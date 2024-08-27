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Безопасность Запорожской АЭС остается в повестке МАГАТЭ, заявил Лихачев - РИА Новости, 27.08.2024
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17:31 27.08.2024
https://ria.ru/20240827/grossi-1968809579.html
Безопасность Запорожской АЭС остается в повестке МАГАТЭ, заявил Лихачев
Безопасность Запорожской АЭС остается в повестке МАГАТЭ, заявил Лихачев - РИА Новости, 27.08.2024
Безопасность Запорожской АЭС остается в повестке МАГАТЭ, заявил Лихачев
Вопрос безопасности Запорожской АЭС остается в повестке МАГАТЭ, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в эфире телеканала "Россия... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T17:31
2024-08-27T17:31
алексей лихачев
запорожская аэс
магатэ
рафаэль гросси
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Вопрос безопасности Запорожской АЭС остается в повестке МАГАТЭ, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в эфире телеканала "Россия 24". "Рафаэль (Гросси, глава МАГАТЭ) внес еще несколько предложений по нашему взаимодействию на Запорожской АЭС, вопрос Запорожья остается тоже в топовой повестке, как и Курская АЭС", - сказал Лихачев, комментируя итоги визита Гросси на Курскую АЭС во вторник.
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алексей лихачев, запорожская аэс, магатэ, рафаэль гросси
Алексей Лихачев, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, Рафаэль Гросси
Безопасность Запорожской АЭС остается в повестке МАГАТЭ, заявил Лихачев

Лихачев: Гросси внес предложения по безопасности Запорожской АЭС

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в городе Курчатов
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в городе Курчатов - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в городе Курчатов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Вопрос безопасности Запорожской АЭС остается в повестке МАГАТЭ, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в эфире телеканала "Россия 24".
"Рафаэль (Гросси, глава МАГАТЭ) внес еще несколько предложений по нашему взаимодействию на Запорожской АЭС, вопрос Запорожья остается тоже в топовой повестке, как и Курская АЭС", - сказал Лихачев, комментируя итоги визита Гросси на Курскую АЭС во вторник.
Курская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
МАГАТЭ будет немедленно реагировать на агрессию против АЭС, заявил Лихачев
Вчера, 17:16
 
Алексей ЛихачевЗапорожская АЭСМАГАТЭРафаэль Гросси
 
 
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