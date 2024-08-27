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Финляндия разрешила ВСУ бить по России западным оружием - РИА Новости, 27.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:41 27.08.2024 (обновлено: 14:24 27.08.2024)
https://ria.ru/20240827/finlyandiya-1968711635.html
Финляндия разрешила ВСУ бить по России западным оружием
Финляндия разрешила ВСУ бить по России западным оружием - РИА Новости, 27.08.2024
Финляндия разрешила ВСУ бить по России западным оружием
Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Киев может использовать переданное Западом оружие для ударов по территории России, пресс-конференцию... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T12:41
2024-08-27T14:24
специальная военная операция на украине
россия
украина
финляндия
александер стубб
нато
в мире
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Киев может использовать переданное Западом оружие для ударов по территории России, пресс-конференцию транслировал YouTube-канал финского МИД. "Если прямо отвечать на &lt;...&gt; вопрос: да, может", — сказал он. По его словам, Финляндия не устанавливала ограничений, что Украина может делать с переданным ей оружием, если оно используется в оборонительных целях и это соответствует международному праву. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию ситуации и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт.
https://ria.ru/20240827/zapadnoe_oruzhie-1968649091.html
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россия, украина, финляндия, александер стубб, нато, в мире, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Финляндия, Александер Стубб, НАТО, В мире, Вооруженные силы Украины
Финляндия разрешила ВСУ бить по России западным оружием

Стубб: Украина может использовать переданное Западом оружие для ударов по России

© AP Photo / Sergei GritsАлександр Стубб
Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© AP Photo / Sergei Grits
Александр Стубб. Архивное фото
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Киев может использовать переданное Западом оружие для ударов по территории России, пресс-конференцию транслировал YouTube-канал финского МИД.
"Если прямо отвечать на <...> вопрос: да, может", — сказал он.
По его словам, Финляндия не устанавливала ограничений, что Украина может делать с переданным ей оружием, если оно используется в оборонительных целях и это соответствует международному праву.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию ситуации и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаФинляндияАлександер СтуббНАТОВ миреВооруженные силы Украины
 
 
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