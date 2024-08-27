https://ria.ru/20240827/interesy-1968722438.html

Патрушев призвал усовершенствовать защиту интересов России в Мировом океане

Патрушев призвал усовершенствовать защиту интересов России в Мировом океане - РИА Новости, 27.08.2024

Патрушев призвал усовершенствовать защиту интересов России в Мировом океане

Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев призвал усовершенствовать договорную и нормативно-правовую базу для отстаивания и... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T13:16

2024-08-27T13:16

2024-08-27T13:16

россия

николай патрушев

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев призвал усовершенствовать договорную и нормативно-правовую базу для отстаивания и защиты национальных интересов России в океане. "Отдельного внимания требует работа по отстаиванию и защите национальных интересов России на международных площадках и организациях. В текущих условиях наметилась явная тенденция к пересмотру ряда действующих международных норм морского права и вытеснению российских морепользователей из ключевых районов морской деятельности в Мировом океане", - сказал Патрушев на первом заседании Морской коллегии. "В этой связи необходим комплексный анализ данных процессов и выработка подходов, обеспечивающих соблюдение государственных интересов, а также совершенствование договорной и нормативно-правовой базы", - добавил он.

https://ria.ru/20240813/kollegiya--1965995641.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, николай патрушев