https://ria.ru/20240827/frantsiya-1968637516.html

СМИ: партию Ле Пен и LFI не позовут на консультации по назначению премьера

СМИ: партию Ле Пен и LFI не позовут на консультации по назначению премьера - РИА Новости, 27.08.2024

СМИ: партию Ле Пен и LFI не позовут на консультации по назначению премьера

Президент Франции Эммануэль Макрон не намерен приглашать на новый раунд консультаций с целью назначения нового премьер-министра страны представителей правой... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T01:26

2024-08-27T01:26

2024-08-27T05:42

франция

эммануэль макрон

марин ле пен

габриэль атталь

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон не намерен приглашать на новый раунд консультаций с целью назначения нового премьер-министра страны представителей правой партии Марин Ле Пен "Национальное объединение" (RN), а также левой "Непокорившейся Франции" (LFI), сообщают французские СМИ со ссылкой на источник, близкий к главе государства.Как отмечается, на консультации также не планируется приглашать союзника RN Эрика Сьотти и представителей его объединения "Направо!". Согласно данным СМИ, в ответ на вопрос об отказе левых партий из "Нового народного фронта" (ННФ), куда входит и LFI, участвовать в новых обсуждениях, источник возложил на них ответственность за блокировку этого процесса.Макрон в понедельник после первого раунда консультаций в Елисейском дворце объявил, что не рассматривает представителей ННФ во главе правительства из-за "институциональной стабильности". Во вторник президент начнет новый раунд консультаций.На внеочередных выборах в парламент Франции коалиция левых "Новый народный фронт" одержала победу, получив 182 места из 577 в Национальном собрании страны. Второе место заняла коалиция "Вместе за республику" президента Эммануэля Макрона, получив 168 мест в Нацсобрании. Правая партия "Национальное объединение" с союзниками из партии республиканцев получила 143 места. Таким образом, ни одна политическая сила не получила большинства для формирования нового правительства. Позднее президент Франции Эммануэль Макрон принял отставку правительства премьер-министра Габриэля Атталя при условии, что тот продолжит исполнение обязанностей до формирования нового кабмина.

https://ria.ru/20240708/mironov-1958292783.html

https://ria.ru/20240723/levye-1961567130.html

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франция, эммануэль макрон, марин ле пен, габриэль атталь, в мире