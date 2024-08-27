https://ria.ru/20240827/karnaval-1968657694.html

В Лондоне восемь человек пострадали во второй день карибского карнавала

В Лондоне восемь человек пострадали во второй день карибского карнавала - РИА Новости, 27.08.2024

В Лондоне восемь человек пострадали во второй день карибского карнавала

Восемь человек пострадали во второй день карибского карнавала в лондонском районе Ноттинг-Хилл, пятеро из них получили ножевые ранения, сообщает полиция Лондона РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T08:51

2024-08-27T08:51

2024-08-27T08:51

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Восемь человек пострадали во второй день карибского карнавала в лондонском районе Ноттинг-Хилл, пятеро из них получили ножевые ранения, сообщает полиция Лондона на своем официальном сайте. В первый день карнавала полиция сообщала о трех нападениях с ножом, одна из жертв была госпитализирована в критическом состоянии. Полиция также сообщала, что за два дня карнавала были задержаны 249 человек. "Было зарегистрировано пять ножевых ранений, два человека получили порезы, а также произошел еще один инцидент с едким веществом... Двое получивших ножевые ранения находятся в критическом состоянии", - говорится в сообщении полиции. Сообщается также, что пострадали 35 сотрудников правоохранительных органов, все они получают необходимую помощь. Кроме того, полиция сообщает, что число задержанных во второй день карнавала возросло до 230. Ежегодный карибский карнавал проводится в последний понедельник августа и предшествующее ему воскресенье в лондонском районе Ноттинг-Хилл с 1966 года. Одной из идей карнавала изначально было объединить многонациональную общину и покончить с расовыми конфликтами, однако за карнавалом тянется шлейф печальной славы - криминогенная обстановка, употребление наркотиков, горы мусора, а также повышенный уровень шума, тревожащий местных жителей.

https://ria.ru/20240826/london-1968422434.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, великобритания, лондон