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Кеннеди-младший заявил, что принял бы предложение возглавить ЦРУ
Кеннеди-младший заявил, что принял бы предложение возглавить ЦРУ - РИА Новости, 27.08.2024
Кеннеди-младший заявил, что принял бы предложение возглавить ЦРУ
Приостановивший свою предвыборную кампанию независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший заявил, что согласился бы возглавить ЦРУ (Центральное... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T03:53
2024-08-27T03:53
2024-08-27T03:53
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НЬЮ-ЙОРК, 27 авг - РИА Новости. Приостановивший свою предвыборную кампанию независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший заявил, что согласился бы возглавить ЦРУ (Центральное разведывательное управление) в администрации Дональда Трампа, если тот одержит победу на выборах. Ранее Кеннеди-младший заявил, что приостанавливает свою кампанию в пользу Трампа. "Да, я бы стал (директором управления), но я бы никогда не получил одобрения Сената", – ответил Кеннеди-младший на соответствующий вопрос журналиста Такера Карлсона, который тот задал в ходе интервью. Кеннеди-младший при этом выразил уверенность, что навряд ли бы возглавил управление ввиду "очень, очень влиятельных" комитетов в конгрессе: "я был бы очень, очень опасен для этих комитетов".
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сша, в мире, дональд трамп, роберт кеннеди, такер карлсон, центральное разведывательное управление (цру), выборы президента сша — 2024
США, В мире, Дональд Трамп, Роберт Кеннеди, Такер Карлсон, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Выборы президента США — 2024
Кеннеди-младший заявил, что принял бы предложение возглавить ЦРУ
Кеннеди-младший заявил, что принял бы предложение возглавить ЦРУ при Трампе