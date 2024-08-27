https://ria.ru/20240827/finlyandiya-1968795724.html

В Финляндии недосчитались несколько сотен беженцев, прибывших через Россию

В Финляндии недосчитались несколько сотен беженцев, прибывших через Россию - РИА Новости, 27.08.2024

В Финляндии недосчитались несколько сотен беженцев, прибывших через Россию

Финские центры приема беженцев недосчитались 400 человек, прибывших в страну через Россию с осени 2023 года, сообщают финские СМИ. РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T16:45

2024-08-27T16:45

2024-08-27T16:45

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Финские центры приема беженцев недосчитались 400 человек, прибывших в страну через Россию с осени 2023 года, сообщают финские СМИ. В основном, прибывавшие в страну просители убежища были гражданами Сирии, Сомали, Йемена и других стран Африки и Ближнего Востока, сообщают СМИ. Более 1,3 тысячи беженцев, прибывших в Финляндию со стороны российской границы, подали заявление о предоставлении убежища с осени прошлого года. Большинство из них, около 800 человек, все еще ждут решение об убежище. Центры приема сообщили финским СМИ, что 400 беженцев уже не находятся в Финляндии: 260 из них уехали в другие части ЕС, сведения о еще 140 отсутствуют. СМИ отмечают, что положительные решения приняты в отношении 50 беженцев, отказ получили более 120 просителей убежища, некоторые из них вернулись на родину. Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Хельсинки неоднократно обвиняли Москву в целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их двойными стандартами Запада. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отмечал, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители этой соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право, а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.

https://ria.ru/20240716/finlyandiya-1960068023.html

https://ria.ru/20240516/bezhentsy-1946543836.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, финляндия, москва, дмитрий песков, мария захарова, евросоюз