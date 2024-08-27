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СМИ: Трамп назначит Кеннеди-младшего сопредседателем переходной команды - РИА Новости, 27.08.2024
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20:31 27.08.2024
https://ria.ru/20240827/kennedi--1968845421.html
СМИ: Трамп назначит Кеннеди-младшего сопредседателем переходной команды
СМИ: Трамп назначит Кеннеди-младшего сопредседателем переходной команды - РИА Новости, 27.08.2024
СМИ: Трамп назначит Кеннеди-младшего сопредседателем переходной команды
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп планирует назначить бывшего соперника и независимого кандидата Роберта Кеннеди-младшего и... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T20:31
2024-08-27T20:31
в мире
сша
огайо
чикаго
дональд трамп
роберт кеннеди
тулси габбард
центральное разведывательное управление (цру)
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ВАШИНГТОН, 27 авг - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп планирует назначить бывшего соперника и независимого кандидата Роберта Кеннеди-младшего и бывшую конгрессвуман-демократа Тулси Габбард сопредседателями своей переходной команды в случае победы на ноябрьском голосовании, сообщает газета New York Times со ссылкой на источник. "Дональд Трамп планирует назначить своего бывшего соперника Роберта Кеннеди-младшего и Тулси Габбард почетными сопредседателями президентской переходной команды, которая поможет ему в выборе политики и персонала для второй администрации", - говорится в публикации. Отмечается, что Кеннеди-младший и Габбард поддерживали Трампа в течение последних дней. Ранее сам Кеннеди подтвердил, что получил предложение войти в переходную команду, целью которой является подготовка к началу работы новой администрации в случае прихода Трампа к власти. При этом конкретные должностные обязанности обоих бывших представителей Демократической партии США остаются неизвестными, но в случае их назначения в переходную команду они будут работать вместе с сыновьями Трампа Дональдом и Эриком, а также сенатором от штата Огайо Джей-Ди Вэнсом, который является кандидатом на пост вице-президента. Ранее Роберт Кеннеди-младший приостановил свою предвыборную кампанию и поддержал Трампа. В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону он признался, что согласился бы возглавить Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) при Трампе, если тот одержит победу на выборах. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять действующий лидер страны Джо Байден, однако после его провального выступления на дебатах с кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом однопартийцы принялись призывать его отказаться от борьбы. В итоге 21 июля Байден принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение вице-президента Камалы Харрис кандидатом на высший пост. Съезд демократов в Чикаго официально утвердил ее в качестве номинанта от партии.
https://ria.ru/20240825/vybory-1968331362.html
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в мире, сша, огайо, чикаго, дональд трамп, роберт кеннеди, тулси габбард, центральное разведывательное управление (цру), выборы президента сша — 2024
В мире, США, Огайо, Чикаго, Дональд Трамп, Роберт Кеннеди, Тулси Габбард, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Выборы президента США — 2024
СМИ: Трамп назначит Кеннеди-младшего сопредседателем переходной команды

NYT: Трамп назначит Кеннеди-младшего сопредседателем переходной команды

© AP Photo / Matt RourkeРоберт Ф. Кеннеди-младший
Роберт Ф. Кеннеди-младший - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© AP Photo / Matt Rourke
Роберт Ф. Кеннеди-младший. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 авг - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп планирует назначить бывшего соперника и независимого кандидата Роберта Кеннеди-младшего и бывшую конгрессвуман-демократа Тулси Габбард сопредседателями своей переходной команды в случае победы на ноябрьском голосовании, сообщает газета New York Times со ссылкой на источник.
"Дональд Трамп планирует назначить своего бывшего соперника Роберта Кеннеди-младшего и Тулси Габбард почетными сопредседателями президентской переходной команды, которая поможет ему в выборе политики и персонала для второй администрации", - говорится в публикации.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
Эксперты оценили шансы Трампа на выборах при поддержке Кеннеди-младшего
25 августа, 10:45
Отмечается, что Кеннеди-младший и Габбард поддерживали Трампа в течение последних дней. Ранее сам Кеннеди подтвердил, что получил предложение войти в переходную команду, целью которой является подготовка к началу работы новой администрации в случае прихода Трампа к власти.
При этом конкретные должностные обязанности обоих бывших представителей Демократической партии США остаются неизвестными, но в случае их назначения в переходную команду они будут работать вместе с сыновьями Трампа Дональдом и Эриком, а также сенатором от штата Огайо Джей-Ди Вэнсом, который является кандидатом на пост вице-президента.
Ранее Роберт Кеннеди-младший приостановил свою предвыборную кампанию и поддержал Трампа. В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону он признался, что согласился бы возглавить Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) при Трампе, если тот одержит победу на выборах.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять действующий лидер страны Джо Байден, однако после его провального выступления на дебатах с кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом однопартийцы принялись призывать его отказаться от борьбы. В итоге 21 июля Байден принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение вице-президента Камалы Харрис кандидатом на высший пост. Съезд демократов в Чикаго официально утвердил ее в качестве номинанта от партии.
Роберт Кеннеди-младший - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
Кеннеди-младший заявил, что принял бы предложение возглавить ЦРУ
Вчера, 03:53
 
В миреСШАОгайоЧикагоДональд ТрампРоберт КеннедиТулси ГаббардЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Выборы президента США — 2024
 
 
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