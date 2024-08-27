https://ria.ru/20240827/investitsii-1968674593.html

Инвестиции резидентов "Технополис Москва" выросли в 1,4 раза

Инвестиции резидентов "Технополис Москва" выросли в 1,4 раза - РИА Новости, 27.08.2024

Инвестиции резидентов "Технополис Москва" выросли в 1,4 раза

Более 220 московских компаний расположены в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Технополис Москва", инвестиции выросли в 1,4 раза, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T10:23

2024-08-27T10:23

2024-08-27T10:23

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

максим ликсутов

сергей собянин

анатолий гарбузов

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МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Более 220 московских компаний расположены в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Технополис Москва", инвестиции выросли в 1,4 раза, сообщает пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города (ДИПП).Уточняется, что в число резидентов ОЭЗ входит свыше 100 компаний, которые увеличили в этом году инвестиции в свои производства. Все они производят критически важную продукцию — лекарства, электронику, электрокары и беспилотники.По словам заммэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, показатель вырос к первому полугодию 2023 года в 1,4 раза — до 30 миллиардов рублей. Создано примерно 1,8 тысячи новых рабочих мест (в 1,2 раза больше прошлогоднего показателя). А за все время деятельности ОЭЗ Москвы общий объем инвестиций составил 194 миллиарда рублей. Часть средств направлена на создание 19,3 тысячи новых рабочих мест."Рекордный рост продемонстрировали предприятия микроэлектроники, которые сегодня успешно замещают зарубежные аналоги электронной компонентной базы. Они вложили в свое развитие более 22 миллиардов рублей и создали 745 новых рабочих мест. По сравнению с первым полугодием прошлого года эти показатели увеличились в 1,8 и 1,2 раза соответственно", — цитирует пресс-служба ДИПП Ликсутова.Заммэра уточнил, что каждая вторая компания имеет статус резидента и получает широкий пакет налоговых льгот от города по поручению. Это позволяет компаниям больше вкладываться в свое развитие. Также продолжается работа по привлечению новых резидентов ОЭЗ по поручению столичного градоначальника Сергея Собянина.Более 50 миллиардов рублей за время своей деятельности инвестировали в экономику города производители медицинской промышленности. Кроме того, во втором квартале текущего они выпустили в 1,2 раза больше продукции, чем годом ранее."Инвесторов привлекают те возможности для развития, которые предлагает особая экономическая зона Москвы, — готовая современная инфраструктура, транспортная доступность, возможность промышленной кооперации, широкий пакет налоговых преференций для резидентов. Это обеспечивает более легкий старт инвестпроектов за счет снижения издержек на их реализацию", — отметил министр правительства Москвы, глава столичного ДИПП Анатолий Гарбузов, его слова приводит пресс-служба.Лидером по созданию новых рабочих мест стал завод "Микрон", открывший в этом году две новые производственные линии по сборке корпусированных микросхем, а также чип-модулей для электронных документов и банковских карт. За время деятельности ОЭЗ производители микроэлектроники создали 8,5 тысячи новых рабочих мест, из них примерно 1,7 тысячи мест приходится на "Микрон".Активно расширяют штат сотрудников компании медицинской промышленности. Как рассказал гендиректор ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадий Дегтев, за первые шесть месяцев эти компании открыли свыше 500 рабочих мест, это на 10% больше, чем за прошедший период. Из них около 140 приходится на фармацевтический завод полного цикла "Велфарм-М", выпускающий более 60 наименований жизненно важных лекарств.Еще одним резидентом, открывшим наибольшее количество рабочих мест — около 110, стал производитель бионических протезов — компания "Моторика".ОЭЗ "Технополис Москва" — территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Площадь шести площадок ("Печатники", "Алабушево", "Микрон", "МИЭТ", "Ангстрем", "Руднево"), на которых размещаются высокотехнологичные предприятия, превышает 280 гектаров. ОЭЗ "Технополис Москва" на протяжении нескольких лет является лидером международных и национальных отраслевых рейтингов.

https://ria.ru/20240827/klaster-1968628324.html

https://ria.ru/20240826/moskva-1968460366.html

https://ria.ru/20240826/tinao-1968488796.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, максим ликсутов , сергей собянин, анатолий гарбузов