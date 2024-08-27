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Две россиянки вылетели из Турции после инцидента в аэропорту - РИА Новости, 27.08.2024
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17:45 27.08.2024 (обновлено: 18:00 27.08.2024)
https://ria.ru/20240827/genkonsulstvo-1968813002.html
Две россиянки вылетели из Турции после инцидента в аэропорту
Две россиянки вылетели из Турции после инцидента в аэропорту - РИА Новости, 27.08.2024
Две россиянки вылетели из Турции после инцидента в аэропорту
Россиянки, которым был запрещен выезд из Турции из-за инцидента в аэропорту Антальи, благополучно вылетели на Родину, сообщили РИА Новости в генконсульстве РФ в РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T17:45
2024-08-27T18:00
турция
россия
в мире
анталья (провинция)
происшествия
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АНКАРА, 27 авг – РИА Новости. Россиянки, которым был запрещен выезд из Турции из-за инцидента в аэропорту Антальи, благополучно вылетели на Родину, сообщили РИА Новости в генконсульстве РФ в Анталье.Седьмого июня суд в Турции определил действия двух гражданок России в аэропорту как оказание сопротивления сотрудникам пограничного контроля, нанесение телесных повреждений должностному лицу и запретил им выезд из страны на период судебного разбирательства. Генконсульство РФ в Анталье заявляло РИА Новости, что оперативно подключилось к урегулированию инцидента с россиянками в аэропорту Антальи, турецкой стороне была направлена нота."По итогам совместной работы посольства России в Турции, генконсульства России в Анталье и соответствующего адвоката с турецкой стороной, с учётом гуманитарных обстоятельств, был снят запрет на выезд указанных гражданок с территории страны. Двадцать седьмого августа при содействии российского дипломата они благополучно вылетели в Россию", - заявили в дипмиссии.В дипломатическом представительстве также призвали граждан максимально ответственно вести себя в зарубежных поездках."Генконсульство России в Анталье в данном контексте вновь призывает россиян максимально ответственно планировать и осуществлять свои зарубежные поездки и оценивать все риски, имея ввиду, что за границей они подпадают под иностранную юрисдикцию и обязаны соблюдать законы нормы страны пребывания", - заявили в генконсульстве.
https://ria.ru/20240824/turtsiya-1968191421.html
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турция, россия, в мире, анталья (провинция), происшествия
Турция, Россия, В мире, Анталья (провинция), Происшествия
Две россиянки вылетели из Турции после инцидента в аэропорту

Генконсульство: россиянки, которым был запрещен выезд из Турции, покинули страну

© Sputnik / Туран Салджы | Перейти в медиабанкРоссийские туристы в аэропорту Антальи
Российские туристы в аэропорту Антальи - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© Sputnik / Туран Салджы
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Российские туристы в аэропорту Антальи. Архивное фото
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АНКАРА, 27 авг – РИА Новости. Россиянки, которым был запрещен выезд из Турции из-за инцидента в аэропорту Антальи, благополучно вылетели на Родину, сообщили РИА Новости в генконсульстве РФ в Анталье.
Седьмого июня суд в Турции определил действия двух гражданок России в аэропорту как оказание сопротивления сотрудникам пограничного контроля, нанесение телесных повреждений должностному лицу и запретил им выезд из страны на период судебного разбирательства. Генконсульство РФ в Анталье заявляло РИА Новости, что оперативно подключилось к урегулированию инцидента с россиянками в аэропорту Антальи, турецкой стороне была направлена нота.
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"По итогам совместной работы посольства России в Турции, генконсульства России в Анталье и соответствующего адвоката с турецкой стороной, с учётом гуманитарных обстоятельств, был снят запрет на выезд указанных гражданок с территории страны. Двадцать седьмого августа при содействии российского дипломата они благополучно вылетели в Россию", - заявили в дипмиссии.
В дипломатическом представительстве также призвали граждан максимально ответственно вести себя в зарубежных поездках.
"Генконсульство России в Анталье в данном контексте вновь призывает россиян максимально ответственно планировать и осуществлять свои зарубежные поездки и оценивать все риски, имея ввиду, что за границей они подпадают под иностранную юрисдикцию и обязаны соблюдать законы нормы страны пребывания", - заявили в генконсульстве.
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