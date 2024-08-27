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В "Росэнергоатоме" раскрыли подробности визита Гросси на Курскую АЭС

В "Росэнергоатоме" раскрыли подробности визита Гросси на Курскую АЭС - РИА Новости, 27.08.2024

В "Росэнергоатоме" раскрыли подробности визита Гросси на Курскую АЭС

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в ходе визита на Курскую АЭС убедился в нормальной работе станции, сообщил концерн "Росэнергоатом". РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T16:05

2024-08-27T16:05

2024-08-27T17:28

курская аэс

рафаэль гросси

магатэ

росэнергоатом

общество

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в ходе визита на Курскую АЭС убедился в нормальной работе станции, сообщил концерн "Росэнергоатом". "Рафаэль Гросси убедился, что блок №3 Курской АЭС продолжает работать на установленной мощности, блок №4 по установленному расписанию с 25 августа вышел на планово-предупредительный ремонт", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канал концерна. "Главе МАГАТЭ продемонстрировали особенности конструкции реакторов типа РБМК", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20240819/armageddon-1966901985.html

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курская аэс, рафаэль гросси, магатэ, росэнергоатом, общество