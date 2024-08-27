https://ria.ru/20240827/genkonsulstvo-1968813002.html

Две россиянки вылетели из Турции после инцидента в аэропорту

Две россиянки вылетели из Турции после инцидента в аэропорту - РИА Новости, 27.08.2024

Две россиянки вылетели из Турции после инцидента в аэропорту

Россиянки, которым был запрещен выезд из Турции из-за инцидента в аэропорту Антальи, благополучно вылетели на Родину, сообщили РИА Новости в генконсульстве РФ в РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T17:45

2024-08-27T17:45

2024-08-27T18:00

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анталья (провинция)

происшествия

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АНКАРА, 27 авг – РИА Новости. Россиянки, которым был запрещен выезд из Турции из-за инцидента в аэропорту Антальи, благополучно вылетели на Родину, сообщили РИА Новости в генконсульстве РФ в Анталье.Седьмого июня суд в Турции определил действия двух гражданок России в аэропорту как оказание сопротивления сотрудникам пограничного контроля, нанесение телесных повреждений должностному лицу и запретил им выезд из страны на период судебного разбирательства. Генконсульство РФ в Анталье заявляло РИА Новости, что оперативно подключилось к урегулированию инцидента с россиянками в аэропорту Антальи, турецкой стороне была направлена нота."По итогам совместной работы посольства России в Турции, генконсульства России в Анталье и соответствующего адвоката с турецкой стороной, с учётом гуманитарных обстоятельств, был снят запрет на выезд указанных гражданок с территории страны. Двадцать седьмого августа при содействии российского дипломата они благополучно вылетели в Россию", - заявили в дипмиссии.В дипломатическом представительстве также призвали граждан максимально ответственно вести себя в зарубежных поездках."Генконсульство России в Анталье в данном контексте вновь призывает россиян максимально ответственно планировать и осуществлять свои зарубежные поездки и оценивать все риски, имея ввиду, что за границей они подпадают под иностранную юрисдикцию и обязаны соблюдать законы нормы страны пребывания", - заявили в генконсульстве.

https://ria.ru/20240824/turtsiya-1968191421.html

https://ria.ru/20240826/trsab-1968424450.html

турция

россия

анталья (провинция)

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турция, россия, в мире, анталья (провинция), происшествия