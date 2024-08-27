https://ria.ru/20240827/izhevsk-1968698271.html

Бречалов поручил мэрии Ижевска обновить зеленый фонд города за 7-10 лет

Бречалов поручил мэрии Ижевска обновить зеленый фонд города за 7-10 лет - РИА Новости, 27.08.2024

Бречалов поручил мэрии Ижевска обновить зеленый фонд города за 7-10 лет

Глава Удмуртии Александр Бречалов поручил администрации Ижевска обновить зелёный фонд города в течение 7-10 лет, заменив аварийные деревья на новые насаждения,... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T11:54

2024-08-27T11:54

2024-08-27T11:54

удмуртская республика

ижевск

александр бречалов

благоустройство

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УФА, 27 авг - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов поручил администрации Ижевска обновить зелёный фонд города в течение 7-10 лет, заменив аварийные деревья на новые насаждения, сообщает пресс-служба руководства региона. Бречалов провел совещание по вопросу обновления зеленого фонда столицы региона. Он отметил, что в течение 7-10 лет необходимо заменить аварийные, старые и больные деревья Ижевска на новые, информирует пресс-служба. "Озеленение — вопрос, очень чувствительный для горожан. Мы видим это по живому отклику в социальных сетях. Любые рубки жители встречают с возмущением, потому что любят свой город и хотят видеть его зеленым. Понятно, что если деревья сгнили внутри и представляют угрозу для людей, то тут двух вариантов быть не может – такие деревья надо убирать. Но убирать так, чтобы сразу сообщать горожанам, чем и когда мы их заменим. Особенно это важно в свете тех масштабных проектов, которые мы запланировали по благоустройству на 2025-2026 год, включая центральный городской квадрат и улицу Удмуртскую", — обратился Александр Бречалов к главе города Дмитрию Чистякову. По данным Чистякова, такие планы уже разрабатываются в тесном сотрудничестве с научным сообществом и общественниками города. Начало этой работе было положено в 2021 году, когда при участии ученых-дендрологов Удмуртского государственного университета стартовал проект "Зеленый код". В рамках проекта разработана электронная система учета, мониторинга, проектирования и контроля за зеленым фондом Ижевска. Кроме того, сформулирован свод правил и рекомендаций по озеленению, проведена паспортизация 617 озелененных территорий, описаны и оцифрованы больше 16 тысяч деревьев. В электронную систему внесены не только данные о месте расположения и породе дерева, но также его возрасте, состоянии и других важных параметрах. "Глава республики Александр Бречалов подчеркнул, что для проведения такого активного и заметного обновления зеленого фонда, который запланирован в ближайшие годы в Ижевске, потребуется решить несколько важных задач. Во-первых, задействовать местные питомники для выращивания саженцев, адаптированных для городских условий. Во-вторых, наладить долгосрочную систему ухода за состоянием новых насаждений, чтобы сохранить их и обеспечить дальнейший рост. И в-третьих, создать в городской администрации команду специалистов, готовых на регулярной основе заниматься развитием данного направления", - говорится в релизе. Бречалов поручил мэру Ижевска проработать эти вопросы и представить готовые предложения, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240826/udmurtija-1968561966.html

https://ria.ru/20240826/parki-1968615593.html

ижевск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

ижевск, александр бречалов, благоустройство