https://ria.ru/20240827/frantsiya-1968637516.html
СМИ: партию Ле Пен и LFI не позовут на консультации по назначению премьера
СМИ: партию Ле Пен и LFI не позовут на консультации по назначению премьера - РИА Новости, 27.08.2024
СМИ: партию Ле Пен и LFI не позовут на консультации по назначению премьера
Президент Франции Эммануэль Макрон не намерен приглашать на новый раунд консультаций с целью назначения нового премьер-министра страны представителей правой... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T01:26
2024-08-27T01:26
2024-08-27T05:42
франция
эммануэль макрон
марин ле пен
габриэль атталь
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/08/1958183036_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9874dec62056f24ed7711b5da699f5df.jpg
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон не намерен приглашать на новый раунд консультаций с целью назначения нового премьер-министра страны представителей правой партии Марин Ле Пен "Национальное объединение" (RN), а также левой "Непокорившейся Франции" (LFI), сообщают французские СМИ со ссылкой на источник, близкий к главе государства.Как отмечается, на консультации также не планируется приглашать союзника RN Эрика Сьотти и представителей его объединения "Направо!". Согласно данным СМИ, в ответ на вопрос об отказе левых партий из "Нового народного фронта" (ННФ), куда входит и LFI, участвовать в новых обсуждениях, источник возложил на них ответственность за блокировку этого процесса.Макрон в понедельник после первого раунда консультаций в Елисейском дворце объявил, что не рассматривает представителей ННФ во главе правительства из-за "институциональной стабильности". Во вторник президент начнет новый раунд консультаций.На внеочередных выборах в парламент Франции коалиция левых "Новый народный фронт" одержала победу, получив 182 места из 577 в Национальном собрании страны. Второе место заняла коалиция "Вместе за республику" президента Эммануэля Макрона, получив 168 мест в Нацсобрании. Правая партия "Национальное объединение" с союзниками из партии республиканцев получила 143 места. Таким образом, ни одна политическая сила не получила большинства для формирования нового правительства. Позднее президент Франции Эммануэль Макрон принял отставку правительства премьер-министра Габриэля Атталя при условии, что тот продолжит исполнение обязанностей до формирования нового кабмина.
https://ria.ru/20240708/mironov-1958292783.html
https://ria.ru/20240723/levye-1961567130.html
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/08/1958183036_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_910aedc54077d06054e881b2bf592dfe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
франция, эммануэль макрон, марин ле пен, габриэль атталь, в мире
Франция, Эммануэль Макрон, Марин Ле Пен, Габриэль Атталь, В мире
СМИ: партию Ле Пен и LFI не позовут на консультации по назначению премьера
Французские СМИ: партию Ле Пен и LFI не пригласят на консультации по премьеру
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон не намерен приглашать на новый раунд консультаций с целью назначения нового премьер-министра страны представителей правой партии Марин Ле Пен "Национальное объединение" (RN), а также левой "Непокорившейся Франции" (LFI), сообщают французские СМИ со ссылкой на источник, близкий к главе государства.
Как отмечается, на консультации также не планируется приглашать союзника RN Эрика Сьотти и представителей его объединения "Направо!".
Согласно данным СМИ, в ответ на вопрос об отказе левых партий из "Нового народного фронта" (ННФ), куда входит и LFI, участвовать в новых обсуждениях, источник возложил на них ответственность за блокировку этого процесса.
Макрон в понедельник после первого раунда консультаций в Елисейском дворце объявил, что не рассматривает представителей ННФ во главе правительства из-за "институциональной стабильности". Во вторник президент начнет новый раунд консультаций.
На внеочередных выборах в парламент Франции коалиция левых "Новый народный фронт" одержала победу, получив 182 места из 577 в Национальном собрании страны. Второе место заняла коалиция "Вместе за республику" президента Эммануэля Макрона, получив 168 мест в Нацсобрании. Правая партия "Национальное объединение" с союзниками из партии республиканцев получила 143 места. Таким образом, ни одна политическая сила не получила большинства для формирования нового правительства. Позднее президент Франции Эммануэль Макрон принял отставку правительства премьер-министра Габриэля Атталя
при условии, что тот продолжит исполнение обязанностей до формирования нового кабмина.