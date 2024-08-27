https://ria.ru/20240827/frantsiya-1968728814.html
Отношения Москвы и Парижа находятся на низшей точке, заявил Лавров
Отношения Москвы и Парижа находятся на низшей точке, заявил Лавров - РИА Новости, 27.08.2024
Отношения Москвы и Парижа находятся на низшей точке, заявил Лавров
Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, отвечая на вопрос относительно задержания бизнесмена Павла Дурова, что отношения Москвы и Парижа находятся на нижней... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T13:40
2024-08-27T13:40
2024-08-27T13:56
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задержание павла дурова во франции
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, отвечая на вопрос относительно задержания бизнесмена Павла Дурова, что отношения Москвы и Парижа находятся на нижней точке."Отношения Москвы и Парижа находятся на низшей точке, в том числе, из-за позиции, которую Париж занимает по вопросам свободы слова, свободы распространения информации и вообще по вопросам уважения профессии журналиста задолго до нынешних событий", - сказал он на пресс-конференции в Москве, отвечая на просьбу прокомментировать задержание Дурова.В прошлую субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. Согласно заявлению прокуратуры Парижа, французские власти расследуют причастность Дурова к сокрытию данных о незаконной деятельности в сети, в том числе распространении детской порнографии и торговле наркотиками. Также его подозревают в нежелании сотрудничать с властями.По данным СМИ, бизнесмену может грозить до 20 лет тюрьмы.Срок предварительного заключения Дурова истекает в среду. До его окончания Дуров должен предстать перед судом или быть отпущен на свободу. На фоне обвинений в нарушении свободы слова президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что задержание Дурова не является политическим решением, он добавил, что оно было произведено якобы в рамках судебного расследования, а вердикт будут принимать судьи.Посольство РФ во Франции сообщило РИА Новости, что французские власти пока уклоняются от сотрудничества по поводу задержания Дурова.
https://ria.ru/20240827/durov-1968559258.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, париж, задержание павла дурова во франции, сергей лавров, в мире, франция
Москва, Париж, Задержание Павла Дурова во Франции, Сергей Лавров, В мире, Франция
Отношения Москвы и Парижа находятся на низшей точке, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: отношения Москвы и Парижа находятся на низшей точке
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, отвечая на вопрос относительно задержания бизнесмена Павла Дурова, что отношения Москвы и Парижа находятся на нижней точке.
"Отношения Москвы и Парижа находятся на низшей точке, в том числе, из-за позиции, которую Париж занимает по вопросам свободы слова, свободы распространения информации и вообще по вопросам уважения профессии журналиста задолго до нынешних событий", - сказал он на пресс-конференции в Москве, отвечая на просьбу прокомментировать задержание Дурова.
В прошлую субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. Согласно заявлению прокуратуры Парижа, французские власти расследуют причастность Дурова к сокрытию данных о незаконной деятельности в сети, в том числе распространении детской порнографии и торговле наркотиками. Также его подозревают в нежелании сотрудничать с властями.
По данным СМИ, бизнесмену может грозить до 20 лет тюрьмы.
Срок предварительного заключения Дурова истекает в среду. До его окончания Дуров должен предстать перед судом или быть отпущен на свободу. На фоне обвинений в нарушении свободы слова президент Франции Эммануэль Макрон
заявил, что задержание Дурова не является политическим решением, он добавил, что оно было произведено якобы в рамках судебного расследования, а вердикт будут принимать судьи.
Посольство РФ во Франции сообщило РИА Новости, что французские власти пока уклоняются от сотрудничества по поводу задержания Дурова.