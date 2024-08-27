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"Последний оплот": в Германии забили тревогу из-за ситуации под Угледаром
"Последний оплот": в Германии забили тревогу из-за ситуации под Угледаром - РИА Новости, 27.08.2024
"Последний оплот": в Германии забили тревогу из-за ситуации под Угледаром
Российские военные подошли к последнему оплоту ВСУ в районе Угледара в ДНР, заявил немецкий журналист Юлиан Репке в социальной сети X. РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T14:43
2024-08-27T14:43
2024-08-27T17:11
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
днр
угледар
константиновка
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Российские военные подошли к последнему оплоту ВСУ в районе Угледара в ДНР, заявил немецкий журналист Юлиан Репке в социальной сети X."Наступающая российская армия заняла еще одну укрепленную позицию вдоль шоссе Угледар — Константиновка, поставив под угрозу оборону последнего украинского оплота в этом районе — деревни Водяное", — написал он.Накануне Минобороны России сообщило, что штурмовые подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в направлении Константиновки на угледарском участке Южнодонецкого направления СВО.Как рассказал заместитель командира штурмовой роты с позывным Юмайхо, бойцы применяют тактику выдавливания. Он пояснил, что если штурмовики берут стратегический плацдарм, то дорога ВСУ оказывается перерезана, те откатываются ближе к Угледару — и их начинают выдавливать.В июле советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские войска продолжают продвигаться к трассе между Угледаром и Константиновкой, чтобы лишить противника возможности маневра и бесперебойного снабжения.
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"Последний оплот": в Германии забили тревогу из-за ситуации под Угледаром
Репке: Россия подошла к последнему оплоту ВСУ в районе Угледара