https://ria.ru/20240827/kandidaty-1968849242.html

Медведев обсудит с Минобороны вопросы работы бойцов СВО, идущих на выборы

Медведев обсудит с Минобороны вопросы работы бойцов СВО, идущих на выборы - РИА Новости, 27.08.2024

Медведев обсудит с Минобороны вопросы работы бойцов СВО, идущих на выборы

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев обещал обсудить с представителями руководства Минобороны вопрос взаимодействия с партией в вопросах работы бойцов... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T21:00

2024-08-27T21:00

2024-08-27T21:01

специальная военная операция на украине

политика

дмитрий медведев

единая россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968843901_0:257:3072:1985_1920x0_80_0_0_fe78e9805d38d547f4df35aace70bb93.jpg

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев обещал обсудить с представителями руководства Минобороны вопрос взаимодействия с партией в вопросах работы бойцов СВО, которые участвуют в выборах разных уровней как кандидаты от ЕР. Во вторник он встретился с участниками спецоперации — кандидатами от "Единой России". Один из участников встречи поднял вопрос о взаимодействии партии с министерством обороны в вопросах, которые связаны с электоральной частью их работы. Медведев в ответ упомянул, что он регулярно проводит совещания комиссии по вопросам комплектования воинских подразделений контрактниками, в которых участвуют и представители руководства МО. "Я переговорю с теми, кто за это отвечает, с заместителем министра обороны, с начальником управления. И подскажу просто, чтобы они в свою очередь от имени руководства министерства обороны послали сигнал в подразделения, просто чтобы к этому относились внимательно", — пообещал Медведев. Вопрос состоит в том, как отрегулировать деятельность, которую бойцы ведут в рамках предвыборной кампании, ведь она выполняется, что называется, "в свободное время", отметил он. "А с учетом того, что продолжаются военные действия, СВО, я думаю, что какие-то общие правила установить сейчас будет невозможно или, во всяком случае, очень затруднительно. Потому что это же зависит от той точки на линии боевого соприкосновения, где находится ваше подразделение... Мне кажется, что это все-таки нужно регулировать на уровне отдельных подразделений, ну и договариваться об отпусках", - добавил председатель партии.

https://ria.ru/20240827/pamyatniki-1968843020.html

https://ria.ru/20240827/medvedev-1968841725.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, дмитрий медведев, единая россия