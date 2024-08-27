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В Грузии заявили о сокрытии оппозицией источников финансирования - РИА Новости, 27.08.2024
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13:12 27.08.2024
https://ria.ru/20240827/gruziya-1968721517.html
В Грузии заявили о сокрытии оппозицией источников финансирования
В Грузии заявили о сокрытии оппозицией источников финансирования - РИА Новости, 27.08.2024
В Грузии заявили о сокрытии оппозицией источников финансирования
Несколько крупных оппозиционных партий Грузии частично или полностью скрывают источники финансирования, сообщил глава антикоррупционного бюро Грузии Ражден... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T13:12
2024-08-27T13:12
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ТБИЛИСИ, 27 авг - РИА Новости. Несколько крупных оппозиционных партий Грузии частично или полностью скрывают источники финансирования, сообщил глава антикоррупционного бюро Грузии Ражден Купрашвили. "В результате проведенного мониторинга антикоррупционным бюро было выявлено, что политические партии, в частности "Европейская Грузия - движение за свободу", "Да Европе - стратегия Агмашенебели", "Национальное движение"... частично или полностью не обнародуют (данные об источниках - ред.) финансирования", - заявил Купрашвили на брифинге. Глава бюро предположил, что предвыборные кампании оппозиционных партий могут финансироваться зарубежными донорами. "Финансирование политического процесса по такой схеме, представляет угрозу справедливому избирательному процессу", - заявил Купрашвили. Парламент Грузии 14 мая принял закон "О прозрачности иностранного влияния" в третьем, окончательном чтении, несмотря на уличные протесты. Президент страны Саломе Зурабишвили 18 мая наложила вето на закон об иноагентах, назвав его "российским" и "неконституционным". Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал принятый парламентом закон об иноагентах 3 июня после того, как глава республики отказалась этого делать. Папуашвили тогда пояснил, что после подписания закона в течение 60 дней министерство юстиции Грузии разработает все необходимые нормативные акты и создаст электронный портал для организаций. После 60 дней те организации, которые имеют значительное иностранное финансирование, будут обязаны зарегистрироваться в портале и задекларировать финансы 2023 года. Принятие закона об иноагентах в Грузии вызвало недовольство запада. США и ЕС заявляют о пересмотре отношений с Грузией. Американская сторона уже отменила запланированные военные учения, а Евросоюз заморозил финансирование грузинского минобороны.
https://ria.ru/20240824/oppozitsija-1968292913.html
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в мире, грузия, сша, саломе зурабишвили, евросоюз
В мире, Грузия, США, Саломе Зурабишвили, Евросоюз
В Грузии заявили о сокрытии оппозицией источников финансирования

Антикоррупционное бюро Грузии: оппозиция скрывает источники финансирования

© Sputnik / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Грузии в Тбилиси
Флаг Грузии в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
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Флаг Грузии в Тбилиси. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 27 авг - РИА Новости. Несколько крупных оппозиционных партий Грузии частично или полностью скрывают источники финансирования, сообщил глава антикоррупционного бюро Грузии Ражден Купрашвили.
"В результате проведенного мониторинга антикоррупционным бюро было выявлено, что политические партии, в частности "Европейская Грузия - движение за свободу", "Да Европе - стратегия Агмашенебели", "Национальное движение"... частично или полностью не обнародуют (данные об источниках - ред.) финансирования", - заявил Купрашвили на брифинге.
Флаг Грузии - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
Оппозиция Грузии не ждет, что КС поддержит иск против закона об иноагентах
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Глава бюро предположил, что предвыборные кампании оппозиционных партий могут финансироваться зарубежными донорами.
"Финансирование политического процесса по такой схеме, представляет угрозу справедливому избирательному процессу", - заявил Купрашвили.
Парламент Грузии 14 мая принял закон "О прозрачности иностранного влияния" в третьем, окончательном чтении, несмотря на уличные протесты. Президент страны Саломе Зурабишвили 18 мая наложила вето на закон об иноагентах, назвав его "российским" и "неконституционным". Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал принятый парламентом закон об иноагентах 3 июня после того, как глава республики отказалась этого делать. Папуашвили тогда пояснил, что после подписания закона в течение 60 дней министерство юстиции Грузии разработает все необходимые нормативные акты и создаст электронный портал для организаций. После 60 дней те организации, которые имеют значительное иностранное финансирование, будут обязаны зарегистрироваться в портале и задекларировать финансы 2023 года.
Принятие закона об иноагентах в Грузии вызвало недовольство запада. США и ЕС заявляют о пересмотре отношений с Грузией. Американская сторона уже отменила запланированные военные учения, а Евросоюз заморозил финансирование грузинского минобороны.
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