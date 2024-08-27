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Гендиректор МАГАТЭ посетит Курскую АЭС, чтобы лично оценить ситуацию

Гендиректор МАГАТЭ посетит Курскую АЭС, чтобы лично оценить ситуацию - РИА Новости, 27.08.2024

Гендиректор МАГАТЭ посетит Курскую АЭС, чтобы лично оценить ситуацию

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси во вторник намерен посетить Курскую АЭС и ее город-спутник Курчатов на фоне... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T00:13

2024-08-27T00:13

2024-08-27T00:13

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ВЕНА, 27 авг - РИА Новости. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси во вторник намерен посетить Курскую АЭС и ее город-спутник Курчатов на фоне "серьезной ситуации", чтобы лично оценить обстановку. Президент России Владимир Путин ранее сообщал, что ВСУ попытались ударить по Курской АЭС в ночь с 22 на 23 августа. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отмечала, что Россия находится в плотном контакте с секретариатом МАГАТЭ в связи с провокациями киевского режима в отношении Запорожской АЭС и Курской АЭС. Гросси в понедельник заявил, что во вторник он намерен лично возглавить миссию агентства на Курскую АЭС на фоне "серьезной ситуации" в связи с началом боевых действий в регионе. Он подчеркнул, что ему "крайне важно" воочию увидеть ситуацию в ходе своего визита. Как уточнил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, предполагается, что гендиректор МАГАТЭ помимо АЭС посетит и ее город-спутник Курчатов. "С начала развития событий и повышения уровня военной активности вблизи Курской АЭС я внимательно слежу за развитием ситуации на земле, особенно в том, что касается АЭС", - сообщил Гросси. По его словам, агентство намерено провести независимую оценку ситуации на объекте и обсудить возможные дальнейшие действия по оценке ядерной безопасности и защите Курской АЭС. Он также призвал стороны конфликта соблюдать в отношении Курской АЭС семь столпов ядерной безопасности, а также пять конкретных принципов, ранее разработанных для защиты Запорожской АЭС, и ни при каких обстоятельствах не подвергать угрозе безопасность ядерных объектов. В то же время напряженной остается и ситуация на Запорожской АЭС. Регулярно станцию и ее город-спутник Энергодар со стороны ВСУ обстреливают с использованием дронов. Так, в результате одного из обстрелов в августе произошло возгорание на объекте охладительных систем ЗАЭС. В свою очередь, в пресс-службе станции сообщили, что пожар разгорелся в районе расположения градирен ЗАЭС. На работе станции возгорание никак не сказалось, оно было ликвидировано. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 25 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 5800 человек, 72 танка и 11 пусковых установок РСЗО. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240826/grossi-1968550700.html

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