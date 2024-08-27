https://ria.ru/20240827/grossi--1968780965.html

Гросси назвал сравнение Курской и Чернобыльской АЭС преувеличением

Гросси назвал сравнение Курской и Чернобыльской АЭС преувеличением - РИА Новости, 27.08.2024

Гросси назвал сравнение Курской и Чернобыльской АЭС преувеличением

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал преувеличением сравнение Курской и Чернобыльской АЭС. РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T16:02

2024-08-27T16:02

2024-08-27T17:27

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в мире

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал преувеличением сравнение Курской и Чернобыльской АЭС. "Проводить аналогию и сравнивать Чернобыльскую и Курскую АЭС - это преувеличение, но на территории Курской АЭС работает реактор такого же типа, который не имеет специальной защиты", - сказал Гросси журналистам. Ранее глава МАГАТЭ посетил Курскую АЭС.

https://ria.ru/20240819/armageddon-1966901985.html

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чернобыльская аэс, магатэ, курская аэс, рафаэль гросси, в мире