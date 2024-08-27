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"Последний оплот": в Германии забили тревогу из-за ситуации под Угледаром - РИА Новости, 27.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:43 27.08.2024 (обновлено: 17:11 27.08.2024)
https://ria.ru/20240827/germaniya-1968750817.html
"Последний оплот": в Германии забили тревогу из-за ситуации под Угледаром
"Последний оплот": в Германии забили тревогу из-за ситуации под Угледаром - РИА Новости, 27.08.2024
"Последний оплот": в Германии забили тревогу из-за ситуации под Угледаром
Российские военные подошли к последнему оплоту ВСУ в районе Угледара в ДНР, заявил немецкий журналист Юлиан Репке в социальной сети X. РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T14:43
2024-08-27T17:11
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
днр
угледар
константиновка
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Российские военные подошли к последнему оплоту ВСУ в районе Угледара в ДНР, заявил немецкий журналист Юлиан Репке в социальной сети X."Наступающая российская армия заняла еще одну укрепленную позицию вдоль шоссе Угледар — Константиновка, поставив под угрозу оборону последнего украинского оплота в этом районе — деревни Водяное", — написал он.Накануне Минобороны России сообщило, что штурмовые подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в направлении Константиновки на угледарском участке Южнодонецкого направления СВО.Как рассказал заместитель командира штурмовой роты с позывным Юмайхо, бойцы применяют тактику выдавливания. Он пояснил, что если штурмовики берут стратегический плацдарм, то дорога ВСУ оказывается перерезана, те откатываются ближе к Угледару — и их начинают выдавливать.В июле советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские войска продолжают продвигаться к трассе между Угледаром и Константиновкой, чтобы лишить противника возможности маневра и бесперебойного снабжения.
https://ria.ru/20240827/ssha-1968773894.html
https://ria.ru/20240827/makgovern-1968796709.html
россия
угледар
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безопасность, россия, днр, угледар, константиновка, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, киев, москва, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, ДНР, Угледар, Константиновка, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Киев, Москва, Донецкая Народная Республика
"Последний оплот": в Германии забили тревогу из-за ситуации под Угледаром

Репке: Россия подошла к последнему оплоту ВСУ в районе Угледара

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения специальной военной операции
Российские военнослужащие в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Российские военные подошли к последнему оплоту ВСУ в районе Угледара в ДНР, заявил немецкий журналист Юлиан Репке в социальной сети X.
"Наступающая российская армия заняла еще одну укрепленную позицию вдоль шоссе Угледар — Константиновка, поставив под угрозу оборону последнего украинского оплота в этом районе — деревни Водяное", — написал он.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
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Накануне Минобороны России сообщило, что штурмовые подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в направлении Константиновки на угледарском участке Южнодонецкого направления СВО.
Как рассказал заместитель командира штурмовой роты с позывным Юмайхо, бойцы применяют тактику выдавливания. Он пояснил, что если штурмовики берут стратегический плацдарм, то дорога ВСУ оказывается перерезана, те откатываются ближе к Угледару — и их начинают выдавливать.
В июле советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские войска продолжают продвигаться к трассе между Угледаром и Константиновкой, чтобы лишить противника возможности маневра и бесперебойного снабжения.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияДНРУгледарКонстантиновкаУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФКиевМоскваДонецкая Народная Республика
 
 
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