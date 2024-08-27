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Гросси назвал сравнение Курской и Чернобыльской АЭС преувеличением - РИА Новости, 27.08.2024
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16:02 27.08.2024 (обновлено: 17:27 27.08.2024)
https://ria.ru/20240827/grossi--1968780965.html
Гросси назвал сравнение Курской и Чернобыльской АЭС преувеличением
Гросси назвал сравнение Курской и Чернобыльской АЭС преувеличением - РИА Новости, 27.08.2024
Гросси назвал сравнение Курской и Чернобыльской АЭС преувеличением
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал преувеличением сравнение Курской и Чернобыльской АЭС. РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T16:02
2024-08-27T17:27
чернобыльская аэс
магатэ
курская аэс
рафаэль гросси
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал преувеличением сравнение Курской и Чернобыльской АЭС. "Проводить аналогию и сравнивать Чернобыльскую и Курскую АЭС - это преувеличение, но на территории Курской АЭС работает реактор такого же типа, который не имеет специальной защиты", - сказал Гросси журналистам. Ранее глава МАГАТЭ посетил Курскую АЭС.
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чернобыльская аэс, магатэ, курская аэс, рафаэль гросси, в мире
Чернобыльская АЭС, МАГАТЭ, Курская АЭС, Рафаэль Гросси, В мире
Гросси назвал сравнение Курской и Чернобыльской АЭС преувеличением

Глава МАГАТЭ Гросси назвал сравнение Курской и Чернобыльской АЭС преувеличением

© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Росатом" | Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время посещения одного из энергоблоков Курской АЭС. 27 августа 2024
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время посещения одного из энергоблоков Курской АЭС. 27 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Росатом"
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Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время посещения одного из энергоблоков Курской АЭС. 27 августа 2024
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал преувеличением сравнение Курской и Чернобыльской АЭС.
"Проводить аналогию и сравнивать Чернобыльскую и Курскую АЭС - это преувеличение, но на территории Курской АЭС работает реактор такого же типа, который не имеет специальной защиты", - сказал Гросси журналистам.
Ранее глава МАГАТЭ посетил Курскую АЭС.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
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Чернобыльская АЭСМАГАТЭКурская АЭСРафаэль ГроссиВ мире
 
 
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