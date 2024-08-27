https://ria.ru/20240827/grossi--1968783284.html

Гросси ознакомился с идущим по плану строительством Курской АЭС-2

Гросси ознакомился с идущим по плану строительством Курской АЭС-2 - РИА Новости, 27.08.2024

Гросси ознакомился с идущим по плану строительством Курской АЭС-2

Делегация МАГАТЭ во главе с генеральным директором Рафаэлем Гросси в ходе посещения Курской АЭС ознакомилась с идущим по плану строительством Курской АЭС-2,... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T16:08

2024-08-27T16:08

2024-08-27T16:08

курская аэс-2

магатэ

росэнергоатом

рафаэль гросси

общество

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Делегация МАГАТЭ во главе с генеральным директором Рафаэлем Гросси в ходе посещения Курской АЭС ознакомилась с идущим по плану строительством Курской АЭС-2, сообщил концерн "Росэнергоатом". "Делегация МАГАТЭ также ознакомилась с ходом строительства Курской АЭС-2, которое продолжается в плановом режиме", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале "Росэнергоатома".

https://ria.ru/20240827/grossi--1968782330.html

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курская аэс-2, магатэ, росэнергоатом, рафаэль гросси, общество