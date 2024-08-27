СМИ: Трамп назначит Кеннеди-младшего сопредседателем переходной команды
NYT: Трамп назначит Кеннеди-младшего сопредседателем переходной команды
© AP Photo / Matt RourkeРоберт Ф. Кеннеди-младший
© AP Photo / Matt Rourke
Роберт Ф. Кеннеди-младший. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 27 авг - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп планирует назначить бывшего соперника и независимого кандидата Роберта Кеннеди-младшего и бывшую конгрессвуман-демократа Тулси Габбард сопредседателями своей переходной команды в случае победы на ноябрьском голосовании, сообщает газета New York Times со ссылкой на источник.
"Дональд Трамп планирует назначить своего бывшего соперника Роберта Кеннеди-младшего и Тулси Габбард почетными сопредседателями президентской переходной команды, которая поможет ему в выборе политики и персонала для второй администрации", - говорится в публикации.
Отмечается, что Кеннеди-младший и Габбард поддерживали Трампа в течение последних дней. Ранее сам Кеннеди подтвердил, что получил предложение войти в переходную команду, целью которой является подготовка к началу работы новой администрации в случае прихода Трампа к власти.
При этом конкретные должностные обязанности обоих бывших представителей Демократической партии США остаются неизвестными, но в случае их назначения в переходную команду они будут работать вместе с сыновьями Трампа Дональдом и Эриком, а также сенатором от штата Огайо Джей-Ди Вэнсом, который является кандидатом на пост вице-президента.
Ранее Роберт Кеннеди-младший приостановил свою предвыборную кампанию и поддержал Трампа. В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону он признался, что согласился бы возглавить Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) при Трампе, если тот одержит победу на выборах.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять действующий лидер страны Джо Байден, однако после его провального выступления на дебатах с кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом однопартийцы принялись призывать его отказаться от борьбы. В итоге 21 июля Байден принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение вице-президента Камалы Харрис кандидатом на высший пост. Съезд демократов в Чикаго официально утвердил ее в качестве номинанта от партии.