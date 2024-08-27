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Лихачев обсудит с главой МАГАТЭ угрозы Курской и Запорожской АЭС

Лихачев обсудит с главой МАГАТЭ угрозы Курской и Запорожской АЭС - РИА Новости, 27.08.2024

Лихачев обсудит с главой МАГАТЭ угрозы Курской и Запорожской АЭС

Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев сообщил в эфире телеканала "Россия 24", что на следующей неделе в Калининграде подробно обсудит с... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T17:20

2024-08-27T17:20

2024-08-27T17:20

специальная военная операция на украине

калининград

россия

алексей лихачев

рафаэль гросси

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

магатэ

курская аэс

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев сообщил в эфире телеканала "Россия 24", что на следующей неделе в Калининграде подробно обсудит с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси угрозы Курской и Запорожской АЭС и незамедлительную реакцию Агентства на возможную агрессию против этих станций; по словам главы "Росатома", надо максимально сблизить позиции. "Росатом" и МАГАТЭ договорились о немедленной реакции Агентства на любые проявления агрессии в отношении Запорожской и Курской АЭС, заявил Лихачев в эфире телеканала "Россия 24", комментируя итоги прошедшего во вторник визита Гросси на Курскую АЭС. "На следующей неделе уже в Калининграде мы очень подробно погрузимся в эти вопросы. Есть инициатива (Рафаэля) Гросси, улучшающая наше взаимодействие, есть наша инициатива, направленная на объективное указание угроз, авторов угроз в адрес атомной энергетики России и всей планеты. И нам максимально нужно на следующей неделе сблизить позиции", - сказал Лихачев.

https://ria.ru/20240819/armageddon-1966901985.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

калининград, россия, алексей лихачев, рафаэль гросси, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", магатэ, курская аэс, запорожская аэс, безопасность