https://ria.ru/20240827/forum-festival-1968630843.html

О блогерстве как профессии расскажут на форуме-фестивале "Москва 2030"

О блогерстве как профессии расскажут на форуме-фестивале "Москва 2030" - РИА Новости, 27.08.2024

О блогерстве как профессии расскажут на форуме-фестивале "Москва 2030"

Для гостей форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" организовали открытую лекцию "Новая профессия: блогер", ее проведут 29 августа в малом амфитеатре РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T10:15

2024-08-27T10:15

2024-08-27T10:15

москва

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МОСКВА, 27 августа - РИА Новости. Для гостей форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" организовали открытую лекцию "Новая профессия: блогер", ее проведут 29 августа в малом амфитеатре парка "Зарядье", рассказали в столичном комплексе экономической политики.На мероприятии блогеры расскажут о пути к успеху в социальных сетях, уточняется в сообщении. Из него следует, что модератором лекции выступит российский писатель, сценарист и эксперт по стратегическим коммуникациям Александр Цыпкин.Спикерами заявлены фуд-блогер и автор проекта Kozak Food Лиза Козак, блогер-нутрициолог Алина Морозова, дизайнер и основатель модного дома Игорь Гуляев, финансовый блогер и ведущая подкаста "Дороже денег" Ксения Падерина, хореограф и певица Полина Дубкова. Кроме того, в лекции примет участие замначальника контрольного управления Федеральной налоговой службы Константин Новоселов.Начало полуторачасовой лекции запланировано на 18:00, ее смогут посетить все желающие, следует из пресс-релиза.Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" пройдет более чем на 30 площадках разных районов столицы. Он представит главные инновации и достижения во всех сферах жизни столицы. С 1 августа по 8 сентября в рамках форума проводятся культурные, спортивные, образовательные и другие мероприятия на тему развития города.

https://ria.ru/20240826/nastavniki-1968361764.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва