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Семейный мотофестиваль в Подмосковье посетили более 8 тысяч человек

Семейный мотофестиваль в Подмосковье посетили более 8 тысяч человек - РИА Новости, 27.08.2024

Семейный мотофестиваль в Подмосковье посетили более 8 тысяч человек

Семейный мотофестиваль состоялся 23 августа в Подмосковье и привлек свыше восьми тысяч посетителей. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на министерство культуры... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T18:38

2024-08-27T18:38

2024-08-27T18:38

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Семейный мотофестиваль состоялся 23 августа в Подмосковье и привлек свыше восьми тысяч посетителей. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на министерство культуры Подмосковья. Отмечается, что основная цель мероприятия – популяризация семейных ценностей.На празднике организовали рок-концерты, выступления популярных артистов и блогеров, а также спортивные турниры, ярмарки, конкурсы и развлекательные шоу. Для детей была подготовлена специальная программа и зона с аттракционами. В ходе фестиваля работали фуд-траки с разнообразной едой и напитками.Рок-программа проходила в течение двух дней и включала интерактивные мероприятия, спортивные состязания и разнообразные конкурсы. Отдельная детская зона предлагала развлекательные аттракционы для семейного отдыха, отметили в министерстве. В ведомстве добавили, что фестиваль проходит в регионе с 2012 года.

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье)