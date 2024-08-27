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В Татарстане приостановили работу кафе после отравления ребенка - РИА Новости, 27.08.2024
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14:24 27.08.2024
https://ria.ru/20240827/kafe-1968743846.html
В Татарстане приостановили работу кафе после отравления ребенка
В Татарстане приостановили работу кафе после отравления ребенка - РИА Новости, 27.08.2024
В Татарстане приостановили работу кафе после отравления ребенка
Управление Роспотребнадзора по Татарстану сообщило, что приостановило деятельность кафе "Нур" в Тетюшах после данных о токсикоинфекции тяжелой формы у ребенка. РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T14:24
2024-08-27T14:24
происшествия
республика татарстан (татарстан)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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КАЗАНЬ, 27 авг — РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Татарстану сообщило, что приостановило деятельность кафе "Нур" в Тетюшах после данных о токсикоинфекции тяжелой формы у ребенка. Ранее в соцсетях и Telegram-каналах были опубликованы сообщения о том, что 11-летняя девочка в Тетюшах съела шаурму, купленную в ларьке, почувствовала себя плохо и была госпитализирована. Однако врачи не смогли спасти ребенка, девочка умерла. "Управлением Роспотребнадзора по Республике Татарстан 23 августа было получено экстренное извещение на случай пищевой токсикоинфекции тяжелой формы у ребенка, в анамнезе которого факт употребления продукции из кафе "Нур" Тетюшского района", - говорится в сообщении. По информации управления, в отношении кафе "Нур" (ИП Розиков Д.Ф., Тетюши, ул. Ленина, 82) немедленно было проведено эпидемиологическое расследование с отбором проб пищевых продуктов, смывов, обследованием персонала. "По нарушениям, выявленным в ходе расследования (несоблюдение санитарно-дезинфекционного режима, условий хранения и приготовления блюд, правил личной гигиены персоналом) на ИП составлен протокол о временном приостановлении деятельности, кафе опечатано, материалы переданы в суд", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240617/otravleniya-1953425154.html
https://ria.ru/20240822/delo-1967686819.html
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происшествия, республика татарстан (татарстан), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Республика Татарстан (Татарстан), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Татарстане приостановили работу кафе после отравления ребенка

В Татарстане приостановили работу кафе "Нур" после отравления девочки

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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КАЗАНЬ, 27 авг — РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Татарстану сообщило, что приостановило деятельность кафе "Нур" в Тетюшах после данных о токсикоинфекции тяжелой формы у ребенка.
Ранее в соцсетях и Telegram-каналах были опубликованы сообщения о том, что 11-летняя девочка в Тетюшах съела шаурму, купленную в ларьке, почувствовала себя плохо и была госпитализирована. Однако врачи не смогли спасти ребенка, девочка умерла.
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"Управлением Роспотребнадзора по Республике Татарстан 23 августа было получено экстренное извещение на случай пищевой токсикоинфекции тяжелой формы у ребенка, в анамнезе которого факт употребления продукции из кафе "Нур" Тетюшского района", - говорится в сообщении.
По информации управления, в отношении кафе "Нур" (ИП Розиков Д.Ф., Тетюши, ул. Ленина, 82) немедленно было проведено эпидемиологическое расследование с отбором проб пищевых продуктов, смывов, обследованием персонала.
"По нарушениям, выявленным в ходе расследования (несоблюдение санитарно-дезинфекционного режима, условий хранения и приготовления блюд, правил личной гигиены персоналом) на ИП составлен протокол о временном приостановлении деятельности, кафе опечатано, материалы переданы в суд", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияРеспублика Татарстан (Татарстан)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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