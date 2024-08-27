https://ria.ru/20240827/inflyatsiya-1968713677.html

В Кремле ответили на вопрос о мерах по снижению инфляции

В Кремле ответили на вопрос о мерах по снижению инфляции - РИА Новости, 27.08.2024

В Кремле ответили на вопрос о мерах по снижению инфляции

Инфляция в России выше целевых показателей, Центробанк и правительство принимают меры для снижения инфляционной напряженности, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T12:46

2024-08-27T12:46

2024-08-27T12:46

экономика

россия

дмитрий песков

владимир путин

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Инфляция в России выше целевых показателей, Центробанк и правительство принимают меры для снижения инфляционной напряженности, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее на совещании по экономическим вопросам глава государства Владимир Путин сообщил, что динамика инфляции в России не замедляется, кредитование растет опережающими темпами несмотря на повышение ключевой ставки ЦБ. "Инфляция выше целевых показателей, наш Центральный банк и правительство принимают меры для снижения инфляционной напряженности, инфляционного давления", - сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов о том, будут ли предприняты дополнительные меры по борьбе с инфляцией им как в Кремле могут прокомментировать сегодняшнюю инфляцию в стране.

https://ria.ru/20240809/zadornov-1964910206.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, дмитрий песков, владимир путин, центральный банк рф (цб рф)