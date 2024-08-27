Две россиянки вылетели из Турции после инцидента в аэропорту
Генконсульство: россиянки, которым был запрещен выезд из Турции, покинули страну
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Российские туристы в аэропорту Антальи. Архивное фото
АНКАРА, 27 авг – РИА Новости. Россиянки, которым был запрещен выезд из Турции из-за инцидента в аэропорту Антальи, благополучно вылетели на Родину, сообщили РИА Новости в генконсульстве РФ в Анталье.
Седьмого июня суд в Турции определил действия двух гражданок России в аэропорту как оказание сопротивления сотрудникам пограничного контроля, нанесение телесных повреждений должностному лицу и запретил им выезд из страны на период судебного разбирательства. Генконсульство РФ в Анталье заявляло РИА Новости, что оперативно подключилось к урегулированию инцидента с россиянками в аэропорту Антальи, турецкой стороне была направлена нота.
"По итогам совместной работы посольства России в Турции, генконсульства России в Анталье и соответствующего адвоката с турецкой стороной, с учётом гуманитарных обстоятельств, был снят запрет на выезд указанных гражданок с территории страны. Двадцать седьмого августа при содействии российского дипломата они благополучно вылетели в Россию", - заявили в дипмиссии.
В дипломатическом представительстве также призвали граждан максимально ответственно вести себя в зарубежных поездках.
"Генконсульство России в Анталье в данном контексте вновь призывает россиян максимально ответственно планировать и осуществлять свои зарубежные поездки и оценивать все риски, имея ввиду, что за границей они подпадают под иностранную юрисдикцию и обязаны соблюдать законы нормы страны пребывания", - заявили в генконсульстве.