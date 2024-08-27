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Лихачев обсудит с главой МАГАТЭ угрозы Курской и Запорожской АЭС - РИА Новости, 27.08.2024
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17:20 27.08.2024
https://ria.ru/20240827/grossi-1968805800.html
Лихачев обсудит с главой МАГАТЭ угрозы Курской и Запорожской АЭС
Лихачев обсудит с главой МАГАТЭ угрозы Курской и Запорожской АЭС - РИА Новости, 27.08.2024
Лихачев обсудит с главой МАГАТЭ угрозы Курской и Запорожской АЭС
Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев сообщил в эфире телеканала "Россия 24", что на следующей неделе в Калининграде подробно обсудит с... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T17:20
2024-08-27T17:20
специальная военная операция на украине
калининград
россия
алексей лихачев
рафаэль гросси
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
магатэ
курская аэс
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев сообщил в эфире телеканала "Россия 24", что на следующей неделе в Калининграде подробно обсудит с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси угрозы Курской и Запорожской АЭС и незамедлительную реакцию Агентства на возможную агрессию против этих станций; по словам главы "Росатома", надо максимально сблизить позиции. "Росатом" и МАГАТЭ договорились о немедленной реакции Агентства на любые проявления агрессии в отношении Запорожской и Курской АЭС, заявил Лихачев в эфире телеканала "Россия 24", комментируя итоги прошедшего во вторник визита Гросси на Курскую АЭС. "На следующей неделе уже в Калининграде мы очень подробно погрузимся в эти вопросы. Есть инициатива (Рафаэля) Гросси, улучшающая наше взаимодействие, есть наша инициатива, направленная на объективное указание угроз, авторов угроз в адрес атомной энергетики России и всей планеты. И нам максимально нужно на следующей неделе сблизить позиции", - сказал Лихачев.
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калининград, россия, алексей лихачев, рафаэль гросси, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", магатэ, курская аэс, запорожская аэс, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Калининград, Россия, Алексей Лихачев, Рафаэль Гросси, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", МАГАТЭ, Курская АЭС, Запорожская АЭС, Безопасность
Лихачев обсудит с главой МАГАТЭ угрозы Курской и Запорожской АЭС

Лихачев на следующей неделе обсудит с Гросси угрозы Курской и Запорожской АЭС

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в городе Курчатов
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в городе Курчатов - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в городе Курчатов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев сообщил в эфире телеканала "Россия 24", что на следующей неделе в Калининграде подробно обсудит с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси угрозы Курской и Запорожской АЭС и незамедлительную реакцию Агентства на возможную агрессию против этих станций; по словам главы "Росатома", надо максимально сблизить позиции.
"Росатом" и МАГАТЭ договорились о немедленной реакции Агентства на любые проявления агрессии в отношении Запорожской и Курской АЭС, заявил Лихачев в эфире телеканала "Россия 24", комментируя итоги прошедшего во вторник визита Гросси на Курскую АЭС.
"На следующей неделе уже в Калининграде мы очень подробно погрузимся в эти вопросы. Есть инициатива (Рафаэля) Гросси, улучшающая наше взаимодействие, есть наша инициатива, направленная на объективное указание угроз, авторов угроз в адрес атомной энергетики России и всей планеты. И нам максимально нужно на следующей неделе сблизить позиции", - сказал Лихачев.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
Ядерный армагеддон: что на самом деле надо американцам в Курской области
19 августа, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеКалининградРоссияАлексей ЛихачевРафаэль ГроссиГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"МАГАТЭКурская АЭСЗапорожская АЭСБезопасность
 
 
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