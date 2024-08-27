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В Кремле ответили на вопрос о мерах по снижению инфляции - РИА Новости, 27.08.2024
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12:46 27.08.2024
https://ria.ru/20240827/inflyatsiya-1968713677.html
В Кремле ответили на вопрос о мерах по снижению инфляции
В Кремле ответили на вопрос о мерах по снижению инфляции - РИА Новости, 27.08.2024
В Кремле ответили на вопрос о мерах по снижению инфляции
Инфляция в России выше целевых показателей, Центробанк и правительство принимают меры для снижения инфляционной напряженности, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T12:46
2024-08-27T12:46
экономика
россия
дмитрий песков
владимир путин
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Инфляция в России выше целевых показателей, Центробанк и правительство принимают меры для снижения инфляционной напряженности, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее на совещании по экономическим вопросам глава государства Владимир Путин сообщил, что динамика инфляции в России не замедляется, кредитование растет опережающими темпами несмотря на повышение ключевой ставки ЦБ. "Инфляция выше целевых показателей, наш Центральный банк и правительство принимают меры для снижения инфляционной напряженности, инфляционного давления", - сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов о том, будут ли предприняты дополнительные меры по борьбе с инфляцией им как в Кремле могут прокомментировать сегодняшнюю инфляцию в стране.
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экономика, россия, дмитрий песков, владимир путин, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
В Кремле ответили на вопрос о мерах по снижению инфляции

Песков: инфляция в РФ выше целевых показателей, принимаются меры по ее снижению

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкРоссийские деньги
Российские деньги - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Инфляция в России выше целевых показателей, Центробанк и правительство принимают меры для снижения инфляционной напряженности, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее на совещании по экономическим вопросам глава государства Владимир Путин сообщил, что динамика инфляции в России не замедляется, кредитование растет опережающими темпами несмотря на повышение ключевой ставки ЦБ.
"Инфляция выше целевых показателей, наш Центральный банк и правительство принимают меры для снижения инфляционной напряженности, инфляционного давления", - сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов о том, будут ли предприняты дополнительные меры по борьбе с инфляцией им как в Кремле могут прокомментировать сегодняшнюю инфляцию в стране.
Экс-министр финансов РФ, банкир и экономист Михаил Задорнов - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
Михаил Задорнов: Центробанк не справится с инфляцией в одиночку
9 августа, 10:00
 
ЭкономикаРоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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