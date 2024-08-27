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Отношения Москвы и Парижа находятся на низшей точке, заявил Лавров - РИА Новости, 27.08.2024
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13:40 27.08.2024 (обновлено: 13:56 27.08.2024)
https://ria.ru/20240827/frantsiya-1968728814.html
Отношения Москвы и Парижа находятся на низшей точке, заявил Лавров
Отношения Москвы и Парижа находятся на низшей точке, заявил Лавров - РИА Новости, 27.08.2024
Отношения Москвы и Парижа находятся на низшей точке, заявил Лавров
Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, отвечая на вопрос относительно задержания бизнесмена Павла Дурова, что отношения Москвы и Парижа находятся на нижней... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T13:40
2024-08-27T13:56
москва
париж
задержание павла дурова во франции
сергей лавров
в мире
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, отвечая на вопрос относительно задержания бизнесмена Павла Дурова, что отношения Москвы и Парижа находятся на нижней точке."Отношения Москвы и Парижа находятся на низшей точке, в том числе, из-за позиции, которую Париж занимает по вопросам свободы слова, свободы распространения информации и вообще по вопросам уважения профессии журналиста задолго до нынешних событий", - сказал он на пресс-конференции в Москве, отвечая на просьбу прокомментировать задержание Дурова.В прошлую субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. Согласно заявлению прокуратуры Парижа, французские власти расследуют причастность Дурова к сокрытию данных о незаконной деятельности в сети, в том числе распространении детской порнографии и торговле наркотиками. Также его подозревают в нежелании сотрудничать с властями.По данным СМИ, бизнесмену может грозить до 20 лет тюрьмы.Срок предварительного заключения Дурова истекает в среду. До его окончания Дуров должен предстать перед судом или быть отпущен на свободу. На фоне обвинений в нарушении свободы слова президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что задержание Дурова не является политическим решением, он добавил, что оно было произведено якобы в рамках судебного расследования, а вердикт будут принимать судьи.Посольство РФ во Франции сообщило РИА Новости, что французские власти пока уклоняются от сотрудничества по поводу задержания Дурова.
https://ria.ru/20240827/durov-1968559258.html
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москва, париж, задержание павла дурова во франции, сергей лавров, в мире, франция
Москва, Париж, Задержание Павла Дурова во Франции, Сергей Лавров, В мире, Франция
Отношения Москвы и Парижа находятся на низшей точке, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: отношения Москвы и Парижа находятся на низшей точке

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости / МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, отвечая на вопрос относительно задержания бизнесмена Павла Дурова, что отношения Москвы и Парижа находятся на нижней точке.
"Отношения Москвы и Парижа находятся на низшей точке, в том числе, из-за позиции, которую Париж занимает по вопросам свободы слова, свободы распространения информации и вообще по вопросам уважения профессии журналиста задолго до нынешних событий", - сказал он на пресс-конференции в Москве, отвечая на просьбу прокомментировать задержание Дурова.
Сооснователь соцсети ВКонтакте, создатель защищенного мессенджера Telegram Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
Париж темнит. Власти намекнули на судьбу Павла Дурова
Вчера, 08:00
В прошлую субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. Согласно заявлению прокуратуры Парижа, французские власти расследуют причастность Дурова к сокрытию данных о незаконной деятельности в сети, в том числе распространении детской порнографии и торговле наркотиками. Также его подозревают в нежелании сотрудничать с властями.
По данным СМИ, бизнесмену может грозить до 20 лет тюрьмы.
Срок предварительного заключения Дурова истекает в среду. До его окончания Дуров должен предстать перед судом или быть отпущен на свободу. На фоне обвинений в нарушении свободы слова президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что задержание Дурова не является политическим решением, он добавил, что оно было произведено якобы в рамках судебного расследования, а вердикт будут принимать судьи.
Посольство РФ во Франции сообщило РИА Новости, что французские власти пока уклоняются от сотрудничества по поводу задержания Дурова.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
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МоскваПарижЗадержание Павла Дурова во ФранцииСергей ЛавровВ миреФранция
 
 
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