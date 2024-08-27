https://ria.ru/20240827/grossi--1968782330.html
В "Росэнергоатоме" раскрыли подробности визита Гросси на Курскую АЭС
В "Росэнергоатоме" раскрыли подробности визита Гросси на Курскую АЭС - РИА Новости, 27.08.2024
В "Росэнергоатоме" раскрыли подробности визита Гросси на Курскую АЭС
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в ходе визита на Курскую АЭС убедился в нормальной работе станции, сообщил концерн "Росэнергоатом". РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T16:05
2024-08-27T16:05
2024-08-27T17:28
курская аэс
рафаэль гросси
магатэ
росэнергоатом
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968794796_0:140:3025:1842_1920x0_80_0_0_224bd21f1c426439a814a6773ef6c724.jpg
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в ходе визита на Курскую АЭС убедился в нормальной работе станции, сообщил концерн "Росэнергоатом". "Рафаэль Гросси убедился, что блок №3 Курской АЭС продолжает работать на установленной мощности, блок №4 по установленному расписанию с 25 августа вышел на планово-предупредительный ремонт", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канал концерна. "Главе МАГАТЭ продемонстрировали особенности конструкции реакторов типа РБМК", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20240819/armageddon-1966901985.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968794796_296:0:3025:2047_1920x0_80_0_0_2467c922dfb13e9a916db9e1d9a5cb68.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская аэс, рафаэль гросси, магатэ, росэнергоатом, общество
Курская АЭС, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Росэнергоатом, Общество
В "Росэнергоатоме" раскрыли подробности визита Гросси на Курскую АЭС
"Росэнергоатом": Гросси убедился в нормальной работе Курской АЭС