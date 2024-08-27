https://ria.ru/20240827/indiya-1968721072.html
Путин и Моди обсудили реализацию договоренностей в торговле
Путин и Моди обсудили реализацию договоренностей в торговле - РИА Новости, 27.08.2024
Путин и Моди обсудили реализацию договоренностей в торговле
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудили вопросы практической реализации договоренностей в торгово-экономической сфере, а... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T13:10
2024-08-27T13:10
2024-08-27T13:10
индия
россия
владимир путин
нарендра моди
экономика
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудили вопросы практической реализации договоренностей в торгово-экономической сфере, а также условились о продолжении контактов, сообщает пресс-служба Кремля. "Также обсуждены вопросы практической реализации договоренностей в торгово-экономической сфере, достигнутых по итогам июльского официального визита Премьер-министра Индии в Россию", - говорится в сообщении. Кроме того, стороны условились о продолжении двусторонних контактов на различных уровнях.
https://ria.ru/20240708/diplomatiya-1957652778.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
индия, россия, владимир путин, нарендра моди, экономика
Индия, Россия, Владимир Путин, Нарендра Моди, Экономика
Путин и Моди обсудили реализацию договоренностей в торговле
Путин и Моди обсудили реализацию договоренностей в торгово-экономической сфере
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудили вопросы практической реализации договоренностей в торгово-экономической сфере, а также условились о продолжении контактов, сообщает пресс-служба Кремля.
"Также обсуждены вопросы практической реализации договоренностей в торгово-экономической сфере, достигнутых по итогам июльского официального визита Премьер-министра Индии в Россию", - говорится в сообщении.
Кроме того, стороны условились о продолжении двусторонних контактов на различных уровнях.