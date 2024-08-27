https://ria.ru/20240827/kharris-1968787529.html

Команда Харрис не позволяет ей общаться с журналистами, сообщили СМИ

Команда Харрис не позволяет ей общаться с журналистами, сообщили СМИ - РИА Новости, 27.08.2024

Команда Харрис не позволяет ей общаться с журналистами, сообщили СМИ

Команда вице-президента США и кандидата на пост главы государства Камалы Харрис не испытывает к ней достаточно доверия для регулярного общения с журналистами и... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T16:21

2024-08-27T16:21

2024-08-27T16:21

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сша

камала харрис

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ВАШИНГТОН, 27 авг - РИА Новости. Команда вице-президента США и кандидата на пост главы государства Камалы Харрис не испытывает к ней достаточно доверия для регулярного общения с журналистами и поездок в одиночку, заявила ведущая в эфире телеканала Fox News. "Нет сомнения в том, что они (команда - ред.) не доверяют Камале Харрис в достаточной степени для регулярного общения… В ходе ее кампании не позволяют ей путешествовать в одиночку или выступать перед представителями СМИ", - сказала она. Отмечается, что в отличие от Харрис ее соперник на предстоящих выборах президента США Дональд Трамп регулярно появляется перед камерами и не уходит от общения с прессой. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять действующий лидер страны Джо Байден, однако после его провального выступления на дебатах с кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом однопартийцы принялись призывать его отказаться от борьбы. В итоге 21 июля Байден принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение вице-президента Камалы Харрис кандидатом на высший пост. Съезд демократов в Чикаго официально утвердил ее в качестве номинанта от партии.

https://ria.ru/20240826/mikrofon-1968574720.html

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в мире, сша, камала харрис, выборы президента сша — 2024