Рейтинг@Mail.ru
Гендиректор МАГАТЭ посетит Курскую АЭС, чтобы лично оценить ситуацию - РИА Новости, 27.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:13 27.08.2024
https://ria.ru/20240827/grossi-1968634034.html
Гендиректор МАГАТЭ посетит Курскую АЭС, чтобы лично оценить ситуацию
Гендиректор МАГАТЭ посетит Курскую АЭС, чтобы лично оценить ситуацию - РИА Новости, 27.08.2024
Гендиректор МАГАТЭ посетит Курскую АЭС, чтобы лично оценить ситуацию
Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси во вторник намерен посетить Курскую АЭС и ее город-спутник Курчатов на фоне... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T00:13
2024-08-27T00:13
россия
курчатов
курская область
рафаэль гросси
владимир путин
мария захарова
курская аэс
магатэ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1d/1949077413_0:101:2995:1786_1920x0_80_0_0_4491d877eb55bdceed60395892bccca8.jpg
ВЕНА, 27 авг - РИА Новости. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси во вторник намерен посетить Курскую АЭС и ее город-спутник Курчатов на фоне "серьезной ситуации", чтобы лично оценить обстановку. Президент России Владимир Путин ранее сообщал, что ВСУ попытались ударить по Курской АЭС в ночь с 22 на 23 августа. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отмечала, что Россия находится в плотном контакте с секретариатом МАГАТЭ в связи с провокациями киевского режима в отношении Запорожской АЭС и Курской АЭС. Гросси в понедельник заявил, что во вторник он намерен лично возглавить миссию агентства на Курскую АЭС на фоне "серьезной ситуации" в связи с началом боевых действий в регионе. Он подчеркнул, что ему "крайне важно" воочию увидеть ситуацию в ходе своего визита. Как уточнил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, предполагается, что гендиректор МАГАТЭ помимо АЭС посетит и ее город-спутник Курчатов. "С начала развития событий и повышения уровня военной активности вблизи Курской АЭС я внимательно слежу за развитием ситуации на земле, особенно в том, что касается АЭС", - сообщил Гросси. По его словам, агентство намерено провести независимую оценку ситуации на объекте и обсудить возможные дальнейшие действия по оценке ядерной безопасности и защите Курской АЭС. Он также призвал стороны конфликта соблюдать в отношении Курской АЭС семь столпов ядерной безопасности, а также пять конкретных принципов, ранее разработанных для защиты Запорожской АЭС, и ни при каких обстоятельствах не подвергать угрозе безопасность ядерных объектов. В то же время напряженной остается и ситуация на Запорожской АЭС. Регулярно станцию и ее город-спутник Энергодар со стороны ВСУ обстреливают с использованием дронов. Так, в результате одного из обстрелов в августе произошло возгорание на объекте охладительных систем ЗАЭС. В свою очередь, в пресс-службе станции сообщили, что пожар разгорелся в районе расположения градирен ЗАЭС. На работе станции возгорание никак не сказалось, оно было ликвидировано. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 25 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 5800 человек, 72 танка и 11 пусковых установок РСЗО. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240826/grossi-1968550700.html
https://ria.ru/20240826/aes-1968612083.html
https://ria.ru/20240823/oon-1968164076.html
https://ria.ru/20240823/aes-1968178220.html
россия
курчатов
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1d/1949077413_133:0:2862:2047_1920x0_80_0_0_790714690aac289bbf99e1e9b7ecf8c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, курчатов, курская область, рафаэль гросси, владимир путин, мария захарова, курская аэс, магатэ, вооруженные силы украины
Россия, Курчатов, Курская область, Рафаэль Гросси, Владимир Путин, Мария Захарова, Курская АЭС, МАГАТЭ, Вооруженные силы Украины
Гендиректор МАГАТЭ посетит Курскую АЭС, чтобы лично оценить ситуацию

Гендиректор МАГАТЭ Гросси 27 августа посетит Курскую АЭС, чтобы оценить ситуацию

© РИА Новости / Госкорпорация "Росатом" | Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости / Госкорпорация "Росатом"
Перейти в медиабанк
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕНА, 27 авг - РИА Новости. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси во вторник намерен посетить Курскую АЭС и ее город-спутник Курчатов на фоне "серьезной ситуации", чтобы лично оценить обстановку.
Президент России Владимир Путин ранее сообщал, что ВСУ попытались ударить по Курской АЭС в ночь с 22 на 23 августа. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отмечала, что Россия находится в плотном контакте с секретариатом МАГАТЭ в связи с провокациями киевского режима в отношении Запорожской АЭС и Курской АЭС.
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
Гросси призвал не подвергать угрозе безопасность Курской АЭС
Вчера, 15:53
Гросси в понедельник заявил, что во вторник он намерен лично возглавить миссию агентства на Курскую АЭС на фоне "серьезной ситуации" в связи с началом боевых действий в регионе. Он подчеркнул, что ему "крайне важно" воочию увидеть ситуацию в ходе своего визита. Как уточнил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, предполагается, что гендиректор МАГАТЭ помимо АЭС посетит и ее город-спутник Курчатов.
"С начала развития событий и повышения уровня военной активности вблизи Курской АЭС я внимательно слежу за развитием ситуации на земле, особенно в том, что касается АЭС", - сообщил Гросси. По его словам, агентство намерено провести независимую оценку ситуации на объекте и обсудить возможные дальнейшие действия по оценке ядерной безопасности и защите Курской АЭС.
Он также призвал стороны конфликта соблюдать в отношении Курской АЭС семь столпов ядерной безопасности, а также пять конкретных принципов, ранее разработанных для защиты Запорожской АЭС, и ни при каких обстоятельствах не подвергать угрозе безопасность ядерных объектов.
Курская атомная электростанция в Курчатове - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
Энергоблок Курской АЭС вывели в планово-предупредительный ремонт
Вчера, 20:19
В то же время напряженной остается и ситуация на Запорожской АЭС. Регулярно станцию и ее город-спутник Энергодар со стороны ВСУ обстреливают с использованием дронов. Так, в результате одного из обстрелов в августе произошло возгорание на объекте охладительных систем ЗАЭС. В свою очередь, в пресс-службе станции сообщили, что пожар разгорелся в районе расположения градирен ЗАЭС. На работе станции возгорание никак не сказалось, оно было ликвидировано.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 25 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 5800 человек, 72 танка и 11 пусковых установок РСЗО.
Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
В ООН обеспокоены обстановкой вокруг Курской и Запорожской АЭС
23 августа, 21:06
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Энергоблоки Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
Гросси назвал причину потери связи ЗАЭС с единственной резервной ЛЭП
23 августа, 23:30
 
РоссияКурчатовКурская областьРафаэль ГроссиВладимир ПутинМария ЗахароваКурская АЭСМАГАТЭВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала