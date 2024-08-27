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Медведев обсудит с Минобороны вопросы работы бойцов СВО, идущих на выборы - РИА Новости, 27.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
21:00 27.08.2024 (обновлено: 21:01 27.08.2024)
https://ria.ru/20240827/kandidaty-1968849242.html
Медведев обсудит с Минобороны вопросы работы бойцов СВО, идущих на выборы
Медведев обсудит с Минобороны вопросы работы бойцов СВО, идущих на выборы - РИА Новости, 27.08.2024
Медведев обсудит с Минобороны вопросы работы бойцов СВО, идущих на выборы
Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев обещал обсудить с представителями руководства Минобороны вопрос взаимодействия с партией в вопросах работы бойцов... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T21:00
2024-08-27T21:01
специальная военная операция на украине
политика
дмитрий медведев
единая россия
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев обещал обсудить с представителями руководства Минобороны вопрос взаимодействия с партией в вопросах работы бойцов СВО, которые участвуют в выборах разных уровней как кандидаты от ЕР. Во вторник он встретился с участниками спецоперации — кандидатами от "Единой России". Один из участников встречи поднял вопрос о взаимодействии партии с министерством обороны в вопросах, которые связаны с электоральной частью их работы. Медведев в ответ упомянул, что он регулярно проводит совещания комиссии по вопросам комплектования воинских подразделений контрактниками, в которых участвуют и представители руководства МО. "Я переговорю с теми, кто за это отвечает, с заместителем министра обороны, с начальником управления. И подскажу просто, чтобы они в свою очередь от имени руководства министерства обороны послали сигнал в подразделения, просто чтобы к этому относились внимательно", — пообещал Медведев. Вопрос состоит в том, как отрегулировать деятельность, которую бойцы ведут в рамках предвыборной кампании, ведь она выполняется, что называется, "в свободное время", отметил он. "А с учетом того, что продолжаются военные действия, СВО, я думаю, что какие-то общие правила установить сейчас будет невозможно или, во всяком случае, очень затруднительно. Потому что это же зависит от той точки на линии боевого соприкосновения, где находится ваше подразделение... Мне кажется, что это все-таки нужно регулировать на уровне отдельных подразделений, ну и договариваться об отпусках", - добавил председатель партии.
https://ria.ru/20240827/pamyatniki-1968843020.html
https://ria.ru/20240827/medvedev-1968841725.html
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политика, дмитрий медведев, единая россия
Специальная военная операция на Украине, Политика, Дмитрий Медведев, Единая Россия
Медведев обсудит с Минобороны вопросы работы бойцов СВО, идущих на выборы

Медведев обсудит с МО работу бойцов СВО, идущих на выборы кандидатами от ЕР

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время встречи с участниками специальной военной операции – кандидатами в депутаты
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время встречи с участниками специальной военной операции – кандидатами в депутаты - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время встречи с участниками специальной военной операции – кандидатами в депутаты
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев обещал обсудить с представителями руководства Минобороны вопрос взаимодействия с партией в вопросах работы бойцов СВО, которые участвуют в выборах разных уровней как кандидаты от ЕР.
Во вторник он встретился с участниками спецоперации — кандидатами от "Единой России". Один из участников встречи поднял вопрос о взаимодействии партии с министерством обороны в вопросах, которые связаны с электоральной частью их работы. Медведев в ответ упомянул, что он регулярно проводит совещания комиссии по вопросам комплектования воинских подразделений контрактниками, в которых участвуют и представители руководства МО.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время встречи с участниками специальной военной операции – кандидатами в депутаты. 27 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
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"Я переговорю с теми, кто за это отвечает, с заместителем министра обороны, с начальником управления. И подскажу просто, чтобы они в свою очередь от имени руководства министерства обороны послали сигнал в подразделения, просто чтобы к этому относились внимательно", — пообещал Медведев.
Вопрос состоит в том, как отрегулировать деятельность, которую бойцы ведут в рамках предвыборной кампании, ведь она выполняется, что называется, "в свободное время", отметил он.
"А с учетом того, что продолжаются военные действия, СВО, я думаю, что какие-то общие правила установить сейчас будет невозможно или, во всяком случае, очень затруднительно. Потому что это же зависит от той точки на линии боевого соприкосновения, где находится ваше подразделение... Мне кажется, что это все-таки нужно регулировать на уровне отдельных подразделений, ну и договариваться об отпусках", - добавил председатель партии.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время встречи с участниками специальной военной операции – кандидатами в депутаты. 27 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
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