https://ria.ru/20240827/izhevsk-1968698271.html
Бречалов поручил мэрии Ижевска обновить зеленый фонд города за 7-10 лет
Бречалов поручил мэрии Ижевска обновить зеленый фонд города за 7-10 лет - РИА Новости, 27.08.2024
Бречалов поручил мэрии Ижевска обновить зеленый фонд города за 7-10 лет
Глава Удмуртии Александр Бречалов поручил администрации Ижевска обновить зелёный фонд города в течение 7-10 лет, заменив аварийные деревья на новые насаждения,... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T11:54
2024-08-27T11:54
2024-08-27T11:54
удмуртская республика
ижевск
александр бречалов
благоустройство
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УФА, 27 авг - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов поручил администрации Ижевска обновить зелёный фонд города в течение 7-10 лет, заменив аварийные деревья на новые насаждения, сообщает пресс-служба руководства региона. Бречалов провел совещание по вопросу обновления зеленого фонда столицы региона. Он отметил, что в течение 7-10 лет необходимо заменить аварийные, старые и больные деревья Ижевска на новые, информирует пресс-служба. "Озеленение — вопрос, очень чувствительный для горожан. Мы видим это по живому отклику в социальных сетях. Любые рубки жители встречают с возмущением, потому что любят свой город и хотят видеть его зеленым. Понятно, что если деревья сгнили внутри и представляют угрозу для людей, то тут двух вариантов быть не может – такие деревья надо убирать. Но убирать так, чтобы сразу сообщать горожанам, чем и когда мы их заменим. Особенно это важно в свете тех масштабных проектов, которые мы запланировали по благоустройству на 2025-2026 год, включая центральный городской квадрат и улицу Удмуртскую", — обратился Александр Бречалов к главе города Дмитрию Чистякову. По данным Чистякова, такие планы уже разрабатываются в тесном сотрудничестве с научным сообществом и общественниками города. Начало этой работе было положено в 2021 году, когда при участии ученых-дендрологов Удмуртского государственного университета стартовал проект "Зеленый код". В рамках проекта разработана электронная система учета, мониторинга, проектирования и контроля за зеленым фондом Ижевска. Кроме того, сформулирован свод правил и рекомендаций по озеленению, проведена паспортизация 617 озелененных территорий, описаны и оцифрованы больше 16 тысяч деревьев. В электронную систему внесены не только данные о месте расположения и породе дерева, но также его возрасте, состоянии и других важных параметрах. "Глава республики Александр Бречалов подчеркнул, что для проведения такого активного и заметного обновления зеленого фонда, который запланирован в ближайшие годы в Ижевске, потребуется решить несколько важных задач. Во-первых, задействовать местные питомники для выращивания саженцев, адаптированных для городских условий. Во-вторых, наладить долгосрочную систему ухода за состоянием новых насаждений, чтобы сохранить их и обеспечить дальнейший рост. И в-третьих, создать в городской администрации команду специалистов, готовых на регулярной основе заниматься развитием данного направления", - говорится в релизе. Бречалов поручил мэру Ижевска проработать эти вопросы и представить готовые предложения, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240826/udmurtija-1968561966.html
https://ria.ru/20240826/parki-1968615593.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ижевск, александр бречалов, благоустройство
Удмуртская Республика, Ижевск, Александр Бречалов, Благоустройство
УФА, 27 авг - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов поручил администрации Ижевска обновить зелёный фонд города в течение 7-10 лет, заменив аварийные деревья на новые насаждения, сообщает пресс-служба руководства региона.
Бречалов провел совещание по вопросу обновления зеленого фонда столицы региона. Он отметил, что в течение 7-10 лет необходимо заменить аварийные, старые и больные деревья Ижевска на новые, информирует пресс-служба.
"Озеленение — вопрос, очень чувствительный для горожан. Мы видим это по живому отклику в социальных сетях. Любые рубки жители встречают с возмущением, потому что любят свой город и хотят видеть его зеленым. Понятно, что если деревья сгнили внутри и представляют угрозу для людей, то тут двух вариантов быть не может – такие деревья надо убирать. Но убирать так, чтобы сразу сообщать горожанам, чем и когда мы их заменим. Особенно это важно в свете тех масштабных проектов, которые мы запланировали по благоустройству на 2025-2026 год, включая центральный городской квадрат и улицу Удмуртскую", — обратился Александр Бречалов к главе города Дмитрию Чистякову.
По данным Чистякова, такие планы уже разрабатываются в тесном сотрудничестве с научным сообществом и общественниками города. Начало этой работе было положено в 2021 году, когда при участии ученых-дендрологов Удмуртского государственного университета стартовал проект "Зеленый код". В рамках проекта разработана электронная система учета, мониторинга, проектирования и контроля за зеленым фондом Ижевска. Кроме того, сформулирован свод правил и рекомендаций по озеленению, проведена паспортизация 617 озелененных территорий, описаны и оцифрованы больше 16 тысяч деревьев. В электронную систему внесены не только данные о месте расположения и породе дерева, но также его возрасте, состоянии и других важных параметрах.
"Глава республики Александр Бречалов
подчеркнул, что для проведения такого активного и заметного обновления зеленого фонда, который запланирован в ближайшие годы в Ижевске, потребуется решить несколько важных задач. Во-первых, задействовать местные питомники для выращивания саженцев, адаптированных для городских условий. Во-вторых, наладить долгосрочную систему ухода за состоянием новых насаждений, чтобы сохранить их и обеспечить дальнейший рост. И в-третьих, создать в городской администрации команду специалистов, готовых на регулярной основе заниматься развитием данного направления", - говорится в релизе.
Бречалов поручил мэру Ижевска проработать эти вопросы и представить готовые предложения, добавили в пресс-службе.