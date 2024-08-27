https://ria.ru/20240827/issledovaniya-1968715756.html

Патрушев призвал нарастить объемы морских научных исследований

Патрушев призвал нарастить объемы морских научных исследований - РИА Новости, 27.08.2024

Патрушев призвал нарастить объемы морских научных исследований

Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев призвал нарастить объёмы научных исследований в интересах обеспечения морской... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T12:52

2024-08-27T12:52

2024-08-27T12:52

россия

николай патрушев

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев призвал нарастить объёмы научных исследований в интересах обеспечения морской деятельности страны."Сегодня важной составляющей морской политики является научное обеспечение. Это и развитие фундаментальных знаний, и формирование научных заделов, и внедрение научных разработок в практику морской деятельности", - отметил Патрушев, выступая на первом заседании Морской коллегии."Поэтому необходимо нарастить объёмы морских научных исследований, геологоразведочных работ, обеспечить выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по проектированию новых, современных судов и кораблей, в том числе ледового класса, созданию специальной техники, оборудования и передовых морских технологий", - добавил он.Эти задачи предстоит решать Научно-экспертному совету, к работе которого будут привлечены представители ведущих научных организаций в сфере морской деятельности, пояснил помощник главы государства."На фоне рекордных выловов водных биологических ресурсов важно обеспечить рациональную нагрузку на промысловые районы, находящиеся под юрисдикцией России, активно развивать аквакультуру и товарное рыбоводство", - отметил Патрушев.В сфере безопасности мореплавания необходимо повышение плотности морской береговой наблюдательной сети, обновление научно-исследовательского флота и создание российской спутниковой группировки, обеспечивающей бесперебойную связь и навигацию, в первую очередь в высоких широтах, добавил он.

https://ria.ru/20240813/kollegiya-1965990254.html

россия

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россия, николай патрушев