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Гросси ознакомился с идущим по плану строительством Курской АЭС-2 - РИА Новости, 27.08.2024
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16:08 27.08.2024
https://ria.ru/20240827/grossi--1968783284.html
Гросси ознакомился с идущим по плану строительством Курской АЭС-2
Гросси ознакомился с идущим по плану строительством Курской АЭС-2 - РИА Новости, 27.08.2024
Гросси ознакомился с идущим по плану строительством Курской АЭС-2
Делегация МАГАТЭ во главе с генеральным директором Рафаэлем Гросси в ходе посещения Курской АЭС ознакомилась с идущим по плану строительством Курской АЭС-2,... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T16:08
2024-08-27T16:08
курская аэс-2
магатэ
росэнергоатом
рафаэль гросси
общество
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Делегация МАГАТЭ во главе с генеральным директором Рафаэлем Гросси в ходе посещения Курской АЭС ознакомилась с идущим по плану строительством Курской АЭС-2, сообщил концерн "Росэнергоатом". "Делегация МАГАТЭ также ознакомилась с ходом строительства Курской АЭС-2, которое продолжается в плановом режиме", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале "Росэнергоатома".
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курская аэс-2, магатэ, росэнергоатом, рафаэль гросси, общество
Курская АЭС-2, МАГАТЭ, Росэнергоатом, Рафаэль Гросси, Общество
Гросси ознакомился с идущим по плану строительством Курской АЭС-2

"Росэнергоатом": Гросси ознакомился с идущим по плану строительством КАЭС-2

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время посещения гимназии № 1 в Курчатове
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время посещения гимназии № 1 в Курчатове - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время посещения гимназии № 1 в Курчатове
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Делегация МАГАТЭ во главе с генеральным директором Рафаэлем Гросси в ходе посещения Курской АЭС ознакомилась с идущим по плану строительством Курской АЭС-2, сообщил концерн "Росэнергоатом".
"Делегация МАГАТЭ также ознакомилась с ходом строительства Курской АЭС-2, которое продолжается в плановом режиме", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале "Росэнергоатома".
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси и министр энергетики РФ Сергей Цивилев в городе Курчатов. 27 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
В "Росэнергоатоме" раскрыли подробности визита Гросси на Курскую АЭС
Вчера, 16:05
 
Курская АЭС-2МАГАТЭРосэнергоатомРафаэль ГроссиОбщество
 
 
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