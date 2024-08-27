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Лихачев обсудит с главой МАГАТЭ угрозы Курской и Запорожской АЭС
Лихачев обсудит с главой МАГАТЭ угрозы Курской и Запорожской АЭС - РИА Новости, 27.08.2024
Лихачев обсудит с главой МАГАТЭ угрозы Курской и Запорожской АЭС
Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев сообщил в эфире телеканала "Россия 24", что на следующей неделе в Калининграде подробно обсудит с... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T17:20
2024-08-27T17:20
2024-08-27T17:20
специальная военная операция на украине
калининград
россия
алексей лихачев
рафаэль гросси
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
магатэ
курская аэс
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев сообщил в эфире телеканала "Россия 24", что на следующей неделе в Калининграде подробно обсудит с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси угрозы Курской и Запорожской АЭС и незамедлительную реакцию Агентства на возможную агрессию против этих станций; по словам главы "Росатома", надо максимально сблизить позиции. "Росатом" и МАГАТЭ договорились о немедленной реакции Агентства на любые проявления агрессии в отношении Запорожской и Курской АЭС, заявил Лихачев в эфире телеканала "Россия 24", комментируя итоги прошедшего во вторник визита Гросси на Курскую АЭС. "На следующей неделе уже в Калининграде мы очень подробно погрузимся в эти вопросы. Есть инициатива (Рафаэля) Гросси, улучшающая наше взаимодействие, есть наша инициатива, направленная на объективное указание угроз, авторов угроз в адрес атомной энергетики России и всей планеты. И нам максимально нужно на следующей неделе сблизить позиции", - сказал Лихачев.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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калининград, россия, алексей лихачев, рафаэль гросси, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", магатэ, курская аэс, запорожская аэс, безопасность
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Лихачев обсудит с главой МАГАТЭ угрозы Курской и Запорожской АЭС
Лихачев на следующей неделе обсудит с Гросси угрозы Курской и Запорожской АЭС