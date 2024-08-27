https://ria.ru/20240827/grossi-1968809579.html

Безопасность Запорожской АЭС остается в повестке МАГАТЭ, заявил Лихачев

Безопасность Запорожской АЭС остается в повестке МАГАТЭ, заявил Лихачев - РИА Новости, 27.08.2024

Безопасность Запорожской АЭС остается в повестке МАГАТЭ, заявил Лихачев

Вопрос безопасности Запорожской АЭС остается в повестке МАГАТЭ, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в эфире телеканала "Россия... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T17:31

2024-08-27T17:31

2024-08-27T17:31

алексей лихачев

запорожская аэс

магатэ

рафаэль гросси

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968788060_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_65e4c9b3eb5788c5a4a39998a8a65d9b.jpg

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Вопрос безопасности Запорожской АЭС остается в повестке МАГАТЭ, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в эфире телеканала "Россия 24". "Рафаэль (Гросси, глава МАГАТЭ) внес еще несколько предложений по нашему взаимодействию на Запорожской АЭС, вопрос Запорожья остается тоже в топовой повестке, как и Курская АЭС", - сказал Лихачев, комментируя итоги визита Гросси на Курскую АЭС во вторник.

https://ria.ru/20240827/magate-1968804778.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

алексей лихачев, запорожская аэс, магатэ, рафаэль гросси