https://ria.ru/20240827/interesy-1968722438.html
Патрушев призвал усовершенствовать защиту интересов России в Мировом океане
Патрушев призвал усовершенствовать защиту интересов России в Мировом океане - РИА Новости, 27.08.2024
Патрушев призвал усовершенствовать защиту интересов России в Мировом океане
Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев призвал усовершенствовать договорную и нормативно-правовую базу для отстаивания и... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T13:16
2024-08-27T13:16
2024-08-27T13:16
россия
николай патрушев
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев призвал усовершенствовать договорную и нормативно-правовую базу для отстаивания и защиты национальных интересов России в океане. "Отдельного внимания требует работа по отстаиванию и защите национальных интересов России на международных площадках и организациях. В текущих условиях наметилась явная тенденция к пересмотру ряда действующих международных норм морского права и вытеснению российских морепользователей из ключевых районов морской деятельности в Мировом океане", - сказал Патрушев на первом заседании Морской коллегии. "В этой связи необходим комплексный анализ данных процессов и выработка подходов, обеспечивающих соблюдение государственных интересов, а также совершенствование договорной и нормативно-правовой базы", - добавил он.
https://ria.ru/20240813/kollegiya--1965995641.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, николай патрушев
Патрушев призвал усовершенствовать защиту интересов России в Мировом океане
Патрушев призвал усовершенствовать базу для защиты интересов РФ в Мировом океане
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев призвал усовершенствовать договорную и нормативно-правовую базу для отстаивания и защиты национальных интересов России в океане.
"Отдельного внимания требует работа по отстаиванию и защите национальных интересов России на международных площадках и организациях. В текущих условиях наметилась явная тенденция к пересмотру ряда действующих международных норм морского права и вытеснению российских морепользователей из ключевых районов морской деятельности в Мировом океане", - сказал Патрушев на первом заседании Морской коллегии.
"В этой связи необходим комплексный анализ данных процессов и выработка подходов, обеспечивающих соблюдение государственных интересов, а также совершенствование договорной и нормативно-правовой базы", - добавил он.