Рейтинг@Mail.ru
Более 200 музыкантов выступят на фестивале перед саммитом БРИКС в Казани - РИА Новости, 27.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:02 27.08.2024
https://ria.ru/20240827/festival-1968849404.html
Более 200 музыкантов выступят на фестивале перед саммитом БРИКС в Казани
Более 200 музыкантов выступят на фестивале перед саммитом БРИКС в Казани - РИА Новости, 27.08.2024
Более 200 музыкантов выступят на фестивале перед саммитом БРИКС в Казани
Более 200 музыкантов из девяти стран, в том числе из Китая, Бразилии и Турции, выступят на джазовом международном фестивале "Съезд диксилендов и этно-джазовых... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T21:02
2024-08-27T21:02
казань
брикс
китай
бразилия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/07/1938427658_0:207:3072:1935_1920x0_80_0_0_d6b27496d61c6829ace345cf126ede6d.jpg
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Более 200 музыкантов из девяти стран, в том числе из Китая, Бразилии и Турции, выступят на джазовом международном фестивале "Съезд диксилендов и этно-джазовых ансамблей из стран БРИКС" в Казани с 28 по 30 августа, сообщили РИА Новости в пресс-службе смотра. "С 28 по 30 августа 2024 года в Казани пройдет международный фестиваль "Съезд диксилендов и этно-джазовых ансамблей из стран БРИКС". На три дня город превратится в масштабную концертную площадку, где выступят более 200 российских и зарубежных исполнителей в составе 22 коллективов, а также пройдут джазовые кинопоказы и музыкальный парад", - рассказали в пресс-службе. Уточняется, что среди участников будут представители России, Эфиопии, Китая, Индии, Бразилии, Кубы, Африки, Ирана и Турции. В рамках мероприятия на центральных улицах города, в парках, возле вокзалов и на других открытых и закрытых площадках Казани пройдут разнообразные дневные и вечерние джазовые мероприятия. В заключение состоится гала-концерт диксилендов (джазовых ансамблей), включая выступление сводного оркестра БРИКС+, составленного из диксилендов-участников фестиваля, которые исполнят несколько популярных мелодий. На сцене у старого театра Камала состоится финальный концерт джазовых и этно-джазовых коллективов 30 августа. Кульминацией праздника станет выступление "Сводного международного оркестра БРИКС".
https://ria.ru/20240814/kazan-1966212833.html
https://ria.ru/20240815/kazan-1966391183.html
казань
китай
бразилия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/07/1938427658_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_83efaea8064909095b1ab85c166202ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
казань, брикс, китай, бразилия
Казань, БРИКС, Китай, Бразилия
Более 200 музыкантов выступят на фестивале перед саммитом БРИКС в Казани

Более 200 музыкантов выступят на фестивале перед саммитом БРИКС в Казани

© iStock.com / EXTREME-PHOTOGRAPHERВид на Казань
Вид на Казань - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© iStock.com / EXTREME-PHOTOGRAPHER
Вид на Казань. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Более 200 музыкантов из девяти стран, в том числе из Китая, Бразилии и Турции, выступят на джазовом международном фестивале "Съезд диксилендов и этно-джазовых ансамблей из стран БРИКС" в Казани с 28 по 30 августа, сообщили РИА Новости в пресс-службе смотра.
"С 28 по 30 августа 2024 года в Казани пройдет международный фестиваль "Съезд диксилендов и этно-джазовых ансамблей из стран БРИКС". На три дня город превратится в масштабную концертную площадку, где выступят более 200 российских и зарубежных исполнителей в составе 22 коллективов, а также пройдут джазовые кинопоказы и музыкальный парад", - рассказали в пресс-службе.
Вид на Кремлевскую набережную в Казани и центр города - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
Новое здание театра, апарт-отели и парк сдадут к саммиту БРИКС в Казани
14 августа, 17:15
Уточняется, что среди участников будут представители России, Эфиопии, Китая, Индии, Бразилии, Кубы, Африки, Ирана и Турции.
В рамках мероприятия на центральных улицах города, в парках, возле вокзалов и на других открытых и закрытых площадках Казани пройдут разнообразные дневные и вечерние джазовые мероприятия. В заключение состоится гала-концерт диксилендов (джазовых ансамблей), включая выступление сводного оркестра БРИКС+, составленного из диксилендов-участников фестиваля, которые исполнят несколько популярных мелодий.
На сцене у старого театра Камала состоится финальный концерт джазовых и этно-джазовых коллективов 30 августа. Кульминацией праздника станет выступление "Сводного международного оркестра БРИКС".
Мэр Казани Ильсур Метшин - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
Казань ожидает 20 тысяч гостей на саммит БРИКС
15 августа, 14:32
 
КазаньБРИКСКитайБразилия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала