https://ria.ru/20240827/indiya-1968721072.html

Путин и Моди обсудили реализацию договоренностей в торговле

Путин и Моди обсудили реализацию договоренностей в торговле - РИА Новости, 27.08.2024

Путин и Моди обсудили реализацию договоренностей в торговле

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудили вопросы практической реализации договоренностей в торгово-экономической сфере, а... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T13:10

2024-08-27T13:10

2024-08-27T13:10

индия

россия

владимир путин

нарендра моди

экономика

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудили вопросы практической реализации договоренностей в торгово-экономической сфере, а также условились о продолжении контактов, сообщает пресс-служба Кремля. "Также обсуждены вопросы практической реализации договоренностей в торгово-экономической сфере, достигнутых по итогам июльского официального визита Премьер-министра Индии в Россию", - говорится в сообщении. Кроме того, стороны условились о продолжении двусторонних контактов на различных уровнях.

https://ria.ru/20240708/diplomatiya-1957652778.html

индия

россия

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Ольга Фомченкова

индия, россия, владимир путин, нарендра моди, экономика