https://ria.ru/20240827/kennedi--1968845421.html

СМИ: Трамп назначит Кеннеди-младшего сопредседателем переходной команды

СМИ: Трамп назначит Кеннеди-младшего сопредседателем переходной команды - РИА Новости, 27.08.2024

СМИ: Трамп назначит Кеннеди-младшего сопредседателем переходной команды

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп планирует назначить бывшего соперника и независимого кандидата Роберта Кеннеди-младшего и... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T20:31

2024-08-27T20:31

2024-08-27T20:31

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сша

огайо

чикаго

дональд трамп

роберт кеннеди

тулси габбард

центральное разведывательное управление (цру)

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ВАШИНГТОН, 27 авг - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп планирует назначить бывшего соперника и независимого кандидата Роберта Кеннеди-младшего и бывшую конгрессвуман-демократа Тулси Габбард сопредседателями своей переходной команды в случае победы на ноябрьском голосовании, сообщает газета New York Times со ссылкой на источник. "Дональд Трамп планирует назначить своего бывшего соперника Роберта Кеннеди-младшего и Тулси Габбард почетными сопредседателями президентской переходной команды, которая поможет ему в выборе политики и персонала для второй администрации", - говорится в публикации. Отмечается, что Кеннеди-младший и Габбард поддерживали Трампа в течение последних дней. Ранее сам Кеннеди подтвердил, что получил предложение войти в переходную команду, целью которой является подготовка к началу работы новой администрации в случае прихода Трампа к власти. При этом конкретные должностные обязанности обоих бывших представителей Демократической партии США остаются неизвестными, но в случае их назначения в переходную команду они будут работать вместе с сыновьями Трампа Дональдом и Эриком, а также сенатором от штата Огайо Джей-Ди Вэнсом, который является кандидатом на пост вице-президента. Ранее Роберт Кеннеди-младший приостановил свою предвыборную кампанию и поддержал Трампа. В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону он признался, что согласился бы возглавить Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) при Трампе, если тот одержит победу на выборах. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять действующий лидер страны Джо Байден, однако после его провального выступления на дебатах с кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом однопартийцы принялись призывать его отказаться от борьбы. В итоге 21 июля Байден принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение вице-президента Камалы Харрис кандидатом на высший пост. Съезд демократов в Чикаго официально утвердил ее в качестве номинанта от партии.

https://ria.ru/20240825/vybory-1968331362.html

https://ria.ru/20240827/kennedi-mladshiy-1968643040.html

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чикаго

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в мире, сша, огайо, чикаго, дональд трамп, роберт кеннеди, тулси габбард, центральное разведывательное управление (цру), выборы президента сша — 2024