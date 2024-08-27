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Гросси назвал сравнение Курской и Чернобыльской АЭС преувеличением
Гросси назвал сравнение Курской и Чернобыльской АЭС преувеличением - РИА Новости, 27.08.2024
Гросси назвал сравнение Курской и Чернобыльской АЭС преувеличением
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал преувеличением сравнение Курской и Чернобыльской АЭС. РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T16:02
2024-08-27T16:02
2024-08-27T17:27
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал преувеличением сравнение Курской и Чернобыльской АЭС. "Проводить аналогию и сравнивать Чернобыльскую и Курскую АЭС - это преувеличение, но на территории Курской АЭС работает реактор такого же типа, который не имеет специальной защиты", - сказал Гросси журналистам. Ранее глава МАГАТЭ посетил Курскую АЭС.
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Гросси назвал сравнение Курской и Чернобыльской АЭС преувеличением
Глава МАГАТЭ Гросси назвал сравнение Курской и Чернобыльской АЭС преувеличением