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В Финляндии недосчитались несколько сотен беженцев, прибывших через Россию - РИА Новости, 27.08.2024
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16:45 27.08.2024
https://ria.ru/20240827/finlyandiya-1968795724.html
В Финляндии недосчитались несколько сотен беженцев, прибывших через Россию
В Финляндии недосчитались несколько сотен беженцев, прибывших через Россию - РИА Новости, 27.08.2024
В Финляндии недосчитались несколько сотен беженцев, прибывших через Россию
Финские центры приема беженцев недосчитались 400 человек, прибывших в страну через Россию с осени 2023 года, сообщают финские СМИ. РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T16:45
2024-08-27T16:45
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Финские центры приема беженцев недосчитались 400 человек, прибывших в страну через Россию с осени 2023 года, сообщают финские СМИ. В основном, прибывавшие в страну просители убежища были гражданами Сирии, Сомали, Йемена и других стран Африки и Ближнего Востока, сообщают СМИ. Более 1,3 тысячи беженцев, прибывших в Финляндию со стороны российской границы, подали заявление о предоставлении убежища с осени прошлого года. Большинство из них, около 800 человек, все еще ждут решение об убежище. Центры приема сообщили финским СМИ, что 400 беженцев уже не находятся в Финляндии: 260 из них уехали в другие части ЕС, сведения о еще 140 отсутствуют. СМИ отмечают, что положительные решения приняты в отношении 50 беженцев, отказ получили более 120 просителей убежища, некоторые из них вернулись на родину. Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Хельсинки неоднократно обвиняли Москву в целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их двойными стандартами Запада. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отмечал, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители этой соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право, а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.
https://ria.ru/20240716/finlyandiya-1960068023.html
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в мире, россия, финляндия, москва, дмитрий песков, мария захарова, евросоюз
В мире, Россия, Финляндия, Москва, Дмитрий Песков, Мария Захарова, Евросоюз
В Финляндии недосчитались несколько сотен беженцев, прибывших через Россию

Финские центры приема беженцев недосчитались 400 человек, прибывших через Россию

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкГраница России и Финляндии в районе пункта пропуска Нуйамаа
Граница России и Финляндии в районе пункта пропуска Нуйамаа - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Граница России и Финляндии в районе пункта пропуска Нуйамаа. Архивное фото
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Финские центры приема беженцев недосчитались 400 человек, прибывших в страну через Россию с осени 2023 года, сообщают финские СМИ.
В основном, прибывавшие в страну просители убежища были гражданами Сирии, Сомали, Йемена и других стран Африки и Ближнего Востока, сообщают СМИ.
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Более 1,3 тысячи беженцев, прибывших в Финляндию со стороны российской границы, подали заявление о предоставлении убежища с осени прошлого года. Большинство из них, около 800 человек, все еще ждут решение об убежище. Центры приема сообщили финским СМИ, что 400 беженцев уже не находятся в Финляндии: 260 из них уехали в другие части ЕС, сведения о еще 140 отсутствуют.
СМИ отмечают, что положительные решения приняты в отношении 50 беженцев, отказ получили более 120 просителей убежища, некоторые из них вернулись на родину.
Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Хельсинки неоднократно обвиняли Москву в целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их двойными стандартами Запада.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отмечал, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители этой соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право, а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.
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