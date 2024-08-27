https://ria.ru/20240827/grossi--1968783284.html
Гросси ознакомился с идущим по плану строительством Курской АЭС-2
Гросси ознакомился с идущим по плану строительством Курской АЭС-2 - РИА Новости, 27.08.2024
Гросси ознакомился с идущим по плану строительством Курской АЭС-2
Делегация МАГАТЭ во главе с генеральным директором Рафаэлем Гросси в ходе посещения Курской АЭС ознакомилась с идущим по плану строительством Курской АЭС-2,... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T16:08
2024-08-27T16:08
2024-08-27T16:08
курская аэс-2
магатэ
росэнергоатом
рафаэль гросси
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Делегация МАГАТЭ во главе с генеральным директором Рафаэлем Гросси в ходе посещения Курской АЭС ознакомилась с идущим по плану строительством Курской АЭС-2, сообщил концерн "Росэнергоатом". "Делегация МАГАТЭ также ознакомилась с ходом строительства Курской АЭС-2, которое продолжается в плановом режиме", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале "Росэнергоатома".
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курская аэс-2, магатэ, росэнергоатом, рафаэль гросси, общество
Курская АЭС-2, МАГАТЭ, Росэнергоатом, Рафаэль Гросси, Общество
Гросси ознакомился с идущим по плану строительством Курской АЭС-2
"Росэнергоатом": Гросси ознакомился с идущим по плану строительством КАЭС-2