Рейтинг@Mail.ru
Патрушев призвал усовершенствовать защиту интересов России в Мировом океане - РИА Новости, 27.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:16 27.08.2024
https://ria.ru/20240827/interesy-1968722438.html
Патрушев призвал усовершенствовать защиту интересов России в Мировом океане
Патрушев призвал усовершенствовать защиту интересов России в Мировом океане - РИА Новости, 27.08.2024
Патрушев призвал усовершенствовать защиту интересов России в Мировом океане
Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев призвал усовершенствовать договорную и нормативно-правовую базу для отстаивания и... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T13:16
2024-08-27T13:16
россия
николай патрушев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/08/1908084744_0:0:3482:1959_1920x0_80_0_0_07b8a29ce9bc6e1bf9b6dc93b1d81370.jpg
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев призвал усовершенствовать договорную и нормативно-правовую базу для отстаивания и защиты национальных интересов России в океане. "Отдельного внимания требует работа по отстаиванию и защите национальных интересов России на международных площадках и организациях. В текущих условиях наметилась явная тенденция к пересмотру ряда действующих международных норм морского права и вытеснению российских морепользователей из ключевых районов морской деятельности в Мировом океане", - сказал Патрушев на первом заседании Морской коллегии. "В этой связи необходим комплексный анализ данных процессов и выработка подходов, обеспечивающих соблюдение государственных интересов, а также совершенствование договорной и нормативно-правовой базы", - добавил он.
https://ria.ru/20240813/kollegiya--1965995641.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/08/1908084744_399:0:3130:2048_1920x0_80_0_0_cdfa75db40c1982ce673af2273482d08.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, николай патрушев
Россия, Николай Патрушев
Патрушев призвал усовершенствовать защиту интересов России в Мировом океане

Патрушев призвал усовершенствовать базу для защиты интересов РФ в Мировом океане

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНиколай Патрушев
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Николай Патрушев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев призвал усовершенствовать договорную и нормативно-правовую базу для отстаивания и защиты национальных интересов России в океане.
"Отдельного внимания требует работа по отстаиванию и защите национальных интересов России на международных площадках и организациях. В текущих условиях наметилась явная тенденция к пересмотру ряда действующих международных норм морского права и вытеснению российских морепользователей из ключевых районов морской деятельности в Мировом океане", - сказал Патрушев на первом заседании Морской коллегии.
"В этой связи необходим комплексный анализ данных процессов и выработка подходов, обеспечивающих соблюдение государственных интересов, а также совершенствование договорной и нормативно-правовой базы", - добавил он.
Малый ракетный корабль 3-го ранга Град - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
Морская коллегия займется сохранением за Россией статуса великой державы
13 августа, 17:42
 
РоссияНиколай Патрушев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала