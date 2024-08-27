https://ria.ru/20240827/finlyandiya-1968711635.html

Финляндия разрешила ВСУ бить по России западным оружием

Финляндия разрешила ВСУ бить по России западным оружием - РИА Новости, 27.08.2024

Финляндия разрешила ВСУ бить по России западным оружием

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Киев может использовать переданное Западом оружие для ударов по территории России, пресс-конференцию... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T12:41

2024-08-27T12:41

2024-08-27T14:24

специальная военная операция на украине

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александер стубб

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в мире

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Киев может использовать переданное Западом оружие для ударов по территории России, пресс-конференцию транслировал YouTube-канал финского МИД. "Если прямо отвечать на <...> вопрос: да, может", — сказал он. По его словам, Финляндия не устанавливала ограничений, что Украина может делать с переданным ей оружием, если оно используется в оборонительных целях и это соответствует международному праву. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию ситуации и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт.

https://ria.ru/20240827/zapadnoe_oruzhie-1968649091.html

россия

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