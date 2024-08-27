https://ria.ru/20240827/festival-1968849404.html

Более 200 музыкантов выступят на фестивале перед саммитом БРИКС в Казани

Более 200 музыкантов выступят на фестивале перед саммитом БРИКС в Казани - РИА Новости, 27.08.2024

Более 200 музыкантов выступят на фестивале перед саммитом БРИКС в Казани

Более 200 музыкантов из девяти стран, в том числе из Китая, Бразилии и Турции, выступят на джазовом международном фестивале "Съезд диксилендов и этно-джазовых... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T21:02

2024-08-27T21:02

2024-08-27T21:02

казань

брикс

китай

бразилия

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Более 200 музыкантов из девяти стран, в том числе из Китая, Бразилии и Турции, выступят на джазовом международном фестивале "Съезд диксилендов и этно-джазовых ансамблей из стран БРИКС" в Казани с 28 по 30 августа, сообщили РИА Новости в пресс-службе смотра. "С 28 по 30 августа 2024 года в Казани пройдет международный фестиваль "Съезд диксилендов и этно-джазовых ансамблей из стран БРИКС". На три дня город превратится в масштабную концертную площадку, где выступят более 200 российских и зарубежных исполнителей в составе 22 коллективов, а также пройдут джазовые кинопоказы и музыкальный парад", - рассказали в пресс-службе. Уточняется, что среди участников будут представители России, Эфиопии, Китая, Индии, Бразилии, Кубы, Африки, Ирана и Турции. В рамках мероприятия на центральных улицах города, в парках, возле вокзалов и на других открытых и закрытых площадках Казани пройдут разнообразные дневные и вечерние джазовые мероприятия. В заключение состоится гала-концерт диксилендов (джазовых ансамблей), включая выступление сводного оркестра БРИКС+, составленного из диксилендов-участников фестиваля, которые исполнят несколько популярных мелодий. На сцене у старого театра Камала состоится финальный концерт джазовых и этно-джазовых коллективов 30 августа. Кульминацией праздника станет выступление "Сводного международного оркестра БРИКС".

https://ria.ru/20240814/kazan-1966212833.html

https://ria.ru/20240815/kazan-1966391183.html

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китай

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казань, брикс, китай, бразилия