночку или выступать перед представителями СМИ", - сказала она.
Отмечается, что в отличие от Харрис ее соперник на предстоящих выборах президента США Дональд Трамп регулярно появляется перед камерами и не уходит от общения с прессой.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять действующий лидер страны Джо Байден, однако после его провального выступления на дебатах с кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом однопартийцы принялись призывать его отказаться от борьбы. В итоге 21 июля Байден принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение вице-президента Камалы Харрис кандидатом на высший пост. Съезд демократов в Чикаго официально утвердил ее в качестве номинанта от партии.
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