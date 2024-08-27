https://ria.ru/20240827/kennedi-mladshiy-1968643040.html

Кеннеди-младший заявил, что принял бы предложение возглавить ЦРУ

Кеннеди-младший заявил, что принял бы предложение возглавить ЦРУ - РИА Новости, 27.08.2024

Кеннеди-младший заявил, что принял бы предложение возглавить ЦРУ

Приостановивший свою предвыборную кампанию независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший заявил, что согласился бы возглавить ЦРУ (Центральное... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T03:53

2024-08-27T03:53

2024-08-27T03:53

сша

в мире

дональд трамп

роберт кеннеди

такер карлсон

центральное разведывательное управление (цру)

выборы президента сша — 2024

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НЬЮ-ЙОРК, 27 авг - РИА Новости. Приостановивший свою предвыборную кампанию независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший заявил, что согласился бы возглавить ЦРУ (Центральное разведывательное управление) в администрации Дональда Трампа, если тот одержит победу на выборах. Ранее Кеннеди-младший заявил, что приостанавливает свою кампанию в пользу Трампа. "Да, я бы стал (директором управления), но я бы никогда не получил одобрения Сената", – ответил Кеннеди-младший на соответствующий вопрос журналиста Такера Карлсона, который тот задал в ходе интервью. Кеннеди-младший при этом выразил уверенность, что навряд ли бы возглавил управление ввиду "очень, очень влиятельных" комитетов в конгрессе: "я был бы очень, очень опасен для этих комитетов".

https://ria.ru/20240825/durov-1968320613.html

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сша, в мире, дональд трамп, роберт кеннеди, такер карлсон, центральное разведывательное управление (цру), выборы президента сша — 2024