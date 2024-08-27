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В "Росэнергоатоме" раскрыли подробности визита Гросси на Курскую АЭС - РИА Новости, 27.08.2024
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16:05 27.08.2024 (обновлено: 17:28 27.08.2024)
https://ria.ru/20240827/grossi--1968782330.html
В "Росэнергоатоме" раскрыли подробности визита Гросси на Курскую АЭС
В "Росэнергоатоме" раскрыли подробности визита Гросси на Курскую АЭС - РИА Новости, 27.08.2024
В "Росэнергоатоме" раскрыли подробности визита Гросси на Курскую АЭС
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в ходе визита на Курскую АЭС убедился в нормальной работе станции, сообщил концерн "Росэнергоатом". РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T16:05
2024-08-27T17:28
курская аэс
рафаэль гросси
магатэ
росэнергоатом
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в ходе визита на Курскую АЭС убедился в нормальной работе станции, сообщил концерн "Росэнергоатом". "Рафаэль Гросси убедился, что блок №3 Курской АЭС продолжает работать на установленной мощности, блок №4 по установленному расписанию с 25 августа вышел на планово-предупредительный ремонт", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канал концерна. "Главе МАГАТЭ продемонстрировали особенности конструкции реакторов типа РБМК", - отмечается в сообщении.
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курская аэс, рафаэль гросси, магатэ, росэнергоатом, общество
Курская АЭС, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Росэнергоатом, Общество
В "Росэнергоатоме" раскрыли подробности визита Гросси на Курскую АЭС

"Росэнергоатом": Гросси убедился в нормальной работе Курской АЭС

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси и министр энергетики РФ Сергей Цивилев в городе Курчатов. 27 августа 2024
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси и министр энергетики РФ Сергей Цивилев в городе Курчатов. 27 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси и министр энергетики РФ Сергей Цивилев в городе Курчатов. 27 августа 2024
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в ходе визита на Курскую АЭС убедился в нормальной работе станции, сообщил концерн "Росэнергоатом".
"Рафаэль Гросси убедился, что блок №3 Курской АЭС продолжает работать на установленной мощности, блок №4 по установленному расписанию с 25 августа вышел на планово-предупредительный ремонт", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канал концерна.
"Главе МАГАТЭ продемонстрировали особенности конструкции реакторов типа РБМК", - отмечается в сообщении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
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Курская АЭСРафаэль ГроссиМАГАТЭРосэнергоатомОбщество
 
 
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